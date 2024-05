LiuGong faz sua estreia na CSPI-EXPO 2024

CHIBA, Japão, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- De 22 a 24 de maio de 2024, a LiuGong apresenta seis máquinas elétricas na Construction&Survey Productivity Improvement Expo (CSPI-EXPO), incluindo as escavadeiras 9027FE e 922E, as plataformas elevatórias tesoura LS0607E e LS0808E, e as pás carregadeiras 856HE e 870HE. Após suas impressionantes aparições na INTERMAT na França e na exposição Vei og Anlegg na Noruega, a LiuGong mais uma vez prendeu a atenção global com sua tecnologia inovadora durante a exibição de produtos totalmente elétricos na exposição.

No primeiro dia da exposição, a LiuGong lançou os produtos elétricos no seu estande. A mídia da indústria no Japão e a Agência de Notícias Xinhua conduziram uma entrevista exclusiva com Zeng Guang'an, presidente e CEO da LiuGong. "Desde que iniciou o desenvolvimento da tecnologia elétrica em 2014, a LiuGong obteve conquistas significativas no campo da inteligência elétrica ao longo de uma década de busca e inovação incansáveis. Os equipamentos elétricos da LiuGong foram promovidos com sucesso na China, ASEAN, Europa, América do Norte e Índia. A LiuGong já vendeu mais de 5.000 máquinas elétricas em todo o mundo, marcando a nossa forte presença no mercado global. Ao levar a LiuGong ao Japão, estamos embarcando em uma nova jornada. Nosso objetivo é ajudar o Japão a reduzir as emissões de carbono, apoiar iniciativas verdes e reduzir os custos totais de propriedade para os clientes através da nossa linha completa de equipamentos elétricos. Ao mesmo tempo, respeitaremos a cultura e as regulamentações industriais do Japão e estamos comprometidos em fornecer soluções abrangentes aos clientes japoneses com equipamentos que foram rigorosamente testados e validados em todo o mundo", afirmou Zeng Guang'an durante a entrevista.

Com sua distinta pintura verde, os seis produtos exibidos na feira compartilham o DNA do design vencedor do Red Dot Award da LiuGong e colocam o operador no centro da máquina, demonstrando a liderança da LiuGong na tecnologia de BEV (veículo elétrico à bateria).

No futuro, a LiuGong trabalhará em estreita colaboração com revendedores japoneses locais para promover o desenvolvimento da construção inteligente e ajudar o Japão a atingir as suas metas de emissões de carbono. Além disso, a LiuGong fornecerá soluções abrangentes e eficientes aos clientes japoneses através de serviços rápidos e eficientes e um sistema completo de peças de reposição, criando mais valor.

