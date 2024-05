LANZAJET KONDIGT DOREEN PRYOR AAN ALS FINANCIEEL DIRECTEUR

Pryor brengt brede wereldwijde financiële ervaring in hernieuwbare energie en opkomende industrieën mee

CHICAGO, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc. (LanzaJet), een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, heeft vandaag Doreen Pryor aangekondigd als Chief Financial Officer (CFO) van de onderneming. Met ruim 20 jaar commerciële en financiële ervaring bij internationale bedrijven zal Pryor toezicht houden op de financiële groei van LanzaJet naarmate het bedrijf zich snel verder ontwikkelt en de wereldwijde duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) industrie blijft stimuleren.

"Ons LanzaJet-team is van cruciaal belang voor ons vermogen om ons bedrijf en deze industrie op te schalen," aldus Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer bij LanzaJet. "Daarom is Doreen's uitgebreide ervaring in het managen van financiële teams in een opkomende sector een enorme aanwinst om de SAF-transitie op te schalen en onze commerciële capaciteit op te bouwen."

Pryor komt bij LanzaJet na een functie te hebben bekleed als CFO voor Noord-Amerika bij Siemens Gamesa Renewable Inc., een wereldwijde technologieleider in de hernieuwbare energie-industrie. Hier waren haar voornaamste activiteiten de ontwikkeling, productie, installatie en het onderhoud van windturbines. Pryor gaf sinds 2017 leiding aan de financiële planning en analyse (FP&A) van Siemens Gamesa's offshore wind business unit voordat zij in 2022 de rol van CFO Noord-Amerika op zich nam. Daarnaast vervulde zij de taken van algemeen directeur en lid van de raad van bestuur.

"Het is een droomkans voor mij om me aan te sluiten bij een bedrijf dat toonaangevend is in het doelgericht opschalen van een volledige industrie," zei Doreen Pryor, Chief Financial Officer bij LanzaJet. "LanzaJet bevindt zich in een kritieke en spannende periode nu duurzame vliegtuigbrandstof vandaag en morgen de oplossing zal zijn voor een koolstofvrije luchtvaartindustrie."

Voordat zij overstapte naar Siemens Gamesa werkte Pryor zeven jaar bij bedrijven van Siemens in de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland. Hier bekleedde zij uiteindelijk de functie van Head of Business waar zij verantwoordelijk was voor de controle van windenergie op zee. In totaal heeft Pryor bijna 15 jaar bij bedrijven van Siemens gewerkt waar zij leiding gaf om de wereldwijde aanwezigheid van de Windbusiness uit te breiden.

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone technologieën te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

