LANZAJET ANNONCE UN INVESTISSEMENT STRATEGIQUE DE LA PART DE MUFG, LE PRINCIPAL GROUPE FINANCIER JAPONAIS

Le financement soutient la croissance mondiale de LanzaJet ( ) et renforce l'intérêt de MUFG pour les carburants aéronautiques durables.

CHICAGO, June 26, 2024 /PRNewswire/ -- LanzaJet, société leader dans la technologie des carburants durables et producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement de MUFG, l'un des principaux groupes financiers au monde avec des actifs totaux d'environ 2,9 trillions de dollars. L'investissement permet à LanzaJet de continuer à développer ses capacités de déploiement de sa technologie propriétaire de transformation de l'éthanol en carburant aviation durable (SAF).

"Nous continuons à constituer une équipe d'investisseurs de premier plan tout au long de la chaîne de valeur des SAF, qui croient en la capacité de LanzaJet à décarboniser l'aviation, ce qui permettra à la fois de lutter contre le changement climatique et de dynamiser l'économie mondiale", a déclaré Jimmy Samartzis, président-directeur général de LanzaJet. "L'investissement de MUFG vient renforcer les efforts de LanzaJet pour développer la production de SAF, l'un des plus grands groupes financiers au monde soutenant le développement d'infrastructures à l'échelle mondiale".

L'investissement de la MUFG s'inscrit dans le cadre de l'actuel tour de table de LanzaJet, d'un montant de 100 millions de dollars, avec le soutien d'entreprises de premier plan dans tous les secteurs et dans le monde entier. Au cours des derniers mois, LanzaJet a annoncé des investissements de la part de Southwest Airlines, de Microsoft, du Groupe ADP et maintenant de MUFG. Tandis que la production de SAF continue de s'étendre, LanzaJet maintient son rôle dans le développement de l'industrie en poursuivant son travail de construction de l'écosystème nécessaire à la décarbonisation de l'aviation par le biais de SAF. LanzaJet continue d'être à l'avant-garde en commercialisant sa technologie de conversion de l'éthanol en FOS de nouvelle génération et en ouvrant sa bioraffinerie LanzaJet Freedom Pines Fuels, entièrement financée, la première usine de conversion de l'éthanol en FOS à l'échelle commerciale dans le monde. Située aux États-Unis, cette usine historique produira du SAF et du diesel renouvelable à partir d'éthanol à faible teneur en carbone et durable, et obtiendra la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC).

"MUFG est profondément engagé à redéfinir l'avenir de la finance en donnant la priorité à des solutions industrielles innovantes et durables. Notre soutien stratégique à LanzaJet est un excellent exemple de cet engagement, qui témoigne de notre conviction quant au rôle essentiel des carburants durables pour le bien-être économique et environnemental des entreprises que nous servons", a déclaré Koichiro Oshima, directeur général, chef du groupe des solutions financières, MUFG Bank, Ltd. "Ce partenariat s'inscrit non seulement dans le cadre de notre mission, qui est de favoriser le progrès, mais il témoigne également de notre volonté de catalyser les changements positifs. En investissant dans des voies durables, nous visons à assurer la résilience et le succès de nos parties prenantes, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable et plus prospère pour tous".

Outre MUFG, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, le Groupe ADP, LanzaTech, le Climate Innovation Fund de Microsoft, Mitsui & Co, Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise leader dans la technologie des carburants durables, qui se consacre à l'accélération de la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de carburant aéronautique durable (SAF) doté d'une technologie brevetée de conversion de l'alcool en jet (ATJ), LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en catalysant le déploiement du SAF et d'autres énergies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lanzajet.com/

À PROPOS DE MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l'un des principaux groupes financiers au monde. Basée à Tokyo et forte de plus de 360 ans d'histoire, la MUFG dispose d'un réseau mondial d'environ 2 100 sites dans plus de 40 pays. La MUFG emploie près de 120 000 personnes et propose des services tels que la banque commerciale, la banque fiduciaire, les valeurs mobilières, les cartes de crédit, le crédit à la consommation, la gestion d'actifs et le crédit-bail. Le groupe a pour objectif d'être "le groupe financier le plus fiable du monde" grâce à une étroite collaboration entre ses sociétés opérationnelles et de répondre avec souplesse à tous les besoins financiers de ses clients, de servir la société et de favoriser une croissance partagée et durable pour un monde meilleur. Les actions de MUFG sont cotées aux bourses de Tokyo, de Nagoya et de New York.

