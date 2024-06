LANZAJET KONDIGT STRATEGISCHE INVESTERING AAN VAN MUFG, DE GROOTSTE FINANCIËLE GROEP IN JAPAN

Financiering ondersteunt wereldwijde groei van LanzaJet en bevestigt MUFG's belang in duurzame vliegtuigbrandstof

CHICAGO, 26 juni 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzame brandstoftechnologie en producent van duurzame brandstoffen, kondigde vandaag een investering aan van MUFG, een van 's werelds grootste financiële groepen met een totaal vermogen van ongeveer $ 2,9 biljoen. De investering stelt LanzaJet in staat om verder te bouwen aan zijn capaciteit en capaciteit om eigen ethanol-naar-duurzame-luchtvaartbrandstof (SAF)-technologie in te zetten.

"We blijven bouwen aan een toonaangevend team van investeerders in de SAF-waardeketen die geloven in het vermogen van LanzaJet om de luchtvaart koolstofvrij te maken. Dit gaat zowel klimaatverandering tegen en bevordert de wereldeconomie," zegt Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer van LanzaJet. "Dankzij de investering van MUFG kunnen de inspanningen van LanzaJet om de SAF-productie op te schalen worden voortgezet, waarbij een van 's werelds grootste financiële groepen de ontwikkeling van infrastructuur wereldwijd faciliteert.

De investering van MUFG maakt deel uit van LanzaJet's huidige financieringsronde van $ 100 miljoen, ondersteund door toonaangevende bedrijven uit verschillende sectoren wereldwijd. In de afgelopen maanden heeft LanzaJet investeringen aangekondigd van Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP en nu MUFG. Terwijl de productie van SAF blijft opschalen, behoudt LanzaJet zijn rol in de ontwikkeling van de industrie en werkt het aan de opbouw van het ecosysteem dat nodig is om de luchtvaart koolstofvrij te maken door middel van SAF. LanzaJet blijft voorop lopen door zijn volgende generatie ethanol-naar-SAF technologie te commercialiseren en zijn volledig gefinancierde LanzaJet Freedom Pines Fuels bioraffinaderij te openen - 's werelds eerste ethanol-naar-SAF fabriek op commerciële schaal. De historische fabriek in de Verenigde Staten zal SAF en hernieuwbare diesel produceren uit koolstofarme en duurzame ethanol en de International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) behalen.

"MUFG is zeer toegewijd aan het herdefiniëren van de toekomst van financiën door prioriteit te geven aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de sector. Onze strategische steun aan LanzaJet is een uitstekend voorbeeld van deze toewijding en geeft blijk van ons geloof in de cruciale rol van duurzame brandstoffen voor het economische en ecologische welzijn van de bedrijven die wij service leveren," aldus Koichiro Oshima, Managing Executive Officer, hoofd van Financial Solutions Group, MUFG Bank, Ltd. "Deze samenwerking sluit niet alleen aan bij onze missie om vooruitgang te stimuleren, maar toont ook ons engagement om sneller positieve verandering door te voeren. Door in duurzame trajecten te investeren willen we de veerkracht en het succes van onze belanghebbenden waarborgen en de weg vrijmaken voor een duurzamere en welvarendere toekomst voor iedereen."

Naast MUFG, omvat de portfolio van investeerders en financiers van LanzaJet, All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsoft's Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines en Suncor Energy.

OVER LANZAJET

LanzaJet is een toonaangevend technologiebedrijf voor duurzame brandstoffen dat de overgang naar schone energie wil versnellen. Als leverancier en producent van duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, SAF) met gepatenteerde ethanol-gebaseerde alcohol-naar-jet (ATJ) technologie, creëert LanzaJet een kans voor toekomstige generaties door de inzet van SAF en andere schone technologieën te versnellen die cruciaal zijn voor het aanpakken van de klimaatcrisis en het transformeren van de wereldeconomie. Meer informatie is beschikbaar op https://www.lanzajet.com/

OVER MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is een van 's werelds toonaangevende financiële groepen. Met het hoofdkantoor in Tokio en een geschiedenis van meer dan 360 jaar heeft MUFG een wereldwijd netwerk met ongeveer 2100 vestigingen in meer dan 40 landen. MUFG heeft bijna 120.000 medewerkers en biedt diensten aan zoals commercial banking, trust banking, effecten, creditcards, consumentenfinanciering, vermogensbeheer en leasing. De Groep wil "de meest vertrouwde financiële groep ter wereld" zijn door een nauwe samenwerking tussen onze werkmaatschappijen te bevorderen, flexibel in te spelen op alle financiële behoeften van onze klanten, de samenleving te dienen en gedeelde en duurzame groei te stimuleren voor een betere wereld. De aandelen van MUFG worden verhandeld op de beurzen van Tokio, Nagoya en New York.

