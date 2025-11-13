Presidente da Linglong Tire, Wang Feng, faz discurso durante a COP30

BELÉM, Brasil, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 10 de novembro, no evento paralelo "Civilização ecológica e práticas da bela China", realizado no Pavilhão da China durante a COP30 em Belém, Brasil, a China apresentou suas conquistas em civilização ecológica à comunidade internacional. Como representante da transição industrial verde da China, Wang Feng, presidente da Linglong Tire, foi convidado a proferir um discurso, no qual compartilhou as práticas e compromissos da empresa em relação ao desenvolvimento de baixo carbono. A Linglong comprometeu-se a atingir o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2050, uma década antes do prazo global estabelecido pelo Acordo de Paris.

Wang Feng, da Linglong Tire, fez um discurso durante a COP30 (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)
A Linglong estabeleceu um caminho claro para a implementação da neutralidade de carbono, promovendo sistematicamente a redução das emissões por meio da utilização de energia, pesquisa e desenvolvimento sustentável de pneus e gestão da cadeia de suprimentos. O objetivo é reduzir as emissões de carbono em 52,07% até 2035 e atingir emissões líquidas zero até 2050. A empresa promove a transformação ecológica por meio de cinco dimensões principais: novos materiais, tecnologias, processos, equipamentos e energia. Por exemplo, lançou o primeiro pneu do mundo com 79% de materiais sustentáveis, que cumpre as mais elevadas normas de desempenho da UE. A Linglong planeja aumentar essa proporção para 85% até 2028 e atingir 100% de uso de materiais sustentáveis até 2040. As inovações incluem o uso de materiais de base biológica, como sílica de casca de arroz e borracha de itaconato à base de milho, para substituir as matérias-primas tradicionais à base de petróleo, algumas das quais podem reduzir as emissões de carbono em 35%.

Tecnologicamente, o novo pneu de energia SPORT MASTER e da Linglong incorpora tecnologias centrais premiadas, como a pressão estável BPT, para otimizar a distribuição da pressão no solo. 

A Linglong também está comprometida com a construção de um ecossistema verde em toda a cadeia industrial. Como o primeiro fabricante de pneus da China continental a aderir à GPSNR (Plataforma Global para a Borracha Natural Sustentável), promove ativamente a transparência e a conformidade da cadeia de abastecimento. Por meio de projetos de borracha natural sustentável com certificação FSC (Forest Stewardship Council, conselho de gestão florestal), a Linglong estende a responsabilidade ambiental à fase de matéria-prima, garantindo uma gestão sustentável desde as florestas até os pneus. Em termos de reciclagem de recursos, a empresa opera oficinas de borracha recuperada e promove o uso de borracha líquida recuperada e negro de fumo de pirólise, lidando de forma eficaz com a pressão ambiental dos pneus usados e estabelecendo um ciclo de recursos fechado.

Wang Feng enfatizou que o roteiro duplo de carbono da Linglong não é apenas um compromisso com a proteção ambiental, mas também uma revolução na eficiência e no valor da produção. A empresa continuará a inovar para fornecer aos usuários globais soluções de pneus ecológicos de alta qualidade. A Linglong está disposta a colaborar com todas as partes para construir um mundo limpo e bonito por meio de ações práticas.

