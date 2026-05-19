Lexar celebra a paixão global pelo futebol com a AFA Elite Legends Series oficial

Combinando design inspirado na Argentina com desempenho confiável, a Elite Legends Series oferece aos torcedores, criadores e profissionais um dispositivo de armazenamento portátil feito para os momentos que valem a pena guardar

SAN JOSE, Califórnia, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Lexar, marca líder global em soluções de memória e armazenamento, lançou hoje sua coleção oficial de produtos de armazenamento em parceria com a AFA, criada em colaboração com a Associação Argentina de Futebol (AFA).

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Como parceira oficial da Seleção Argentina de Futebol, a Lexar desenvolveu a nova Elite Legends Series para celebrar um compromisso comum com o desempenho, a resiliência e a excelência sob pressão. Inspirada no legado do campeonato argentino, a coleção reúne a paixão pelo futebol e os 30 anos de experiência em armazenamento da Lexar em uma linha desenvolvida para capturar, transportar e proteger todos os momentos importantes.

Oficialmente licenciada pela AFA, a coleção apresenta um design personalizado inspirado nas icônicas cores azul e branco da Argentina e no lendário número 10. Alguns produtos também vêm em embalagens premium com marca compartilhada, acompanhadas de um pacote especial que inclui um SSD portátil personalizado, um cabo USB-C para USB-C com adaptador USB-C para USB-A e um cartão colecionável.

A nova linha inclui o SSD portátil Lexar SL500 da Elite Legends Series, o SSD portátil Lexar Air da Elite Legends Series e a unidade de estado sólido dupla Lexar D500 USB 3.2 Gen 1 Type-C da Elite Legends Series.

O SSD portátil SL500 da Elite Legends Series combina velocidades de leitura de até 2000 MB/s e velocidades de gravação de até 1800 MB/s 1 com um design metálico fino e resistente, tornando-o ideal para cinegrafistas, criadores de conteúdo e torcedores que querem capturar momentos de futebol em alta velocidade. O suporte para iPhone ProRes, a gravação de vídeo sem espelho e o backup móvel por meio do aplicativo Lexar também o tornam uma opção prática para salvar imagens e conteúdo do dia da partida em qualquer lugar.

combina velocidades de leitura de até 2000 MB/s e velocidades de gravação de até 1800 MB/s com um design metálico fino e resistente, tornando-o ideal para cinegrafistas, criadores de conteúdo e torcedores que querem capturar momentos de futebol em alta velocidade. O suporte para iPhone ProRes, a gravação de vídeo sem espelho e o backup móvel por meio do aplicativo Lexar também o tornam uma opção prática para salvar imagens e conteúdo do dia da partida em qualquer lugar. O SSD portátil Air da Elite Legends Series oferece grandes capacidades em um design ultraleve, com velocidades de até 400 MB/s 2 , backup móvel automático 3 , proteção contra quedas de até 2 metros e controle térmico 4 para um uso diário confiável. Ele foi desenvolvido para usuários que buscam uma maneira fácil de armazenar fotos, vídeos e lembranças de cada partida e cada viagem.

oferece grandes capacidades em um design ultraleve, com velocidades de até 400 MB/s , backup móvel automático , proteção contra quedas de até 2 metros e controle térmico para um uso diário confiável. Ele foi desenvolvido para usuários que buscam uma maneira fácil de armazenar fotos, vídeos e lembranças de cada partida e cada viagem. O Dual DriveD500 da Elite Legends Series possui conectores USB-A e USB-C para facilitar o uso em diversos dispositivos, além de velocidades de até 400 MB/s1 e um design compacto em metal para backup e transferência de arquivos convenientes no dia a dia. Para usuários que compartilham fotos, clipes e conteúdo de futebol entre telefones, tablets e laptops, ele oferece uma solução de armazenamento simples e flexível.

O lançamento marca o 30º aniversário da Lexar, homenageando três décadas de inovação definidas por desempenho, confiabilidade e confiança. Desde 1996, a Lexar oferece suporte a fotógrafos, cinegrafistas, criadores e usuários comuns com soluções de armazenamento desenvolvidas para proteger o que mais importa, mesmo em ambientes dinâmicos e de alta pressão.

Esses valores estão intimamente alinhados com o espírito do futebol e o legado da AFA. A excelência é obtida por meio de consistência, resiliência e desempenho sob pressão, que são as qualidades que definem os campeões em campo e a tecnologia confiável para preservar seus momentos mais importantes. É isso que confere um significado especial a esta coleção.

Para os torcedores, a Elite Legends Series oferece uma maneira segura e elegante de guardar fotos, vídeos e lembranças de cada partida e de cada viagem. Para os criadores, ele oferece suporte a fluxos de trabalho móveis mais rápidos e backup mais fácil em qualquer lugar. E para fotógrafos esportivos e profissionais de mídia, o armazenamento confiável continua sendo essencial para capturar e proteger os momentos que definem o jogo.

Com a nova Elite Legends Series, em parceria com a AFA, a Lexar une a paixão pelo futebol e a tecnologia de armazenamento de confiança em uma coleção moldada por valores compartilhados — não apenas para celebrar a glória do campeonato, mas também para ajudar os usuários a guardar com segurança cada momento de vitória.

Sobre a Lexar

Fundada na Califórnia em 1996, a Lexar vem há 30 anos desenvolvendo soluções de memória confiáveis e de alto desempenho e, atualmente, opera mais de 100.000 canais de vendas em seis continentes, atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 70 países. Seu portfólio premiado — que vai de cartões de memória e SSDs a DRAM e dispositivos de armazenamento móvel — continua equipando criadores, profissionais e usuários comuns em todo o mundo.

Avisos

1 Velocidades baseadas em testes internos. O desempenho real pode variar. 2 Velocidades baseadas em testes internos em dispositivos que suportam USB 3.2 Gen 1; o desempenho pode ser menor dependendo do dispositivo host, interface, condições de uso e outros fatores. 3 O download gratuito do aplicativo Lexar, que permite que os consumidores configurem o backup automático, está disponível na App Store e no Google Play. 4 Antiqueda de 2 metros com base em testes internos realizados sob condições controladas. Os recursos reais de resistência à queda podem variar.

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FONTE Lexar