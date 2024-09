Linglong Tire torna-se a parceira global oficial do Chelsea Football Club

ZHAOYUAN, China, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 9 de setembro, a Linglong Tire, empresa líder em fabricação de pneus, anunciou oficialmente um acordo plurianual com o Chelsea Football Club, um dos clubes de futebol mais prestigiados do mundo, tornando-se Parceira Oficial de Pneus.

Nas próximas temporadas, a Linglong e o Chelsea criarão produtos e experiências personalizadas em mercados estratégicos selecionados, assim como construirão a presença global da Linglong por meio de posicionamentos nas laterais do campo com as equipes masculinas e femininas, no Stamford Bridge. A imagem de marca da Linglong Tire aparecerá frequentemente no Stamford Bridge Stadium, incluindo partidas da Premier League, FA Cup e League Cup. Adicionalmente, a Linglong ativará a parceria ainda mais para aprofundar a conexão emocional entre a marca e os fãs através das redes sociais oficiais, bem como por meio de interações exclusivas entre as estrelas do Chelsea e a marca. Vale a pena mencionar que o ônibus oficial do Chelsea Football Club também estará equipado com os pneus da Linglong.

Wang Feng, presidente da Linglong Tire, explicou os principais motivos por trás da parceria: "É um marco importante na estratégia de internacionalização da Linglong Tire o fato de ser o parceiro global oficial do Chelsea Football Club. Prezaremos esta oportunidade e a utilizaremos para exibir o charme e força do produto da marca da Linglong Tire ao mundo. Estamos ansiosos em trabalhar com o Chelsea para entregar paixão e excelência aos fãs e clientes mundialmente, escrevendo em conjunto um novo capítulo no desenvolvimento da marca."

Casper Stylsvig, diretor de receitas do Chelsea FC, comentou: "Estamos entusiasmados em receber a Linglong Tire como nossa nova parceira global oficial de pneus, uma empresa ambiciosa e inovadora comprometida com a excelência em produção, serviço e marca. Estamos ansiosos para contribuir com os planos globais de crescimento da Linglong e colaborar com uma prestigiosa marca chinesa para ampliar nossa presença na China."

O Chelsea Football Club, pérola brilhante na English Premier League, tem uma história que data de 1905, sendo assim um dos clubes de futebol mais antigos e influentes da Inglaterra. Desde sua fundação, o Chelsea tem deixado uma marca profunda no cenário futebolístico global com seu brilhante histórico, excelente elenco de jogadores e estilo tático único.

A Linglong Tire, com meio século de maestria e uma busca incessante por qualidade, já exportou seus produtos para 173 países e ostenta uma base leal de clientes mundialmente. A cooperação entre duas frentes não é apenas uma combinação poderosa de força de marca e influência de mercado, mas também uma profunda ressonância e prática conjunta do espírito de busca por excelência. No futuro, a Linglong Tire continuará a aderir a sua aspiração original e princípio de qualidade em primeiro lugar, e merecerá o reconhecimento e respeito de clientes globais com produtos e serviços excelentes. Ao mesmo tempo, com a cooperação direta com o Chelsea Football Club, ela mostrará ao mundo o poder da produção inteligente chinesa, transmitirá a paixão e os sonhos da marca e fará com que a marca chinesa de pneus brilhe ainda mais no cenário mundial do futebol!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501399/image_5003269_25518994.jpg

FONTE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.