Les Mills lanza una innovadora docuserie sobre la búsqueda de los mejores entrenadores de fitness del mundo

La nueva docuserie de YouTube ofrece un acceso sin precedentes al mundo del fitness de élite, revelando la pasión, la presión y el costo personal mientras los mejores entrenadores mundiales compiten por una oportunidad de llegar al estrellato.

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La marca líder de fitness Les Mills anuncia hoy el lanzamiento mundial de RISE: Search for the Ultimate Trainers, una nueva serie documental de YouTube que lleva a los espectadores tras bambalinas del rendimiento de élite al más alto nivel de fitness.

Para celebrar el lanzamiento de RISE, Les Mills compartirá una serie de sus legendarios entrenamientos gratis en YouTube, para que millones de personas más puedan comenzar su propio viaje de acondicionamiento físico.

RISE, que se lanzará el 13 de abril en el canal de YouTube de Les Mills, sigue la vida de los entrenadores de fitness de élite mientras compiten por uno de los roles más buscados en la industria del fitness: un lugar en el equipo de filmación global de Les Mills. Con un grupo de 100.000 instructores certificados de Les Mills en todo el mundo, la competencia es feroz y el desafío es constante.

Abarcando seis episodios filmados a lo largo de dos años, la serie viaja desde Nueva Zelanda a Londres, Los Ángeles, Shanghái, Berlín, Ámsterdam, Riad y Estocolmo, capturando actuaciones en estadios de alto riesgo frente a miles de fanáticos del fitness. El viaje culmina en Nueva Zelanda, donde los entrenadores finales deben ganarse su lugar filmando los entrenamientos que disfrutan 7 millones de personas cada semana en 23.000 gimnasios de todo el mundo.

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Pero EL ASCENSO va más allá del escenario.

Lejos de las luces y las multitudes, la serie revela el compromiso requerido para mantenerse en la cima, equilibrando la familia, la salud, los viajes constantes y las demandas de ofrecer los entrenamientos grupales más populares del mundo. Estos atletas han luchado toda su vida para llegar aquí, y en el mundo del fitness, estar en el equipo de filmación de Les Mills es la máxima corona. Pero, ¿pueden reclamarlo?

RISE sigue a los corredores y ciclistas a través del fragor de la batalla, con cameos de estrellas actuales y el amplio equipo de apoyo, con un enfoque particular en ocho aspirantes a entrenadores:

Maggie Cheng (China)

(China) Vili Fifita (Nueva Zelanda)

(Nueva Zelanda) Sebastian Jaramillo (Alemania)

(Alemania) Charlotte Ranque (Francia)

(Francia) Matanza de Lula (EE. UU.)

(EE. UU.) Kenshin Tani (Japón)

(Japón) Bronté Terrell (Reino Unido)

(Reino Unido) Marlon Woods (EE. UU.)

"El fitness es el deporte de mayor participación en el mundo y los entrenadores son el corazón de él. Pero muy pocas personas ven lo que se necesita para desempeñarse en la cima absoluta de la profesión ", dijo Phillip Mills, director general de Les Mills.

"RISE se trata de ambición, presión y rendimiento a escala. Estas zapatillas son excepcionales, pero ofrecer una excelencia constante es lo que distingue a los mejores del resto. Esta serie muestra lo que realmente se necesita para ganar tu lugar en la mesa de fitness superior y mantenerlo mientras miles persiguen tu cola ".

Junto con la serie principal, Les Mills lanzará un vodcast complementario semanal, RISE Reactions, presentado por el presentador de Les Mills, Bas Hollander, con invitados rotativos del programa. El formato Watchalong ofrece a los fanáticos e instructores una visión más profunda de cada episodio, las actuaciones y las personas detrás de ellas.

"RISE no se trata solo de quién hace el equipo, sino de lo que la gente está dispuesta a comprometerse con algo en lo que cree", dice Bas Hollander, anfitrión de RISE Reactions. "Ves el orgullo que tienen por su trabajo, la presión y la duda que a veces conlleva, y las relaciones que se mantienen bajo él. Esa honestidad es lo que hace que la serie sea poderosa: esto es fitness como nunca lo has visto antes ".

Para Kylie Gates, una creativa sénior que pasó décadas en el equipo de filmación de Les Mills, la serie arroja luz sobre la pasión y el amor por su oficio que impulsa a los entrenadores a la grandeza.

"Detrás de cada gran entrenador hay un deseo de hacer que la gente se enamore del fitness", agrega Kylie. "Y lo que realmente brilla en la docuserie es que, por mucho que logren, estos entrenadores siguen impulsados por el sentido de propósito que los inspiró a dar un paso adelante y enseñar su primera clase".

Filmado por la galardonada productora neozelandesa Tomorrowland, RISE: Search for the Ultimate Trainers dura seis semanas y cada episodio se publica semanalmente en tres partes.

Y para celebrar el lanzamiento de RISE, Les Mills compartirá una serie de sus legendarios entrenamientos gratis en YouTube, para que millones de personas más puedan comenzar su propio viaje de acondicionamiento físico.

Vea RISE a partir del 13 de abril (4:45pm EST) en el canal de YouTube de Les Mills

: https://www.youtube.com/@lesmills

Un kit de prensa completo está disponible aquí

ACERCA DE LES MILLS

Les Mills es el líder mundial en formación en grupo y creador de más de 30 programas disponibles en los principales gimnasios de todo el mundo. La empresa fue fundada por Les Mills, cuatro veces entrenador olímpico y nacional de atletismo de Nueva Zelanda, quien abrió su primer gimnasio en 1968 con el objetivo de llevar el entrenamiento deportivo de élite a las masas. Hoy en día, los entrenamientos de Les Mills son impartidos por 100,000 instructores certificados en 23,000 clubes en 110 países, y a través de la plataforma de transmisión LES MILLS+.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954715/Les_Mills_RISE.jpg

FUENTE Les Mills