LLOYD REBRANDS PARA "POSSUIR OS MOMENTOS" PARA ABRAÇAR MERCADOS EM MUDANÇA E SE TORNAR UMA MARCA GLOBAL DE ESTILO DE VIDA

SULINGEN, Alemanha, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- O LLOYD, líder em calçados premium e produtos de estilo de vida desde 1888, tem o prazer de revelar uma nova identidade de marca. Esta nova marca tem tudo a ver com abraçar a mudança e avançar para se tornar uma marca de estilo de vida global. Com a nova reivindicação da marca, "Own the Moments", o LLOYD está pronto para inspirar alegria, confiança e estilo em seus clientes.

Crafting a Vision & Mission for the Future

A nova visão do LLOYD, Fuel a Positive Lifestyle, capta a crença da marca em uma abordagem dinâmica, otimista e holística da vida. A missão do LLOYD'S é construir uma marca de estilo de vida aspiracional que se conecte com pessoas de várias categorias de produtos em diversos países. Ao oferecer designs criativos, o LLOYD pretende inspirar e proporcionar um impacto significativo aos seus clientes, não importa onde eles estejam.

Promessa da Marca: Alegria, Confiança e Estilo

A nova marca do LLOYD'S é construída sobre três pilares principais:

Alegria: Trazer felicidade em todas as interações com nossos clientes.

Trazer felicidade em todas as interações com nossos clientes. Confiança: oferecer produtos de alta qualidade em que os clientes possam confiar.

oferecer produtos de alta qualidade em que os clientes possam confiar. Estilo: Projetar produtos que ficam bem em todas as partes da vida.

O novo visual da marca apresenta uma marca moderna com fontes serifadas atemporais, um aceno à herança de elegância e sofisticação do LLOYD 'S. Ele é combinado com um novo símbolo: as "Asas da Inspiração", que representam o desejo do LLOYD de seguir em frente e inspirar os outros. Uma nova paleta de cores - com tijolo vermelho e menta escura - completa o visual, misturando perfeitamente a tradição com uma visão para o futuro.

"O mundo está mudando, e nós também", diz Andreas Schaller, CEO da LLOYD Lifestyle GmbH. "Nossa reformulação de marca tem tudo a ver com responder ao que os consumidores de hoje querem, mantendo-se fiéis às nossas raízes. Esta nova marca representa nosso compromisso com a qualidade, a modernidade e o artesanato. Com as asas da inspiração, estamos aqui para energizar e capacitar nossos clientes a possuir os momentos que mais importam para eles e, à medida que crescemos, continuaremos a oferecer a mesma qualidade e estilo atemporais que o LLOYD é conhecido há mais de 137 anos."

"Estamos muito entusiasmados com este próximo capítulo para o LLOYD", diz Param Singh, proprietário do Grupo ARKLYZ e da LLOYD Lifestyle GmbH. "Para nós, esse rebrand é mais do que apenas uma transformação visual. É uma promessa aos nossos clientes que estaremos com eles a cada passo do caminho. O novo logotipo, símbolo e reivindicação da marca estão enraizados no legado orgulhoso do LLOYD, mas também refletem a ambição de se tornar uma marca de estilo de vida verdadeiramente global."

Looking Ahead

O LLOYD apresentará seu novo visual de marca nas principais feiras globais, incluindo Who's Next em Paris (20 a 22 de janeiro de 2025), CIFF em Copenhague (31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025) e MICAM em Milão (18 a 20 de fevereiro de 2025). Em cada evento, o LLOYD revelará sua nova identidade visual e a coleção de produtos Outono/Inverno 2025.

Sobre a Arklyz

A Arklyz foi fundada em 2018 por Param Singh, proprietário e CEO do Arklyz Group. Com sede em Stans, Suíça, o Arklyz Group AG é uma potência em rápido crescimento na área de esportes e estilo de vida. A Arklyz abrange um conjunto de atividades conectadas verticalmente com foco especial em gerenciamento de marca, distribuição, varejo, comércio eletrônico e fabricação. A Arklyz é proprietária da The Athlete's Foot, Asphaltgold, Intersocks, Arkrod e várias licenças globais ou distribuição por atacado para marcas como Salomon, HEAD, Nordica, Mammut, Crocs, Adidas, Hey Dude etc.

Sobre o LLOYD

Desde 1888, o LLOYD é líder de mercado no setor de calçados premium em países de língua alemã e escandinavos. Nos últimos 136 anos, o LLOYD defendeu a mais alta qualidade na produção de calçados. Com base em sua estratégia omnicanal, a empresa vende suas coleções em todo o mundo, em 48 países, em cerca de 2.800 pontos de venda. O LLOYD opera 35 lojas conceito nas principais cidades da Alemanha, bem como em outras grandes cidades como Copenhague, Lima, Viena e Pequim, bem como por meio da plataforma online internacional LLOYD.COM. O LLOYD também oferece artigos de couro de alta qualidade, como jaquetas, bolsas e cintos para combinar com as coleções de sapatos para homens e mulheres. A empresa emprega mais de 1.500 pessoas, incluindo quase 500 na Alemanha.

Contato com a imprensa:

LLOYD Lifestyle GmbH

Godo Kraemer

Hans-Hermann-Meyer-Str.1

27232 Sulingen / Alemanha

Telefone: +49 (0) 4271 940 211

E-mail: [email protected]

Página inicial: LLOYD.COM

Agência de RP:

MASALI GmbH

Valerie Betz

Heinrich-Roller-Str. 16B

10405 Berlin / Germany

Telefone: +49 (0) 30 2325794 14

E-mail: [email protected]

Página inicial: masali.de

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2591084/LLOYD_Lifestyle_GmbH_Logo.jpg

FONTE LLOYD Lifestyle GmbH