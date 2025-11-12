LSEG y Facctum se asocian para ofrecer World-Check On Demand: inteligencia contra riesgos en tiempo real para un mundo más rápido
12 nov, 2025, 13:00 GMT
LONDRES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, LSEG y Facctum anunciaron su colaboración para ofrecer World-Check On Demand mediante la plataforma líder del sector de Facctum, FacctList™, una solución de inteligencia contra riesgos en tiempo real que ofrece acceso al instante y actualizado de forma continua a datos confiables de LSEG sobre delitos financieros.
Creada para un mundo más rápido, World-Check On Demand ofrece datos precisos y actualizados de forma continua de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas en los medios y acciones de cumplimiento normativo. Esta solución se ofrece por medio de API flexibles y se puede integrar a la perfección en las plataformas existentes de incorporación y de selección y monitoreo de transacciones, lo que brinda a las instituciones la confianza para actuar de manera más rápida, inteligente y con mayor precisión.
Mediante FacctList, la plataforma avanzada de gestión e integración de listas de Facctum, las instituciones financieras pueden integrar World-Check On Demand de forma directa en los flujos de trabajo de cumplimiento normativo existentes. FacctList admite la entrada, el enriquecimiento y la distribución de datos de World-Check On Demand en tiempo real, que se emiten en múltiples formatos estándar de la industria compatibles con los principales motores de detección. Esto permite a las organizaciones adoptar World-Check On Demand de manera rápida y eficiente, sin tener que hacer renovaciones costosas o complejas en los sistemas.
Ventajas clave
- Acceso bajo demanda en tiempo real: análisis al instante sin caídas de archivos, creado para facilitar los pagos y la incorporación en tiempo real.
- Mayor capacidad de respuesta y visibilidad de riesgos: manejo de alertas de forma más rápida, períodos de solución más largos y filtrado profundo para mejorar los procesos de toma de decisiones.
- Control avanzado de precisión y detección: taxonomías de riesgo, procedencia a nivel de campo y seguimiento transparente a los cambios para obtener resultados más confiables.
- Modelo de datos estructurados y unificados: esquema consistente en todos los tipos de contenido, diseñado para integrarse con facilidad y para estándares futuros como ISO 20022 e IPR.
- Menores costos operativos y mayor eficiencia: menos falsos positivos, flujos de trabajo optimizados, incorporación más rápida y arquitectura lista para la automatización.
"Esta nueva era de riesgo y cumplimiento normativo exige más que solo datos: exige inteligencia en tiempo real, precisa y confiable", señaló Priya Nallan, jefa de Gestión de Productos de LSEG Risk Intelligence. "Con World-Check On Demand eso es lo que ofrecemos exactamente: permitimos a nuestros clientes actuar de manera más rápida, inteligente y con confianza, a la vez que generamos una reducción de costos operativos".
"Nos enorgullece colaborar con LSEG en una solución que refleja el futuro de la inteligencia contra riesgos", agregó KK Gupta, director ejecutivo de Facctum. "Nuestra arquitectura de plataforma permite que los datos de World-Check On Demand se integren a la perfección en los sistemas de cumplimiento institucional, lo que brinda a las empresas una mayor velocidad, precisión y eficiencia en sus operaciones de detección".
Acerca de Facctum
Facctum es una empresa innovadora en tecnología regulatoria que ofrece plataformas avanzadas para el cumplimiento normativo contra los delitos financieros. Su plataforma modular permite a las instituciones lograr cumplir con la velocidad, la escala y la precisión. Facctum colabora con LSEG para ofrecer capacidades de automatización y datos de próxima generación, visite Facctum.
Contacto para la prensa
[email protected]
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2817352/Facctum_Logo.jpg
