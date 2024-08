Lukka selecionado pela Animoca Brands como fornecedor de gestão de dados empresariais com investimento estratégico da Animoca Capital

NOVA YORK, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Lukka, um provedor líder global de dados de blockchain, anunciou hoje que a Animoca Brands a escolheu como provedor de gerenciamento de dados corporativos. Além disso, a Animoca Capital, um fundo de capital de crescimento com foco em empresas Web3 de estágio médio a avançado, em parceria com a Animoca Brands, fez um investimento estratégico na Lukka.

No âmbito da parceria, a Animoca Brands aproveitará o Software de Gerenciamento de Dados Empresariais da Lukka para apoiar a reconciliação financeira de criptoativos pronta para auditoria e relatórios globais em várias entidades comerciais.

A parceria comercial entre a Animoca Brands e a Lukka aumentará a capacidade da Animoca Brands na gestão e análise de dados de blockchain em todo o seu extenso portfólio de produtos e investimentos. O Software de Gerenciamento de Dados Corporativos da Lukka fornecerá à Animoca Brands ferramentas financeiras robustas para lidar com dados complexos de criptoativos, enquanto seu Blockchain Analytics and Investigations SaaS oferecerá insights avançados para apoiar as funções de conformidade, AML e investigação.

Homer Sun, sócio-gerenteda Animoca Capital, comentou: "Estamos muito satisfeitos em poder apoiar Lukka como acionista estratégico. A experiência da equipe em gerenciamento e análise de dados de blockchain se alinha perfeitamente com a nossa visão e a do grupo como um todo para o futuro da propriedade digital e das tecnologias descentralizadas. Nosso investimento na Lukka ressalta nossa confiança em suas soluções de nível institucional e nossos objetivos compartilhados para facilitar a adoção em larga escala da Web3."

Robert Materazzi, CEO da Lukka, comentou: "Estamos orgulhosos de fazer parceria com a equipe visionária da Animoca Brands, uma empresa que está na vanguarda da inovação Web3. A Animoca Brands investiu em centenas de empresas da Web3, muitas das quais lidam com alguns dos dados mais complexos do mundo; a equipe da Lukka está bem posicionada para também apoiar essas empresas com nossas soluções avançadas de dados corporativos. Juntos, pretendemos inovar continuamente e de forma responsável, enfrentando desafios de negócios que vão desde avaliações de criptoativos até investigações on-chain com soluções de dados confiáveis e auditadas de forma independente."

Apesar do baixo nível de conhecimento convencional sobre criptomoedas e blockchain nos negócios tradicionais, essa parceria destaca que existem soluções técnicas avançadas hoje, como as oferecidas pela Lukka, que podem manter um risco de negócios maduro, compatível e pronto para auditoria. A adoção de criptoativos é acelerada pela visão de empresas inovadoras como a Animoca Brands, e isso requer dados confiáveis. A Lukka está em uma missão ininterrupta para fornecer dados maduros aos inovadores.

Sobre a Animoca Capital

A Animoca Capital é um fundo de capital de crescimento focado em empresas de estágio médio a avançado que estão alavancando tecnologias e aplicativos blockchain. O fundo tem parceria com a Animoca Brands, líder global e investidora em Web3 e blockchain. Para mais informações, visite https://www.animoca-capital.com.

Sobre a Animoca Brands

A Animoca Brands (ACN: 122 921 813), vencedora do Deloitte Tech Fast, uma empresa da Fortune Crypto 40, uma das Top 50 Blockchain Game Companies 2024 e uma das empresas de alto crescimento do Financial Times na Ásia-Pacífico em 2023, é líder da Web3 que aproveita a blockchain para fornecer direitos de propriedade digital a consumidores em todo o mundo para ajudar a estabelecer o metaverso aberto. A empresa desenvolve e publica um amplo portfólio de produtos, incluindo jogos originais, como The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond e Crazy Defense Heroes, e produtos que utilizam propriedades intelectuais populares do mundo dos esportes e entretenimento, como The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ e Formula E. Possui várias subsidiárias, incluindo The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn e Azarus. A Animoca Brands é um dos investidores mais ativos na Web3, com um portfólio de mais de 540 investimentos na Web3, tanto diretamente quanto por meio da Animoca Ventures, incluindo Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games e muito mais. Para obter mais informações, visite www.animocabrands.com ou siga X (Twitter), YouTube Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok.

Sobre a Lukka

Fundada em 2014, a Lukka atende às empresas mais maduras em termos de risco do mundo com dados corporativos e soluções de software. Como uma equipe global, com sede nos Estados Unidos, a Lukka resolve casos de uso financeiro, de risco, conformidade e financiamento comercial que são complicados pelas características dos dados de blockchain.

Os produtos de dados e software da Lukka são premiados, auditados de forma independente e criados para exceder os padrões institucionais, como os emitidos pela AICPA, ISO, IOSCO e outras organizações confiáveis, que se concentram na qualidade dos dados, precisão e integridade do cálculo financeiro e gerenciamento de riscos operacionais de tecnologia. A Lukka foi submetida às auditorias AICPA SOC 1 Tipo II e SOC 2 Tipo II, recebeu a certificação ISO/IEC-27001, fez a avaliação de segurança cibernética do NIST e continua a liderar o setor com a melhor governança de risco tecnológico da categoria.

Nossa equipe global está ansiosa para fazer parceria com você para resolver seus desafios de dados.

