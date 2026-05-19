Lexar célèbre la passion mondiale du football avec la série officielle AFA Elite Legends

Combinant un design inspiré de l'équipe d'Argentine à des performances fiables, la série Elite Legends offre aux fans, aux créateurs et aux professionnels une solution de stockage portable conçue pour les moments qui méritent d'être conservés.

PARIS, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, marque mondiale de premier plan de solutions de mémoire et de stockage, a lancé aujourd'hui sa collection officielle de stockage co-brandée AFA, créée en partenariat avec l'Association du Football Argentin (AFA).

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En tant que partenaire officiel de l'équipe nationale argentine de football, Lexar a développé la nouvelle série Elite Legends afin de célébrer un engagement commun envers la performance, la résilience et l'excellence sous pression. Inspirée par l'héritage victorieux de l'Argentine, la collection réunit la passion du football et les 30 ans d'expertise de Lexar dans le stockage au sein d'une gamme conçue pour capturer, transférer et protéger chaque moment important.

Sous licence officielle de l'AFA, la collection présente un design personnalisé inspiré des couleurs emblématiques bleu et blanc de l'Argentine et du légendaire numéro 10. Certains produits sont également proposés dans un emballage premium co-brandé comprenant un ensemble soigneusement composé : un SSD portable personnalisé, un câble USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-C vers USB-A, ainsi qu'une carte à collectionner.

La nouvelle gamme comprend le Lexar SL500 Portable SSD Elite Legends Series, le Lexar Air Portable SSD Elite Legends Series et le Lexar Solid State Dual Drive D500 USB 3.2 Gen 1 Type-C Elite Legends Series.

Le SSD portable SL500 Elite Legends Series associe des vitesses de lecture allant jusqu'à 2000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1800 Mo/s 1 à un design métallique fin et durable, ce qui en fait un allié idéal pour les vidéastes, les créateurs et les fans qui capturent des moments de football intenses. La prise en charge du format ProRes sur iPhone, de l'enregistrement vidéo sur appareils hybrides et de la sauvegarde mobile via l'application Lexar en font également une option pratique pour conserver les images des jours de match et les contenus en déplacement. Disponible sur Amazon au prix de 219,99€.

associe des vitesses de lecture allant jusqu'à 2000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1800 Mo/s à un design métallique fin et durable, ce qui en fait un allié idéal pour les vidéastes, les créateurs et les fans qui capturent des moments de football intenses. La prise en charge du format ProRes sur iPhone, de l'enregistrement vidéo sur appareils hybrides et de la sauvegarde mobile via l'application Lexar en font également une option pratique pour conserver les images des jours de match et les contenus en déplacement. Le SSD portable Air Elite Legends Series offre de grandes capacités dans un design ultra-léger, avec des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s 2 , une sauvegarde mobile automatique 3 , une résistance aux chutes de 2 mètres, et un contrôle thermique 4 pour une utilisation quotidienne fiable. Il est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent un moyen simple de stocker photos, vidéos et souvenirs de voyage, match après match, voyage après voyage. Disponible sur Amazon au prix de 209,99€

offre de grandes capacités dans un design ultra-léger, avec des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s , une sauvegarde mobile automatique , une résistance aux chutes de 2 mètres, et un contrôle thermique pour une utilisation quotidienne fiable. Il est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent un moyen simple de stocker photos, vidéos et souvenirs de voyage, match après match, voyage après voyage. Le Dual Drive D500 Elite Legends Series est équipé de connecteurs USB-A et USB-C pour une utilisation simple sur tous les appareils, ainsi que de vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s1 et d'un design métallique compact pour une sauvegarde et un transfert de fichiers pratiques au quotidien. Pour les utilisateurs qui partagent photos, clips et contenus footballistiques entre téléphones, tablettes et ordinateurs portables, il offre une solution de stockage simple et flexible. Disponible sur Amazon au prix de 59,99€.

Ce lancement marque le 30e anniversaire de Lexar, célébrant trois décennies d'innovation définies par la performance, la fiabilité et la confiance. Depuis 1996, Lexar accompagne les photographes, vidéastes, créateurs et utilisateurs du quotidien avec des solutions de stockage conçues pour protéger ce qui compte le plus, même dans des environnements rapides et soumis à une forte pression.

Ces valeurs s'alignent étroitement avec l'esprit du football et l'héritage de l'AFA. L'excellence se gagne grâce à la constance, à la résilience et à la performance sous pression — des qualités qui définissent à la fois les champions sur le terrain et la technologie à laquelle ils font confiance pour préserver leurs moments les plus importants. C'est ce qui rend cette collection particulièrement significative.

Pour les fans, la série Elite Legends offre un moyen sécurisé et élégant de conserver les photos, vidéos et souvenirs de chaque match et de chaque voyage. Pour les créateurs, elle prend en charge des flux de travail mobiles plus rapides et une sauvegarde plus simple en déplacement. Et pour les photographes sportifs et les professionnels des médias, un stockage fiable reste essentiel pour capturer et protéger les moments qui définissent le jeu.

Avec la nouvelle série Elite Legends co-brandée AFA, Lexar réunit la passion du football et une technologie de stockage éprouvée dans une collection façonnée par des valeurs communes — non seulement pour célébrer la gloire des champions, mais aussi pour aider les utilisateurs à conserver en sécurité chaque moment de victoire.

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1 Vitesses basées sur des tests internes. Les performances réelles peuvent varier. 2 Vitesses basées sur des tests internes effectués sur des appareils compatibles USB 3.2 Gen 1 ; les performances peuvent être inférieures selon l'appareil hôte, l'interface, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs. 3 Le téléchargement gratuit de l'application Lexar, qui permet aux consommateurs de configurer une sauvegarde automatique, est disponible sur l'App Store et Google Play. 4 Résistance aux chutes de 2 mètres basée sur des tests internes réalisés dans des conditions contrôlées. Les capacités réelles de résistance aux chutes peuvent varier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lexar.com ou visitez nos pages Instagram , X (Twitter) , Facebook , YouTube ou LinkedIn .

À propos de Lexar



Fondée en Californie en 1996, Lexar a consacré 30 ans au développement de solutions de mémoire fiables et performantes. Elle exploite désormais plus de 100 000 canaux de vente sur six continents, au service de plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 70 pays. Son portefeuille de produits primés — des cartes mémoire et disques SSD à la mémoire DRAM et au stockage mobile — continue de donner les moyens d'agir aux créateurs, aux professionnels et aux utilisateurs quotidiens du monde entier.

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