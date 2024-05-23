LambdaTest 為 GitHub Copilot 推出 LambdaTest 擴充功能，測試自動化遍及 SDLC 和提升開發人員生產力

印度諾伊達和三藩市2024年5月23日 /美通社/ -- LambdaTest 為 GitHub Copilot 推出的擴充功能，已通過無縫整合測試和研發工作流程，實現 AI 驅動的橋接體驗。這擴充功能在開發人員編碼的「系統發展生命周期」(SDLC) 各個階段中，提供編碼質素保證功能，從而擔當測試自動化副駕駛和協助開發人員。

2024 年 5 月 22 日，印度諾伊達和美國三藩市： LambdaTest先進雲端統一測試平台，宣佈推出 GitHub Copilot 的 LambdaTest 擴展功能。這項創新功能徹底改變開發人員在「整合式開發環境」 (IDE) 中，管理和執行測試工作流程的方式。

LambdaTest 擴充功能無縫整合 GitHub Copilot Chat，彌合開發和測試工作流程之間的差距。開發人員現在可以直接在 GitHub 和 VS Code 環境觸發進行測試，毋需在多個應用程式之間切換。這種簡化流程可提升生產力，並加速軟體交付。

開發人員使用 LambdaTest 擴展功能後，可以簡單命令來輕鬆啟動更接近他們編碼的測試。此功能提供更快速管理優質軟體版本的統一平台，不僅可節省時間，還增強開發團隊與測試團隊之間的協作。

另外，GitHub Copilot 整合即時回應，有助開發人員更有效率和更快地迭代，確保代碼庫質素和穩定。開發人員和測試人員透過在編碼環境中方便地查看迴歸運行結果，可快速識別和解決潛問題或錯誤，從而促進更快速解決和交付優質軟體。

LambdaTest 策略銷售和合作夥伴副總裁 Mohit Juneja 表示：「GitHub Copilot 的 LambdaTest 擴充功能是我們致力為全球開發人員和 QA 處理人員擁有無摩擦的體驗，而加速軟體交付的重大里程碑。開發人員在多個應用程式之間切換的時代已經過去，現在可以使用簡單的自然語言提示作設計、觸發和分析測試，而無需從 IDE 切換環境。」

LambdaTest 擴充功能的好處眾多，不僅是測試執行。它還提供強大分析工具，協助開發人員深入了解測試數據、識別趨勢，並作數據驅動的決策，從而持續改善編碼質素和穩定。

LambdaTest 繼續致力推動軟件測試方面的創新，而這項功能是這承諾的另一項證明。LambdaTest 為開發人員和測試人員提供簡化流程和效率地編寫優質軟件的工具，繼續支援和加強全球軟件開發團隊。

GitHub Copilot 的 LambdaTest 擴充功能現已推出，適合開發人員和測試人員使用。如欲了解更多和開始使用，請瀏覽https://github.blog/2024-05-21-introducing-github-copilot-extensions

關於 LambdaTest

LambdaTest 是個智能兼全通道的企業執行環境，可協助企業透過「即時測試協調」 (JITTO) 大幅縮短上市時間，確保推出質素和加速數碼轉型。130 多個國家/地區的 10000 多個企業客戶和 200 多萬用戶，依靠 LambdaTest 來滿足他們的測試需求。

如欲更多資料，請瀏覽：https://lambdatest.com

SOURCE LambdaTest