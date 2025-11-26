A parceria destaca o alcance e a ressonância globais do Chicago Bulls e reflete os esforços da Linglong Tire em continuar expandindo seu portfólio de marketing esportivo

CHICAGO, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 25 de novembro de 2025, a Linglong Tire anunciou uma parceria global com o mundialmente renomado Chicago Bulls da NBA. Esta assinatura marca mais um importante movimento da Linglong Tire no campo do marketing esportivo e o avanço da estratégia de crescimento internacional dos Bulls.

Após as parcerias da Linglong com o Chelsea e o Real Madrid, o acordo com o Chicago Bulls aprofunda o posicionamento estratégico global da Linglong e amplia seu portfólio de colaborações com marcas esportivas de nível mundial.

LINGLONG TIRE INICIA NOVA JORNADA COM O CHICAGO BULLS (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Os Bulls buscam se conectar com mais torcedores globais, criando experiências lendárias digitais e presenciais enquanto ampliam parcerias estratégicas de marca. Esse espírito está alinhado com a filosofia central da marca Linglong de promover desempenho e inovações tecnológicas, especificamente em ciência de materiais e design estrutural.

Como fabricante global líder de pneus, a Linglong está comprometida em integrar tecnologia inovadora e excelente desempenho em cada produto. Seja para o deslocamento urbano ou em condições de condução em rápida mudança, semelhantes a um jogo da NBA, a Linglong oferece confiança por meio de forte aderência, controle preciso e conforto silencioso.

A cooperação estratégica com o Chicago Bulls é um componente fundamental do plano da Linglong para ampliar sua presença no mercado norte-americano. A Linglong estabeleceu marcas norte-americanas – Green Max, ATLAS e Evoluxx – que também apoiarão essa parceria. Olhando para o futuro, com o desenvolvimento da base de produção da marca no Brasil, a Linglong está gradualmente estabelecendo uma rede de cadeia de suprimentos que cobre as Américas, construindo uma base sólida de produção para operações localizadas e penetração de mercado.

A Linglong apoiará ações de branding à beira da quadra e iniciativas de engajamento dos torcedores, incluindo a apresentação do jogo anual do Ano Novo Lunar da equipe, quando os Bulls celebrarão o Ano do Cavalo em 19 de fevereiro de 2026. De programas comunitários de basquete a turnês presenciais de experiência tecnológica, os Bulls e a Linglong Tire trabalharão juntos para se conectar com torcedores e usuários em todo o mundo que são apaixonados por basquete e pela confiabilidade, segurança e inovação proporcionadas por pneus de alta qualidade.

