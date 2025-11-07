LianLian Global participa en la red de pruebas pública para Arc de Circle

HANGZHOU, China, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LianLian Global, una de las principales instituciones de pago a nivel mundial, ha anunciado su participación en la red de pruebas pública para Arc, junto a más de cien empresas del sistema financiero y económico de internet. Arc es una cadena de bloque de capa 1 de código abierto desarrollada por Circle y diseñada específicamente como un nuevo sistema operativo ("OS", por sus siglas en inglés) económico para internet. Esta colaboración constituye un importante paso para promover la innovación de pagos transfronterizos y posibilitar la adopción empresarial de una infraestructura financiera basada en cadenas de bloques.

Como empresa integrada e innovadora en finanzas y servicios de pago, LianLian Global está comprometida con apoyar todos los tipos de necesidades de expansión mundial. Sirve como fuerza impulsora fundamental para acelerar el crecimiento de las empresas transfronterizas. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones, incluyendo pagos transfronterizos, adquisiciones de minoristas a nivel mundial, distribución de fondos y servicios de cambios de divisas.

Arc representa un importante avance hacia el desarrollo de una infraestructura financiera programable y abierta para la economía mundial. Con tarifas predecibles basadas en el dólar, la finalidad de realizar transacciones en menos de un segundo, privacidad configurable optativa, y una integración directa con la plataforma integral de Circle, Arc permite una amplia variedad de casos de uso en los mercados de préstamos y capital, mercado cambiario de stablecoins y pagos mundiales.

Arc ya está disponible en la red de pruebas pública y abierta a todos los desarrolladores y empresas para que implementen, prueben y desarrollen en el nuevo sistema operativo económico.

A través de su participación en la red de pruebas de Arc, LianLian Global busca contribuir a la creación de un ecosistema de pagos transfronterizos más eficiente, programable e inclusivo, y cerrar así la brecha entre las finanzas tradicionales y la innovación de activos digitales.

