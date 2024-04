LANZAJET ANNONCE UN INVESTISSEMENT DU FONDS D'INNOVATION CLIMATIQUE DE MICROSOFT, POUR SOUTENIR LA CROISSANCE CONTINUE DE L'ENTREPRISE

Le dernier investissement de Microsoft soutient la mise à l'échelle et le déploiement mondial de la technologie de LanzaJet pour la production de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable

CHICAGO, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, une entreprise leader dans le domaine des technologies de carburants durables et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement du Fonds d'innovation climatique de Microsoft. Cet investissement de Microsoft permet à LanzaJet de continuer à renforcer ses capacités et son aptitude à déployer sa technologie de traitement des carburants durables à l'échelle mondiale. En outre, LanzaJet et Microsoft ont l'intention d'étudier comment Microsoft peut fournir ses données et ses capacités d'intelligence artificielle (IA) pour améliorer les fonctions d'entreprise de LanzaJet, ainsi que l'éthanol pour la technologie de processus de carburant d'aviation durable (SAF).

Cet investissement dans LanzaJet fait suite à un investissement de 50 millions de dollars pour le financement de projets de la part du Fonds d'innovation climatique de Microsoft en 2022 pour soutenir la construction de LanzaJet Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, la première usine de production d'éthanol à partir de SAF au monde, qui a ouvert ses portes en janvier 2024. LanzaJet Freedom Pines Fuels commencera à produire annuellement 10 millions de gallons de SAF et de diesel renouvelable au deuxième trimestre 2024..

« Notre alignement continu avec Microsoft permet à LanzaJet de développer notre équipe et nos capacités à un rythme permettant de soutenir le déploiement mondial de notre technologie de pointe en matière de processus de carburants durables », a déclaré Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « En soutenant la bioraffinerie d'éthanol à base de SAF de LanzaJet, la première du genre, LanzaJet Freedom Pines Fuels, Microsoft a joué un rôle important pour faire de la production de SAF une réalité aux États-Unis, et cet investissement réaffirme son engagement urgent en faveur de la décarbonisation des secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire.

L'investissement de Microsoft dans LanzaJet lui permet d'accéder à des carburants durables (SAF et diesel renouvelable) ainsi qu'à des certificats SAF (SAFc) des futurs projets LanzaJet. L'accès à ces produits aidera Microsoft à devenir neutre en carbone d'ici 2030.

« Microsoft est fière de soutenir LanzaJet en investissant dans la croissance de son activité de technologie des carburants durables », a déclaré Brandon Middaugh, directeur principal du Fonds d'innovation climatique de Microsoft. « Microsoft investit dans des partenaires qui partagent son engagement à faire progresser une économie nette zéro et qui construisent le marché de solutions critiques telles que le SAF et le diesel renouvelable. »

Outre Microsoft, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

