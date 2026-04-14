Les Mills lance une série documentaire inédite sur la recherche des meilleurs entraîneurs de fitness au monde

La nouvelle série documentaire de YouTube offre un accès sans précédent au monde du fitness d'élite, révélant la passion, la pression et les conséquences personnelles de la compétition alors que les meilleurs entraîneurs du monde s'affrontent pour tenter leur chance de devenir des stars.

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- La marque leader de fitness Les Mills annonce aujourd'hui le lancement mondial de RISE : Search for the Ultimate Trainers (RISE : à la recherche des entraîneurs ultimes), une nouvelle série documentaire sur YouTube qui emmène les téléspectateurs dans les coulisses de la performance d'élite au plus haut niveau de fitness.

To celebrate the launch of RISE, Les Mills will be sharing an array of its legendary workouts free on YouTube, so millions more people can start their own fitness journey.

Lancé le 13 avril sur la chaîne YouTube Les Mills, RISE suit le quotidien d'entraîneurs de fitness de haut niveau qui concourent pour l'un des postes les plus recherchés dans le secteur du fitness : une place dans l'équipe mondiale de tournage Les Mills. Avec un pool de 100 000 instructeurs certifiés Les Mills dans le monde entier, la concurrence est féroce et le défi constant.

Cette série de six épisodes, tournée sur une période de deux ans, voyage de la Nouvelle-Zélande à Londres, Los Angeles, Shanghai, Berlin, Amsterdam, Riyadh et Stockholm, capturant des performances de haut niveau, devant des milliers d'adeptes de fitness. Le voyage culmine en Nouvelle-Zélande, où les derniers entraîneurs doivent gagner leur place en filmant les séances d'entraînement appréciées par 7 millions de personnes chaque semaine dans 23 000 salles de sport à travers le monde.

REGARDER LA BANDE-ANNONCE DE RISE

Mais RISE ne se limite pas à la scène.

Loin des lumières et des foules, la série révèle l'engagement nécessaire pour rester au sommet, en conciliant la famille, la santé, les voyages constants et les exigences liées à l'organisation des cours collectifs les plus suivis au monde. Ces athlètes se sont battus toute leur vie pour en arriver là, et dans le monde du fitness, faire partie de l'équipe de tournage Les Mills est la consécration ultime. Mais peuvent-ils y prétendre ?

RISE suit les athlètes et les prétendants dans le feu de la compétition, incluant des apparitions de stars actuelles et de l'équipe d'encadrement, en se concentrant plus particulièrement sur huit entraîneurs en herbe :

Maggie Cheng (Chine)

(Chine) Vili Fifita (Nouvelle-Zélande)

(Nouvelle-Zélande) Sebastian Jaramillo (Allemagne)

(Allemagne) Charlotte Ranque (France)

(France) Lula Slaughter (États-Unis)

(États-Unis) Kenshin Tani (Japon)

(Japon) Bronté Terrell (Royaume-Uni)

(Royaume-Uni) Marlon Woods (États-Unis)

« Le fitness est le sport le plus pratiqué au monde et les entraîneurs en sont le cœur. Mais très peu de gens ont conscience de ce qu'il faut pour atteindre les sommets de la profession », déclare Phillip Mills, directeur général de Les Mills.

« RISE traite de l'ambition, de la pression et de la performance à grande échelle. Ces entraîneurs sont exceptionnels, mais ce qui distingue les meilleurs des autres, c'est la constance dans l'excellence. Cette série montre ce qu'il en coûte pour se faire une place au sommet du fitness, et pour la conserver alors que des milliers de personnes lui courent après. »

Parallèlement à la série principale, Les Mills publiera un podcast vidéo hebdomadaire, RISE Reactions, animé par Bas Hollander, présentateur de Les Mills, avec des invités de l'émission à tour de rôle. Le format « visionnage en groupe » permet aux fans et aux instructeurs de mieux comprendre chaque épisode, les performances et les personnes qui en sont à l'origine.

« RISE ne se limite pas à déterminer qui fera partie de l'équipe, mais aussi de savoir dans quelle mesure les gens sont prêts à s'engager pour une cause à laquelle ils croient », déclare Bas Hollander, présentateur de RISE Reactions. « Vous voyez la fierté qu'ils éprouvent pour leur travail, la pression et les doutes qui l'accompagnent parfois, et les relations qui en découlent. C'est cette honnêteté qui fait la force de la série : c'est du fitness comme vous n'en avez jamais vu. »

Pour Kylie Gates, créatrice senior qui a passé des décennies dans l'équipe de tournage de Les Mills, la série met en lumière la passion et l'amour de leur métier qui poussent les entraîneurs à l'excellence.

« Derrière chaque grand entraîneur se cache le désir de faire en sorte que les personnes tombent amoureuses du fitness », ajoute Kylie. « Et ce qui ressort vraiment de cette série documentaire, c'est que, quels que soient leurs accomplissements, ces entraîneurs restent animés par le sens de l'objectif qui les a poussés à se lancer et à animer leur tout premier cours. »

Tourné par la maison de production néo-zélandaise Tomorrowland, RISE : Search for the Ultimate Trainers dure six semaines, chaque épisode étant diffusé chaque semaine en trois parties.

Et pour célébrer le lancement de RISE, Les Mills partagera gratuitement sur YouTube une série de ses légendaires séances d'entraînement, afin que des millions de personnes puissent commencer leur propre parcours de remise en forme.

Regardez RISE à partir du 13 avril (16h45 EST) sur la chaîne YouTube Les Mills :

https://www.youtube.com/@lesmills.

Un dossier de presse complet est disponible ici.

À PROPOS DE LES MILLS

Les Mills est le leader mondial des cours collectifs de fitness et le créateur de plus de 30 programmes disponibles dans les principales salles de sport du monde entier. La société a été fondée par Les Mills, quatre fois champion olympique et entraîneur national d'athlétisme en Nouvelle-Zélande. Il a ouvert sa première salle de sport en 1968 dans le but de rendre l'entraînement sportif de haut niveau accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, les séances d'entraînement Les Mills sont dispensées par 100 000 instructeurs certifiés dans 23 000 clubs répartis dans 110 pays, et via la plateforme de streaming LES MILLS+.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2954715/Les_Mills_RISE.jpg