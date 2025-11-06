連連國際參與Circle旗下Arc公共測試網

杭州 2025年11月6日 /美通社/ -- 領先的全球支付機構連連國際宣佈，其將攜手互聯網金融及經濟體系內的百餘家企業，共同參與Arc公共測試網。Arc是由Circle開發的一個開源Layer-1區塊鏈，旨在成為新一代互聯網經濟操作系統(OS)。此次合作標誌著在推動跨境支付創新、促進企業採用基於區塊鏈的金融基礎設施方面邁出了重要一步。

連連國際作為支付金融與服務領域的綜合性創新企業，致力於滿足各類全球擴張需求，是加速跨境業務增長的關鍵推動者。該公司提供跨境支付、全球商戶收單、資金分發、外匯服務等多元化解決方案。

Arc的推出標誌著在構建開放、可編程的全球經濟金融基礎設施方面取得了重要突破。其特點包括：基於美元且可預測的費用、亞秒級交易最終性、可選的隱私配置功能，以及與Circle全棧平台的直接集成。這些優勢使Arc能夠廣泛應用於借貸、資本市場、穩定幣外匯以及全球支付等多個領域。

Arc現已上線公共測試網，並向所有開發者和企業開放，供其在這一全新的經濟操作系統上進行部署、測試和構建。

通過加入Arc測試網，連連國際旨在助力構建一個更高效、可編程且包容的跨境支付生態系統，彌合傳統金融與數字資產創新之間的鴻溝。

