LANZAJET KONDIGT INVESTERING AAN VAN MICROSOFTS KLIMAATINNOVATIEFONDS, EN KAN ZIJN BEDRIJF VERDER ONTWIKKELEN

CHICAGO, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, heeft vandaag een investering aangekondigd van Microsofts Climate Innovation Fund. Deze investering van Microsoft stelt LanzaJet in staat om verder te bouwen aan zijn capaciteit en vermogen, zodat het zijn procestechnologie voor duurzame brandstoffen wereldwijd kan inzetten. Daarnaast zijn LanzaJet en Microsoft van plan om te onderzoeken hoe Microsoft met zijn data en kunstmatige intelligentie (AI) de bedrijfsfuncties en ethanol-naar-vliegtuigbrandstof-technologie (SAF-technologie) van LanzaJet kan verbeteren.

Deze investering in LanzaJet volgt op een projectfinancieringsinvestering van 50 miljoen dollar van Microsofts Climate Innovation Fund in 2022 ter ondersteuning van de bouw van LanzaJet Freedom Pines Fuels in Soperton, Georgia, 's werelds eerste fabriek voor het omzetten van ethanol in SAF, die in januari 2024 werd geopend. LanzaJet Freedom Pines Fuels zal in het tweede kwartaal van 2024 beginnen met de jaarlijkse productie van 38 miljoen liter SAF en hernieuwbare diesel.

"Onze voortdurende samenwerking met Microsoft stelt LanzaJet in staat om ons team en onze capaciteiten snel uit te breiden en de wereldwijde uitrol van onze toonaangevende procestechnologie voor duurzame brandstoffen te ondersteunen," zegt Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "Door het ondersteunen van LanzaJets eerste bioraffinaderij van ethanol naar SAF - LanzaJet Freedom Pines Fuels - speelt Microsoft een belangrijke rol bij het realiseren van de productie van SAF in de Verenigde Staten. Deze investering onderstreept nogmaals zijn urgente ambitie voor het koolstofvrij maken van moeilijk te reduceren sectoren."

Dankzij de investering van Microsoft in LanzaJet krijgt het bedrijf toegang tot duurzame brandstoffen - SAF en hernieuwbare diesel - en SAF-certificaten (SAFc) van toekomstige LanzaJet-projecten. Toegang tot deze producten helpt Microsoft op weg om in 2030 CO2-negatief te zijn.

"Microsoft is er trots op LanzaJet te steunen met onze investering in de groei van zijn bedrijf in duurzame brandstoftechnologie," zegt Brandon Middaugh, senior director, Climate Innovation Fund, Microsoft. "Microsoft investeert in partners die onze toewijding delen om een netto-nul economie te bevorderen voor het ontwikkelen van de markt aan de hand van kritieke oplossingen zoals SAF en hernieuwbare diesel."

Naast Microsoft heeft LanzaJet verder als investeerders en financiers in zijn portefeuille All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines en Suncor Energy.

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone technologieën te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394021/LanzaJet_Microsoft_Logo.jpg