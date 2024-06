LANZAJET ANUNCIA INVESTIMENTO ESTRATÉGICO DO MUFG, GRUPO FINANCEIRO LÍDER NO JAPÃO

Financiamento apoia o crescimento global da LanzaJet e estabelece o interesse do MUFG em combustível de aviação sustentável

CHICAGO, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis e produtora de combustíveis sustentáveis, anunciou hoje um investimento do MUFG, um dos principais grupos financeiros do mundo, com ativos totais de aproximadamente US $ 2,9 trilhões. O investimento permite que a LanzaJet continue a desenvolver sua capacidade e capacidade de implantar seu etanol proprietário na tecnologia de processo de combustível de aviação sustentável (SAF).

"Continuamos a construir uma equipe líder de investidores ao longo da cadeia de valor da SAF que acreditam na capacidade da LanzaJet de descarbonizar a aviação, o que abordará as mudanças climáticas e possibilitará a economia global", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "O investimento do MUFG permite ainda mais os esforços da LanzaJet para aumentar a produção de SAF, com um dos principais grupos financeiros do mundo a permitir o desenvolvimento de infraestruturas a nível global."

O investimento do MUFG faz parte da atual rodada de financiamento de capital de crescimento de US $ 100 milhões da LanzaJet, com o apoio de empresas líderes em todos os setores e em todo o mundo. Nos últimos meses, a LanzaJet anunciou investimentos da Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP e agora MUFG. Enquanto a produção de SAF continua em escala, a LanzaJet mantém seu papel no desenvolvimento do setor, continuando seu trabalho de construção do ecossistema necessário para descarbonizar a aviação por meio do SAF. A LanzaJet continua na vanguarda, comercializando sua tecnologia de etanol para SAF de próxima geração e abrindo sua biorrefinaria LanzaJet Freedom Pines Fuels totalmente financiada – a primeira planta de etanol para SAF em escala comercial do mundo. Localizada nos Estados Unidos, a planta histórica produzirá SAF e diesel renovável a partir de etanol de baixo carbono e sustentável e alcançará a Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC).

"O MUFG está profundamente empenhado em redefinir o futuro das finanças, priorizando soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria. Nosso apoio estratégico à LanzaJet é um excelente exemplo desse compromisso, significando nossa crença no papel fundamental dos combustíveis sustentáveis para o bem-estar econômico e ambiental dos negócios que atendemos ", disse Koichiro Oshima, Diretor Executivo, Chefe do Grupo de Soluções Financeiras, MUFG Bank, Ltd. "Esta parceria não só se alinha com a nossa missão de impulsionar o progresso, mas também mostra a nossa dedicação em catalisar mudanças positivas. Ao investir em percursos sustentáveis, pretendemos garantir a resiliência e o sucesso das nossas partes interessadas, abrindo caminho para um futuro mais sustentável e próspero para todos."

Além do MUFG, o portfólio de investidores e financiadores da LanzaJet inclui All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Fundo de Inovação Climática da Microsoft, Mitsui & Co., Shell, Southwest Airlines e Suncor Energy.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma empresa líder em tecnologia de combustíveis sustentáveis dedicada a acelerar a transição para energias limpas. Como fornecedora de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e produtora com tecnologia patenteada de álcool para jato (ATJ) à base de etanol, a LanzaJet está criando uma oportunidade para as gerações futuras, catalisando a implantação de SAF e outras energias limpas críticas para enfrentar a crise climática e transformar a economia global. Mais informações estão disponíveis em https://www.lanzajet.com/

SOBRE O MUFG

O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) é um dos principais grupos financeiros do mundo. Com sede em Tóquio e mais de 360 anos de história, o MUFG possui uma rede global com aproximadamente 2.100 locais em mais de 40 países. O MUFG tem quase 120.000 funcionários e oferece serviços que incluem banca comercial, trust banking, valores mobiliários, cartões de crédito, financiamento ao consumidor, gestão de ativos e leasing. O Grupo pretende ser "o grupo financeiro mais confiável do mundo" através de uma estreita colaboração entre as nossas empresas operacionais e responder de forma flexível a todas as necessidades financeiras dos nossos clientes, servindo a sociedade e promovendo o crescimento partilhado e sustentável para um mundo melhor. As ações do MUFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e Nova York.

