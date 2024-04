LANZAJET ANUNCIA INVESTIMENTO DO FUNDO DE INOVAÇÃO CLIMÁTICA DA MICROSOFT, APOIANDO O CRESCIMENTO CONTÍNUO DA EMPRESA

O mais recente investimento da Microsoft apoia a expansão e a implantação global da tecnologia da LanzaJet para a produção de combustível de aviação sustentável e diesel renovável

CHICAGO, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, anunciou hoje um investimento do Fundo de Inovação Climática da Microsoft. Esse investimento da Microsoft permite que a LanzaJet continue desenvolvendo sua capacidade de implantar sua tecnologia de processo de combustíveis sustentáveis globalmente. Além disso, a LanzaJet e a Microsoft pretendem explorar como a Microsoft pode fornecer seus recursos de dados e inteligência artificial (IA) para melhorar as funções corporativas da LanzaJet e o etanol para a tecnologia de processo de Combustível de Aviação Sustentável (SAF).

Esse investimento na LanzaJet sucede um investimento de financiamento de projeto de US$ 50 milhões do Fundo de Inovação Climática da Microsoft em 2022 para apoiar a construção da LanzaJet Freedom Pines Fuels em Soperton, Geórgia, a primeira usina de produção de etanol para SAF do mundo, que foi inaugurada em janeiro de 2024. A LanzaJet Freedom Pines Fuels iniciará a produção anual de 10 milhões de galões de SAF (combustível de aviação sustentável) e diesel renovável no segundo trimestre de 2024.

"Nosso contínuo alinhamento com a Microsoft permite à LanzaJet construir nossa equipe e capacidade rapidamente para apoiar a implementação global de nossa tecnologia de processo de combustíveis sustentáveis líder," disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "Por meio de seu apoio à primeira biorrefinaria de etanol para SAF da LanzaJet, a LanzaJet Freedom Pines Fuels, a Microsoft desempenhou um papel significativo em tornar a produção de SAF uma realidade nos Estados Unidos, e esse investimento enfatiza novamente seu compromisso urgente com a descarbonização de setores difíceis de serem eliminados."

O investimento da Microsoft na LanzaJet permite que ela tenha acesso a combustíveis sustentáveis – SAF e Diesel Renovável – como também a Certificados SAF (SAFc) de futuros projetos da LanzaJet. O acesso a esses produtos ajudará a Microsoft no caminho para se tornar negativa em carbono até 2030.

"A Microsoft tem orgulho de apoiar a LanzaJet com nosso investimento no crescimento de seu negócio de tecnologia de combustível sustentável", disse Brandon Middaugh, diretor sênior do Fundo de Inovação Climática da Microsoft. "A Microsoft está investindo em parceiros que compartilham nosso compromisso com o avanço de uma economia líquida zero e que estão construindo o mercado para soluções críticas como SAF e diesel renovável."

Além da Microsoft, o portfólio de investidores e financiadores da LanzaJet inclui a All Nippon Airways (ANA), a Breakthrough Energy, a British Airways, a LanzaTech, a Mitsui & Co, a Shell, a Southwest Airlines e a Suncor Energy.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis dedicada a acelerar a transição para a energia limpa. Como fornecedora e produtora de tecnologia de combustível de aviação sustentável (SAF) com tecnologia patenteada de conversão de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras ao acelerar a implantação do SAF e de outras tecnologias limpas essenciais para enfrentar a crise climática e transformar a economia global. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

