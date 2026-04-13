Les Mills lança documentários inovadores sobre a busca pelos maiores treinadores de fitness do mundo

A nova série documental do YouTube oferece acesso sem precedentes ao mundo do fitness de elite, revelando a paixão, a pressão e o custo pessoal, enquanto os principais treinadores globais competem por uma chance de alcançar o estrelato.

AUCKLAND, Nova Zelândia, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- marca líder em fitness Les Mills anuncia hoje o lançamento global de RISE: Search for the Ultimate Trainers, uma nova série documental do YouTube que leva os espectadores aos bastidores do desempenho de elite no mais alto nível de fitness.

Para comemorar o lançamento do RISE, a Les Mills compartilhará uma série de seus lendários treinos gratuitamente no YouTube, para que milhões de pessoas possam começar sua própria jornada de fitness.

Lançado em 13 de abril no canal do YouTube da Les Mills, o RISE segue a vida de treinadores de elite que competem por um dos cargos mais procurados do setor de fitness: um lugar na equipe de filmagem global da Les Mills. Com um grupo de 100.000 Instrutores Les Mills certificados em todo o mundo, a concorrência é feroz e o desafio é constante.

Abrangendo seis episódios filmados ao longo de dois anos, a série viaja da Nova Zelândia para Londres, Los Angeles, Xangai, Berlim, Amsterdã, Riade e Estocolmo, capturando apresentações de arena de alto risco na frente de milhares de fãs de fitness. A jornada culmina na Nova Zelândia, onde os treinadores finais devem ganhar seu lugar filmando os treinos desfrutados por 7 milhões de pessoas todas as semanas em 23.000 academias em todo o mundo.

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Mas A ASCENSÃO vai além do palco.

Longe das luzes e das multidões, a série revela o compromisso necessário para permanecer no topo, equilibrando família, saúde, viagens constantes e as demandas de oferecer os treinos em grupo mais populares do mundo. Esses atletas lutaram a vida toda para chegar aqui e, no mundo do fitness, estar na equipe de filmagem de Les Mills é a coroa suprema. Mas eles podem reivindicar?

RISE segue os corredores e ciclistas através do calor da batalha – com participações especiais de estrelas atuais e da extensa equipe de suporte – com foco particular em oito treinadores aspirantes:

Maggie Cheng (China)

(China) Vili Fifita (Nova Zelândia)

(Nova Zelândia) Sebastian Jaramillo (Alemanha)

(Alemanha) Charlotte Ranque (França)

(França) Abate de Lula (EUA)

(EUA) Kenshin Tani (Japão)

(Japão) Bronté Terrell (Reino Unido)

(Reino Unido) Marlon Woods (EUA)

"O condicionamento físico é o maior esporte de participação do mundo e os treinadores são o coração dele. Mas poucas pessoas veem o que é preciso para atuar no topo absoluto da profissão ", disse Phillip Mills, diretor administrativo da Les Mills.

"RISE é sobre ambição, pressão e desempenho em escala. Esses treinadores são excepcionais, mas oferecer excelência consistente é o que separa os melhores dos demais. Esta série mostra o que é realmente necessário para ganhar seu lugar na melhor mesa de fitness e mantê-lo enquanto milhares perseguem seu rabo."

Juntamente com a série principal, a Les Mills lançará um vodcast semanal complementar, RISE Reactions, apresentado pelo apresentador da Les Mills, Bas Hollander, com convidados rotativos do programa. O formato watchalong oferece aos fãs e instrutores uma visão mais profunda de cada episódio, das performances e das pessoas por trás deles.

"A RISE não se trata apenas de quem faz parte da equipe, é o que as pessoas estão dispostas a se comprometer com algo em que acreditam", diz Bas Hollander, apresentador da RISE Reactions. "Você vê o orgulho que eles têm por seu trabalho, a pressão e a dúvida que às vezes vêm com ele, e os relacionamentos que mantêm sob ele. Essa honestidade é o que torna a série poderosa – isso é fitness como você nunca viu antes."

Para Kylie Gates, uma criativa sênior que passou décadas na equipe de filmagem da Les Mills, a série lança luz sobre a paixão e o amor por seu ofício que leva os treinadores à grandeza.

"Por trás de todo grande treinador está o desejo de fazer as pessoas se apaixonarem pela boa forma", acrescenta Kylie. "E o que realmente brilha na série documental é que, por mais que alcancem, esses treinadores permanecem motivados pelo senso de propósito que os inspirou a dar um passo à frente e dar sua primeira aula."

Filmado pela premiada produtora neozelandesa Tomorrowland, RISE: Search for the Ultimate Trainers dura seis semanas, com cada episódio lançado semanalmente em três partes.

E para comemorar o lançamento do RISE, a Les Mills compartilhará uma série de seus lendários treinos gratuitamente no YouTube, para que milhões de pessoas possam começar sua própria jornada de fitness.

Assista ao RISE a partir de 13 de abril (16:45 EST) no canal Les Mills no YouTube:

https://www.youtube.com/@lesmills

Um kit de imprensa completo está disponível aqui

SOBRE A LES MILLS

A Les Mills é líder global em treinamento em grupo e criadora de mais de 30 programas disponíveis nas principais academias do mundo. A empresa foi fundada por Les Mills – quatro vezes atleta olímpico e treinador nacional do atletismo da Nova Zelândia – que abriu sua primeira academia em 1968 com o objetivo de levar o treinamento esportivo de elite às massas. Hoje, os treinos da Les Mills são ministrados por 100.000 instrutores certificados em 23.000 clubes em 110 países e por meio da plataforma de streaming LES MILLS+.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954715/Les_Mills_RISE.jpg

FONTE Les Mills