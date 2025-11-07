LianLian Global participa da rede de testes pública Arc da Circle

HANGZHOU, China, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LianLian Global, importante instituição global de pagamentos, anunciou sua participação na rede de testes pública da Arc, ao lado de mais de cem empresas no sistema financeiro e econômico da internet. Arc é uma blockchain aberta de camada 1 desenvolvida pela Circle e projetada especificamente como um novo Sistema Operacional Econômico ("OS") para a internet. Essa colaboração representa um passo importante para o avanço da inovação em pagamentos transfronteiriços e para a adoção empresarial de infraestrutura financeira baseada em blockchain.

LianLian Global, como uma empresa integrada e inovadora em finanças e serviços de pagamento, está comprometida em apoiar todos os tipos de necessidades de expansão global. Ela atua como um motor essencial para acelerar o crescimento de negócios transfronteiriços. A empresa oferece uma ampla gama de soluções, incluindo pagamentos transfronteiriços, aquisição de comerciantes em escala global, distribuição de fundos e serviços de câmbio.

Arc representa um avanço expressivo na construção de uma infraestrutura financeira aberta e programável para a economia global. Com taxas previsíveis baseadas em dólar, finalização de transações em menos de um segundo, privacidade configurável por adesão e integração direta com a plataforma completa da Circle, o Arc viabiliza uma ampla gama de aplicações em áreas como empréstimos, mercados de capitais, câmbio com stablecoins e pagamentos globais.

O Arc está agora ativo em rede de testes pública e aberto para todos os desenvolvedores e empresas implantarem, testarem e construírem sobre o novo Sistema Operacional Econômico.

Ao participar da rede de testes da Arc, a LianLian Global busca contribuir para a construção de um ecossistema de pagamentos transfronteiriços mais eficiente, programável e inclusivo — conectando as finanças tradicionais à inovação dos ativos digitais.

FONTE LianLian Global