LiuGong gibt sein Debüt auf der CSPI-EXPO 2024

CHIBA, Japan, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Vom 22. bis 24. Mai 2024 stellt LiuGong 6 elektrische Maschinen auf der Construction&Survey Productivity Improvement Expo (CSPI-EXPO) aus, darunter die Bagger 9027FE und 922E, die Scherenhebebühnen LS0607E und LS0808E und die Radlader 856HE und 870HE. Nach seinen beeindruckenden Auftritten auf der INTERMAT in Frankreich und der Vei og Anlegg in Norwegen hat LiuGong mit seiner innovativen Technologie erneut die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen, als das Unternehmen auf der Messe vollelektrische Produkte vorstellte.

Image1

YouTube: https://youtu.be/NIMcA5WMQ2Y

Am ersten Messetag präsentierte LiuGong an seinem Stand die elektrischen Produkte. Branchenmedien aus Japan und die Nachrichtenagentur Xinhua führten ein exklusives Interview mit Zeng Guang'an, dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von LiuGong. „Seit dem Beginn der Entwicklung der elektrischen Technologie im Jahr 2014 hat LiuGong im Bereich der elektrischen Intelligenz in einem Jahrzehnt des unermüdlichen Strebens und der Innovation bedeutende Erfolge erzielt. Die elektrischen Geräte von LiuGong wurden erfolgreich in China, ASEAN, Europa, Nordamerika und Indien vertrieben. LiuGong hat weltweit über 5.000 elektrische Maschinen verkauft, was unsere starke Präsenz auf dem globalen Markt zeigt. Indem wir LiuGong nach Japan bringen, begeben wir uns auf eine neue Reise. Unser Ziel ist es, Japan bei der Verringerung der Kohlendioxidemissionen zu helfen, umweltfreundliche Initiativen zu unterstützen und die Gesamtbetriebskosten für die Kunden durch unser umfassendes Angebot an elektrischen Geräten zu senken. Gleichzeitig respektieren wir die japanische Kultur und Industrievorschriften und verpflichten uns, den japanischen Kunden umfassende Lösungen mit Geräten anzubieten, die weltweit streng getestet und validiert wurden", sagte Zeng Guang'an während des Interviews.

Die sechs auf der Messe ausgestellten Produkte mit ihrem unverwechselbaren grünen Anstrich teilen die mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Design-DNA von LiuGong und stellen den Bediener in den Mittelpunkt der Maschine, was LiuGongs Führungsrolle in der BEV-Technologie unterstreicht.

In Zukunft wird LiuGong eng mit den japanischen Händlern vor Ort zusammenarbeiten, um die Entwicklung des intelligenten Bauens zu fördern und Japan bei der Erreichung seiner Kohlenstoffemissionsziele zu unterstützen. Darüber hinaus wird LiuGong den japanischen Kunden durch schnelle und effiziente Dienstleistungen und ein komplettes Ersatzteilsystem umfassende und effiziente Lösungen anbieten und so einen höheren Mehrwert schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.liugong.com/en/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2419603/Image1.jpg