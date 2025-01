LLOYD CHANGE DE MARQUE POUR "OWN THE MOMENTS" AFIN DE S'ADAPTER À L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS ET DE DEVENIR UNE MARQUE MONDIALE DE STYLE DE VIE

SULINGEN, Allemagne, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- LLOYD, leader dans le domaine des chaussures haut de gamme et des produits de style de vie depuis 1888, a le plaisir de dévoiler une nouvelle identité de marque. Ce changement de marque a pour but d'accepter le changement et d'aller de l'avant pour devenir une marque mondiale de style de vie. Avec le nouveau slogan de la marque, « Own the Moments », LLOYD est prêt à inspirer la joie, la confiance et le style à ses clients.

Élaboration d'une vision et d'une mission pour l'avenir

La nouvelle vision de LLOYD, Fuel a Positive Lifestyle, reflète la croyance de la marque en une approche dynamique, optimiste et holistique de la vie. La mission de LLOYD est de construire une marque de style de vie aspirationnel qui se connecte avec les gens à travers de multiples catégories de produits dans divers pays. En proposant des designs créatifs, LLOYD vise à inspirer ses clients et à leur donner un impact significatif, où qu'ils se trouvent.

Promesse de marque : Joie, confiance et style

La nouvelle image de marque de LLOYD repose sur trois piliers essentiels :

La joie : Apporter du bonheur dans chaque interaction avec nos clients.

Apporter du bonheur dans chaque interaction avec nos clients. Confiance : Offrir des produits de haute qualité auxquels les clients peuvent faire confiance.

Offrir des produits de haute qualité auxquels les clients peuvent faire confiance. Style : Concevoir des produits qui s'adaptent à tous les aspects de la vie.

Le nouveau look de la marque présente un logo et un mot-symbole modernes avec des polices à empattement intemporelles, un clin d'œil à l'héritage d'élégance et de sophistication de LLOYD. Il est associé à un nouveau symbole : le site ‹Wings of Inspiration›, qui représente la volonté de LLOYD d'aller de l'avant et d'inspirer les autres. Une nouvelle palette de couleurs fraîches - rouge brique et menthe foncée - complète l'ensemble, alliant parfaitement tradition et vision d'avenir.

« Le monde change, et nous aussi », déclare Andreas Schaller, PDG de LLOYD Lifestyle GmbH. « Notre nouvelle marque a pour but de répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui tout en restant fidèle à nos racines. Ce changement de marque représente notre engagement en faveur de la qualité, de la modernité et de l'artisanat. Avec les ailes de l'inspiration, nous sommes là pour dynamiser et donner à nos clients la possibilité de own les moments qui comptent le plus pour eux et, au fur et à mesure de notre croissance, nous continuerons à offrir la même qualité et le même style intemporel qui font la réputation de LLOYD depuis plus de 137 ans. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre pour LLOYD », déclare Param Singh, propriétaire du groupe ARKLYZ et de LLOYD Lifestyle GmbH. « Pour nous, ce changement de marque est plus qu'une simple transformation visuelle. C'est une promesse faite à nos clients que nous les accompagnerons à chaque étape du processus. Le nouveau logo de la marque, le symbole et la revendication sont enracinés dans le fier héritage de LLOYD, mais reflètent également l'ambition de devenir une marque de style de vie véritablement mondiale. »

Perspectives d'avenir

LLOYD présentera sa nouvelle image de marque lors de grands salons professionnels mondiaux, notamment Who's Next à Paris (20-22 janvier 2025), CIFF à Copenhague (31 janvier-2 février 2025) et MICAM à Milan (18-20 février 2025). Lors de chaque événement, LLOYD dévoilera sa nouvelle identité visuelle et la collection de produits automne-hiver 2025.

À propos d'Arklyz

Arklyz a été fondée en 2018 par Param Singh, propriétaire et PDG du groupe Arklyz. Basé à Stans, en Suisse, Arklyz Group AG est une entreprise à croissance rapide dans le domaine du sport et du style de vie. Arklyz couvre un ensemble d'activités liées verticalement, en particulier la gestion des marques, la distribution, la vente au détail, le commerce électronique et la fabrication. Arklyz possède The Athlete's Foot, Asphaltgold, Intersocks, Arkrod et plusieurs licences mondiales ou distribution en gros pour des marques telles que Salomon, HEAD, Nordica, Mammut, Crocs, Adidas, Hey Dude, etc.

À propos de LLOYD

Depuis 1888, LLOYD est le leader du marché de la chaussure haut de gamme dans les pays germanophones et scandinaves. Depuis 136 ans, LLOYD est synonyme de la plus haute qualité dans la production de chaussures. Grâce à sa stratégie omnicanale, l'entreprise vend ses collections dans le monde entier, dans 48 pays et dans quelque 2 800 points de vente. LLOYD exploite 35 magasins conceptuels dans les principales villes d'Allemagne ainsi que dans d'autres grandes villes comme Copenhague, Lima, Vienne et Pékin, ainsi que par le biais de la plateforme internationale en ligne LLOYD.COM. LLOYD propose également des articles de maroquinerie de haute qualité, tels que des vestes, des sacs et des ceintures, assortis aux collections de chaussures pour hommes et femmes. L'entreprise emploie plus de 1 500 personnes, dont près de 500 en Allemagne.

