Lexar celebra la pasión mundial por el fútbol con la serie oficial "AFA Elite Legends"

Al combinar un diseño inspirado en Argentina con un rendimiento confiable, la serie Elite Legends ofrece a los aficionados, creadores y profesionales dispositivos de almacenamiento portátiles diseñados para los momentos que vale la pena conservar

SAN JOSÉ, California, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Lexar, marca líder a nivel mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, presentó hoy su colección oficial de productos de almacenamiento de marca compartida con la AFA, creada en colaboración con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Como socio oficial de la Selección Argentina de Fútbol, Lexar desarrolló la nueva Elite Legends Series para celebrar un compromiso compartido con el rendimiento, la resiliencia y la excelencia bajo presión. Inspirada en el legado del campeonato argentino, la colección reúne la pasión por el fútbol y los 30 años de experiencia en almacenamiento de Lexar en una línea creada para capturar, mover y proteger cada momento importante.

Con licencia oficial de la AFA, la colección presenta un diseño personalizado inspirado en los icónicos colores azul y blanco de Argentina y el legendario número 10. Algunos productos también se ofrecen en un empaque premium de marca compartida, con un paquete especial que incluye una SSD portátil personalizada, un cable USB-C a C con un adaptador de USB-C a USB-A y una tarjeta coleccionable.

La nueva gama incluye la SSD portátil Lexar SL500 de la serie Elite Legends, la SSD portátil Lexar Air de la serie Elite Legends y la unidad híbrida de estado sólido Lexar D500 con USB 3.2 Gen 1 Tipo C de la serie Elite Legends.

La SSD portátil SL500 de la serie Elite Legends combina velocidades de lectura de hasta 2.000 MB/s y velocidades de escritura de hasta 1.800 MB/s 1 con un diseño metálico delgado y resistente, lo que la hace ideal para videógrafos, creadores y aficionados que desean capturar momentos de fútbol en rápido movimiento. La compatibilidad con ProRes para iPhone, la grabación de video con cámaras sin espejo y la copia de seguridad móvil a través de la aplicación de Lexar también la convierten en una opción práctica para guardar grabaciones de los partidos y contenido sobre la marcha.

combina velocidades de lectura de hasta 2.000 MB/s y velocidades de escritura de hasta 1.800 MB/s con un diseño metálico delgado y resistente, lo que la hace ideal para videógrafos, creadores y aficionados que desean capturar momentos de fútbol en rápido movimiento. La compatibilidad con ProRes para iPhone, la grabación de video con cámaras sin espejo y la copia de seguridad móvil a través de la aplicación de Lexar también la convierten en una opción práctica para guardar grabaciones de los partidos y contenido sobre la marcha. La SSD portátil Air de la serie Elite Legends ofrece gran capacidad en un diseño ultraligero, con velocidades de hasta 400 MB/s 2 , copia de seguridad móvil automática 3 , protección contra caídas de hasta 2 metros y control térmico 4 para un uso diario confiable. Está diseñada para usuarios que desean una forma fácil de almacenar fotos, videos y recuerdos de cada partido y cada viaje.

ofrece gran capacidad en un diseño ultraligero, con velocidades de hasta 400 MB/s , copia de seguridad móvil automática , protección contra caídas de hasta 2 metros y control térmico para un uso diario confiable. Está diseñada para usuarios que desean una forma fácil de almacenar fotos, videos y recuerdos de cada partido y cada viaje. La unidad híbridaD500 de la serie Elite Legends cuenta con conectores USB-A y USB-C para facilitar su uso en distintos dispositivos, además de velocidades de hasta 400 MB/s1 y un diseño metálico compacto que resulta muy práctico para realizar copias de seguridad y transferir archivos a diario. Para los usuarios que comparten fotos, clips y contenido de fútbol entre teléfonos, tabletas y computadoras portátiles, ofrece una solución de almacenamiento sencilla y flexible.

Este lanzamiento coincide con el 30.º aniversario de Lexar, en el que se rinde homenaje a tres décadas de innovación caracterizadas por el rendimiento, la fiabilidad y la confianza. Desde 1996, Lexar ha apoyado a fotógrafos, videógrafos, creadores y usuarios cotidianos con soluciones de almacenamiento diseñadas para proteger lo que más importa, incluso en entornos de alta presión y rápido movimiento.

Esos valores se alinean estrechamente con el espíritu del fútbol y el legado de la AFA. La excelencia se gana a través de la consistencia, la resiliencia y el rendimiento bajo presión, cualidades que definen tanto a los campeones en el campo como a la tecnología en la que se confía para preservar sus momentos más importantes. Eso es lo que hace que esta colección sea especialmente significativa.

Para los aficionados, la serie Elite Legends ofrece una forma segura y elegante de guardar fotos, videos y recuerdos de cada partido y cada viaje. Para los creadores, facilita flujos de trabajo móviles más rápidos y copias de seguridad más sencillas sobre la marcha. Y para los fotógrafos deportivos y profesionales de los medios, el almacenamiento confiable sigue siendo esencial para capturar y proteger los momentos que definen el juego.

Con la nueva serie Elite Legends de la AFA, Lexar reúne la pasión por el fútbol y la tecnología de almacenamiento de confianza en una colección formada por valores compartidos, no solo para celebrar la gloria del campeonato, sino también para ayudar a los usuarios a mantener a salvo cada momento ganador.

Acerca de Lexar

Fundada en California en 1996, Lexar lleva 30 años desarrollando soluciones de memoria confiables y de alto rendimiento, y actualmente cuenta con más de 100.000 canales de venta en seis continentes, que prestan servicio a más de 100 millones de usuarios en más de 70 países. Su galardonada gama de productos, desde tarjetas de memoria y unidades SSD hasta DRAM y dispositivos de almacenamiento móvil, sigue apoyando a creadores, profesionales y usuarios comunes de todo el mundo.

Aviso

1 Velocidades basadas en pruebas internas. El rendimiento real puede variar. 2 Velocidades basadas en pruebas internas en dispositivos compatibles con USB 3.2 Gen 1; el rendimiento puede ser inferior dependiendo del dispositivo host, la interfaz, las condiciones de uso y otros factores. 3 La aplicación de Lexar, que permite a los usuarios configurar copias de seguridad automáticas, se puede descargar de forma gratuita en la App Store y en Google Play. 4 Resistencia a caídas de 2 metros según pruebas internas realizadas en condiciones controladas. Las capacidades reales de resistencia a caídas pueden variar.

Para más información, visite lexar.com y síganos en Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979021/image1.jpg

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FUENTE Lexar