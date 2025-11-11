LSEG 攜手 Facctum 推出 World-Check On Demand：為了更迅速世界，提供即時風險智能

金融機構可以透過 Facctum 的先進清單管理與整合平台 FacctList，而直接嵌入 World-Check On Demand 至現有合規工作過程。FacctList 支援即時提取、豐富和分發 World-Check On Demand 數據，並以多種兼相容主要篩選引擎的業界標準格式，進行輸出。這有助組織毋須進行昂貴或複雜的系統改造，而迅速兼有效率地採用 World-Check On Demand。

主要好處

即時兼按需要存取：專為促進即時付款與開戶而設，毋須上傳文件，即時篩選。

改善回應與風險可見度：更迅速警報處理、更長補救視窗和深度過濾，增強決定過程。

先進精準與篩選控制：風險分類、欄位級溯源與透明變更追蹤，從而增強對結果的信心。

統一兼結構化數據模型：跨內容類型的一致架構，專為容易整合與未來標準（例如 ISO 20022 和 IPR）而設計。

減少營運成本，並提升效率：減少誤報、簡化工作過程、加速開戶和準備自動化架構。

LSEG 風險智能產品管理主管 Priya Nallan 表示：「新風險及合規時代不僅需要數據，還需要即時、準確兼可靠的智能。我們正在使用 World-Check On Demand，而準確帶來這一點：協助我們的客戶更迅速、更智能兼更有信心地行動，同時降低營運成本。」

Facctum 行政總裁 KK Gupta 補充：「我們很榮幸與 LSEG 合作，攜手提供反映風險智能未來的解決方案。我們的平台為先的架構，允許 World-Check On Demand 數據無縫整合至機構合規系統，從而提升公司篩選操作的速度、精準度與效率。」

關於 Facctum

Facctum 是監管科技創新者，提供為了金融犯罪合規的先進平台。該公司的模組化平台協助機構迅速、大規模兼精準地達到合規。Facctum 攜手 LSEG 提供新一代數據與自動化功能，請瀏覽 Facctum。

