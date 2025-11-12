LSEG e Facctum fazem parceria para fornecer World-Check On Demand: Inteligência de risco em tempo real para um mundo mais ágil

LONDRES, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LSEG e Facctum anunciaram hoje uma colaboração para fornecer o World-Check On Demand por meio da plataforma FacctList™ da Facctum, líder no setor, sendo uma solução de inteligência de risco em tempo real que fornece acesso instantâneo e continuamente atualizado aos dados confiáveis de crimes financeiros da LSEG.

Construído para um mundo mais rápido, o World-Check On Demand fornece dados precisos e continuamente atualizados sobre sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa e ações de fiscalização. Fornecido por meio de APIs flexíveis, ele pode ser perfeitamente integrado às plataformas existentes de integração, triagem e monitoramento de transações, dando às instituições a confiança para agir com mais rapidez, inteligência e precisão.

Por meio do FacctList, a plataforma avançada de gerenciamento e integração de listas da Facctum, as instituições financeiras podem incorporar o World-Check On Demand diretamente aos fluxos de trabalho de conformidade existentes. A FacctList suporta a ingestão, o enriquecimento e a distribuição em tempo real de dados do World-Check On Demand, produzindo em vários formatos padrão do setor compatíveis com os principais mecanismos de triagem. Isso permite que as organizações adotem o World-Check On Demand de forma rápida e eficiente, sem revisões dispendiosas ou complexas do sistema.

Principais benefícios

Acesso em tempo real e sob demanda: triagem instantânea sem quedas de arquivos, criada para facilitar pagamentos e integração em tempo real.

Maior capacidade de resposta e visibilidade de riscos: tratamento de alertas mais rápido, janelas de remediação mais longas e filtragem profunda para aprimorar os processos de tomada de decisão.

Controle Avançado de Precisão e Triagem: taxonomias de risco, procedência em nível de campo e rastreamento transparente de mudanças para maior confiança nos resultados.

Modelo de dados estruturado e unificado: esquema consistente em todos os tipos de conteúdo, projetado para fácil integração e padrões futuros, como ISO 20022 e IPR.

Custos operacionais mais baixos e maior eficiência: redução de falsos positivos, fluxos de trabalho simplificados, integração mais rápida e arquitetura pronta para automação.

"Esta nova era de risco e conformidade exige mais do que apenas dados – exige inteligência em tempo real, precisa e confiável", disse Priya Nallan, chefe de gerenciamento de produtos da LSEG Risk Intelligence. "Com o World-Check On Demand, estamos oferecendo exatamente isso: permitir que nossos clientes ajam com mais rapidez, inteligência e confiança, reduzindo o custo operacional."

"Estamos orgulhosos de colaborar com a LSEG em uma solução que reflete o futuro da inteligência de risco", acrescentou KK Gupta, CEO da Facctum. "Nossa arquitetura de plataforma em primeiro lugar permite que os dados do World-Check On Demand sejam perfeitamente integrados aos sistemas de conformidade institucional, dando às empresas maior velocidade, precisão e eficiência em suas operações de triagem."

Sobre a Facctum

A Facctum é uma inovadora da RegTech que oferece plataformas avançadas para a conformidade com crimes financeiros. Sua plataforma modular permite que as instituições obtenham conformidade com agilidade, escala e precisão. A Facctum colabora com a LSEG para fornecer recursos de automação e dados de última geração — acesse Facctum.

Contato com a mídia

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2817352/Facctum_Logo.jpg

FONTE Facctum