Livelo inova e, pela primeira vez no Brasil, anuncia nas caixas de entrega da Amazon em campanha com Amazon Ads

Uma versão limitada das caixas de entrega da Amazon terá um QR Code que leva a conteúdos sobre o programa de recompensas em realidade aumentada

BARUERI, Brasil, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Livelo, maior empresa de recompensas do país, promove, de forma inédita no Brasil, uma ação publicitária inovadora com Amazon Ads. Ao longo das próximas 3 semanas, os clientes que fizerem compras por meio do aplicativo Amazon Shopping ou na Amazon.com.br poderão receber os produtos em caixas de entrega pintadas de rosa, a cor do programa, e descobrir mais sobre a já consolidada colaboração entre Livelo e Amazon Brasil, tanto na frente de acúmulo quanto na de uso de pontos. As caixas apresentam um QR Code que, ao ser escaneado, ativa uma experiência de realidade aumentada em que será possível ver algumas das opções que os pontos Livelo podem proporcionar, como produtos e viagens, ganhando vida.

Após assistir ao vídeo, o cliente será direcionado automaticamente para a página da Livelo em Amazon Brasil e poderá conhecer mais sobre a possibilidade de pagamento total ou parcial das compras feitas com pontos Livelo no aplicativo Amazon Shopping ou na Amazon.com.br, além de exemplos práticos de produtos que podem ser adquiridos através dessa solução.

"Aqui trabalhamos para inovar sempre, essa iniciativa faz com que a Livelo fique ainda mais próxima e conectada aos clientes. Essa ação tangibiliza o fato de que tudo que é feito no dia a dia pode virar pontos Livelo e que esses pontos podem ser trocados por inúmeras recompensas, desde viagens, produtos e até cashback", diz André Fehlauer, CEO da Livelo.

"O On Package Ad permite que os anunciantes alcancem os clientes em um ponto altamente esperado de sua jornada de compra: o unboxing. Buscamos continuamente reinventar a experiência de onde e como os clientes descobrem novos produtos e marcas. Uma facilidade para que todos os tipos de anunciantes expandam seus negócios – inclusive de maneiras que não estão limitadas à nossa loja", diz Flavia Spinelli, Líder de Agências e Parcerias para Amazon Ads Brasil

A ação publicitária entre as marcas foi feita em parceria com a agência AlmapBBDO, que cuidou de todo o processo de ideia da mídia, estratégia e criação da campanha. "Unir nossos clientes, parceiros e negócios em iniciativas como essa entre a Livelo e a Amazon nos possibilita explorar novas dimensões de engajamento. Integrar a realidade aumentada nos pacotes transforma o recebimento de uma encomenda em uma experiência interativa e memorável. Essa abordagem não só estreita os laços entre a Livelo e seus participantes, mas também fortalece o impacto da conexão com os consumidores através da inovação, criando um momento de interação verdadeiramente único", comenta Mel Carvalho, Head de Mídia da AlmapBBDO.

Parceria entre Livelo e Amazon Brasil

Desde novembro de 2021, já é possível acumular pontos Livelo pelo aplicativo Amazon Shopping ou pela Amazon.com.br. E, em março de 2023, as marcas expandiram a parceria e passaram a permitir que o participante pague com pontos Livelo o valor total ou parcial das compras, oferecendo ainda mais praticidade no momento de realizar suas transações.

Todas as informações sobre a iniciativa para juntar pontos estão disponíveis aqui. Já os detalhes para pagamento das compras com pontos podem ser acessados aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com oito anos de mercado, já possui mais de 48 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

Sobre a AlmapBBDO

A AlmapBBDO é uma powerhouse de criatividade e negócios que se reinventa todos os dias. Sua crença fundamental é de que a criatividade é protagonista na geração de valor para as marcas, no crescimento dos negócios dos seus clientes e, não menos importante, na transformação das pessoas. Essa consistência fez da Almap a #1 Agência Global da Década, título recebido pelo Cannes Lions. Assim como segue fazendo da agência a empresa brasileira mais eficaz da América Latina, segundo o Effie Latam e Index. Saiba mais em www.almapbbdo.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512836/Pe_a_Linkedin___Amazon_Box___Com__cones.jpg

FONTE Livelo