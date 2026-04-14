레즈밀, 세계 최고의 피트니스 트레이너를 찾는 획기적인 다큐시리즈 출시

새로운 유튜브 다큐시리즈, 엘리트 피트니스의 세계에 전례 없는 접근 기회 제공… 스타덤을 향해 경쟁하는 세계 최고 트레이너들의 열정, 압박감 및 개인적 희생을 조명

오클랜드, 뉴질랜드, 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 선도적인 피트니스 브랜드 레즈밀(Les Mills)이 4월 13일, 피트니스 분야 최고 수준의 엘리트 퍼포먼스 무대의 이면을 시청자들에게 보여주는 새로운 유튜브 다큐시리즈 라이즈: 궁극의 트레이너를 찾아서(RISE: Search for the Ultimate Trainers)의 글로벌 출시를 발표했다.

4월 13일 레즈밀 유튜브 채널에서 출시되는 라이즈는 피트니스 업계에서 가장 선망받는 자리 중 하나인 레즈밀 글로벌 촬영팀 입성을 두고 경쟁하는 엘리트 피트니스 트레이너들의 삶을 따라간다. 전 세계 10만 명의 레즈밀 인증된 강사들이 경쟁에 나서며, 경쟁은 치열하고 도전은 끊이지 않는다.

To celebrate the launch of RISE, Les Mills will be sharing an array of its legendary workouts free on YouTube, so millions more people can start their own fitness journey.

2년에 걸쳐 촬영된 6편의 에피소드로 구성된 이 시리즈는 뉴질랜드에서 런던, 로스앤젤레스, 상하이, 베를린, 암스테르담, 리야드, 스톡홀름을 거치며 수천 명의 피트니스 팬들 앞에서 펼쳐지는 고위험 아레나 퍼포먼스를 담아낸다. 여정은 뉴질랜드에서 절정에 달하며, 최종 트레이너들이 전 세계 2만 3000개 체육관에서 매주 700만 명이 즐기는 운동을 촬영하는 자리를 차지하기 위해 실력을 증명해야 한다.

라이즈 트레일러 보기

그러나 라이즈는 무대 그 이상을 보여준다.

조명과 관중에서 벗어나, 이 시리즈는 가족, 건강, 끊임없는 이동, 세계에서 가장 인기 있는 그룹 운동을 제공하는 부담을 균형 있게 관리하며 정상을 유지하는 데 필요한 헌신을 보여준다. 이 선수들은 여기까지 오기 위해 평생을 싸워왔으며, 피트니스 세계에서 레즈밀 촬영팀에 속하는 것은 최고의 영예다. 과연 그들은 그 자리를 차지할 수 있을까?

라이즈는 현재 스타들의 카메오 출연과 광범위한 지원 팀을 선보이며, 치열한 경쟁 속에서 경쟁자들을 따라가는데, 특히 여덟 명의 트레이너 지망생에게 초점을 맞춘다.

매기 청(Maggie Cheng , 중국)

, 중국) 빌리 피피타(Vili Fifita , 뉴질랜드)

, 뉴질랜드) 세바스티안 자라밀로(Sebastian Jaramillo , 독일)

, 독일) 샬럿 랑크(Charlotte Ranque , 프랑스)

, 프랑스) 룰라 슬로터(Lula Slaughter , 미국)

, 미국) 타니 켄신(Kenshin Tani , 일본)

, 일본) 브론테 테렐(Bronté Terrell , 영국)

, 영국) 말론 우즈(Marlon Woods, 미국)

레즈밀의 필립 밀즈(Phillip Mills) 대표이사는 "피트니스는 세계에서 가장 많은 사람이 참여하는 스포츠이며 트레이너들은 그 중심에 있다. 하지만 직업의 절대적인 정상에서 퍼포먼스를 펼치는 것이 어떤 것인지 보는 사람은 거의 없다"고 말했다.

이어 "라이즈는 야망, 압박감, 그리고 대규모 퍼포먼스에 관한 것이다. 이 트레이너들은 탁월하지만, 일관된 우수성을 전달하는 것이 최고 중의 최고를 나머지와 구별하는 요소다. 이 시리즈는 수천 명이 뒤를 쫓는 가운데 피트니스 최고의 자리를 차지하고 유지하기 위해 진정으로 무엇이 필요한지 보여준다"고 덧붙였다.

메인 시리즈와 함께 레즈밀은 레즈밀 프레젠터인 바스 홀란더(Bas Hollander)가 진행하고 출연자들이 교대로 게스트로 참여하는 주간 동반 보드캐스트 라이즈 리액션스(RISE Reactions)도 공개할 예정이다. 함께 시청하는 형식을 통해 팬들과 강사들에게 각 에피소드, 퍼포먼스, 그 이면의 사람들에 대한 더 깊은 통찰을 제공한다.

라이즈 리액션스의 바스 홀란더 호스트는 "라이즈는 단순히 누가 팀에 합류하는지에 관한 것이 아니라, 사람들이 자신이 믿는 것에 기꺼이 헌신하는 것에 관한 것"이라고 말했다. 이어 "그들이 자기 일에 갖는 자부심, 때로 그것이 수반하는 압박과 의심, 그 속에서도 유지되는 관계들을 볼 수 있다. 그 진솔함이 이 시리즈를 강력하게 만든다. 이것은 여러분이 이전에 본 적 없는 피트니스"라고 덧붙였다.

레즈밀 촬영팀에서 수십 년을 보낸 카일리 게이츠(Kylie Gates) 시니어 크리에이티브에게 이 시리즈는 트레이너들을 위대함으로 이끄는 공예에 대한 열정과 사랑을 조명한다.

카일리는 "모든 훌륭한 트레이너 뒤에는 사람들이 피트니스와 사랑에 빠지게 만들고자 하는 열망이 있다"고 덧붙였다. 이어 "이 다큐시리즈에서 진정으로 빛나는 것은, 이 트레이너들이 얼마나 많은 것을 성취하더라도 처음 수업을 가르치기 위해 나섰던 목적의식에 의해 계속 움직인다는 점"이라고 덧붙였다.

수상 경력이 있는 뉴질랜드 제작사 투모로우랜드(Tomorrowland)가 촬영한 라이즈: 궁극의 트레이너를 찾아서는 6주간 방영되며, 각 에피소드는 3부작으로 매주 공개된다.

라이즈 출시를 기념해 레즈밀은 수백만 명이 자신만의 피트니스 여정을 시작할 수 있도록 전설적인 운동 프로그램을 유튜브에서 무료로 공유할 예정이다.

4월 13일(미국 동부 표준시 오후 4시 45분)부터 레즈밀 유튜브 채널에서 라이즈를 시청할 수 있다.

https://www.youtube.com/@lesmills

전체 프레스 킷은 여기에서 확인할 수 있다.

레즈밀 소개

레즈밀은 그룹 트레이닝 분야의 글로벌 리더로, 전 세계 주요 체육관에서 이용할 수 있는 30개 이상의 프로그램을 개발했다. 이 회사는 4회 올림픽 출전 선수이자 뉴질랜드 육상 국가 대표팀 감독인 레즈밀(Les Mills)이 엘리트 스포츠 트레이닝을 대중에게 제공하는 것을 목표로 1968년 첫 번째 체육관을 오픈하며 설립됐다. 오늘날 레즈밀 운동 프로그램은 110개국 2만 3000개 클럽의 10만 명의 공인 강사들이 진행하며, 레즈밀+(LES MILLS+) 스트리밍 플랫폼을 통해서도 제공된다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2954715/Les_Mills_RISE.jpg

SOURCE Les Mills