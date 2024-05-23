柳工電動新篇章：日本CSPI-EXPO展上的綠色創新

展會首日，柳工在展位上舉行了電動產品發布環節，來自日本的行業媒體以及新華社等對廣西柳工機械股份有限公司董事長兼首席執行官曾光安先生進行了專訪。曾光安先生在講話中提到：「經過十年的不懈追求和創新，柳工在電動智能化領域取得了顯著成就。自2014年啟動電動技術研發以來，柳工不斷突破技術壁壘，引領行業發展。柳工的電動設備已在中國、東盟、歐洲、北美、和印度成功推廣。目前，柳工已向全球銷售了超過5,000台電動設備，這標志著我們在全球市場的堅實足跡。將柳工帶到日本，我們開啟了一段新的旅程。我們將通過全系列電動設備幫助日本降低碳排放，支持綠色環保，並降低客戶的總持有成本。同時，我們也會尊重日本的文化和行業規則，並承諾以在全球范圍內經過嚴格測試和驗證的設備，為日本客戶提供全面解決方案。」

此次柳工展出的6款電動設備擁有獨特的綠色外觀，傳承紅點設計獎的家族DNA設計，以人性化智能操控為核心，展示了柳工在電動工程機械行業的領導地位。

未來，柳工將與日本當地經銷商緊密合作，推動智能化施工發展，助力日本實現碳排放目標。同時，柳工將通過快速高效的服務和完善的配件體系，為日本客戶提供全面高效的解決方案，創造更多的價值。

SOURCE 柳工