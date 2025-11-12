LSEG et Facctum s'associent pour proposer World-Check On Demand : une intelligence du risque en temps réel pour un monde plus rapide

LONDRES, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LSEG et Facctum ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour proposer World-Check On Demand à travers la plateforme leader FacctList™ de Facctum. Cette solution d'intelligence du risque en temps réel fournit un accès instantané et continuellement mis à jour aux données fiables de LSEG sur la criminalité financière.

Conçu pour un monde plus rapide, World-Check On Demand fournit des données précises et actualisées en permanence sur les sanctions, les personnes politiquement exposées, les médias défavorables et les mesures d'application des lois. Fournie par le biais d'API flexibles, la solution peut être associée de manière transparente aux plateformes existantes d'intégration, de filtrage et de suivi des transactions - donnant aux institutions la confiance nécessaire pour agir plus rapidement, plus intelligemment et avec une plus grande précision.

Grâce à FacctList, la plateforme avancée de gestion de listes et d'intégration de Facctum, les institutions financières peuvent intégrer World-Check On Demand directement dans les flux de travail de conformité existants. FacctList prend en charge l'ingestion, l'enrichissement et la distribution en temps réel des données de World-Check On Demand, en produisant de nombreux formats standard compatibles avec les principaux moteurs de filtrage. Les organisations peuvent ainsi adopter World-Check On Demand rapidement et efficacement, sans révision coûteuse ou complexe du système.

Principaux avantages

Accès en temps réel et à la demande : une sélection instantanée sans abandon de dossier, conçue pour faciliter les paiements et l'intégration en temps réel.

Amélioration de la réactivité et de la visibilité des risques : traitement plus rapide des alertes, fenêtres de remédiation plus longues et filtrage approfondi pour améliorer les processus de prise de décision.

Contrôle avancé de la précision et du criblage : taxonomies des risques, provenance au niveau du terrain et suivi transparent des changements pour une plus grande confiance dans les résultats.

Modèle de données unifié et structuré : schéma cohérent pour tous les types de contenu, conçu pour faciliter l'intégration et les normes futures telles que ISO 20022 et IPR.

Réduction des coûts d'exploitation et amélioration de l'efficacité : réduction des faux positifs, rationalisation des flux de travail, accélération de l'intégration et architecture prête pour l'automatisation.

« Cette nouvelle ère du risque et de la conformité nécessite plus que de simples données - elle exige une intelligence en temps réel, précise et fiable », a déclaré Priya Nallan, responsable de la gestion des produits chez LSEG Risk Intelligence. « Avec World-Check On Demand, c'est exactement ce que nous proposons : permettre à nos clients d'agir plus rapidement, plus intelligemment et en toute confiance, tout en réduisant les coûts opérationnels. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec LSEG sur une solution qui reflète l'avenir de l'intelligence du risque », a ajouté KK Gupta, PDG de Facctum. « L'architecture de notre plateforme permet aux données de World-Check On Demand d'être intégrées de manière transparente dans les systèmes de conformité institutionnels, offrant aux entreprises plus de rapidité, de précision et d'efficacité dans leurs opérations de filtrage. »

À propos de Facctum

Facctum est un innovateur en matière de technologies de réglementation qui propose des plateformes avancées de conformité à la réglementation financière. Sa plateforme modulaire permet aux institutions de respecter la réglementation avec rapidité, ampleur et précision. Facctum collabore avec LSEG pour fournir des données de nouvelle génération et des capacités d'automatisation, visitez Facctum.

