Lukka est choisi par Animoca Brands comme fournisseur de gestion de données d'entreprise et bénéficie d'un investissement stratégique par Animoca Capital

NEW YORK, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Lukka, le principal fournisseur mondial de données blockchain, a annoncé aujourd'hui qu'Animoca Brands l'a sélectionné en tant que fournisseur de gestion de données d'entreprise. En outre, Animoca Capital, un fonds d'investissement de croissance axé sur les entreprises Web3 en phase intermédiaire ou avancée, qui est associé à Animoca Brands, a réalisé un investissement stratégique dans Lukka.

Dans le cadre de ce partenariat, Animoca Brands s'appuiera sur le logiciel de gestion des données d'entreprise de Lukka pour prendre en charge le rapprochement financier et le reporting des crypto-actifs prêts à être audités, à l'échelle mondiale et dans de multiples entités commerciales.

Le partenariat commercial entre Animoca Brands et Lukka renforcera les capacités d'Animoca Brands en matière de gestion et d'analyse des données blockchain dans son vaste portefeuille de produits et d'investissements. Le logiciel de gestion des données d'entreprise de Lukka fournira à Animoca Brands des outils financiers robustes pour traiter des données complexes sur les crypto-actifs, tandis que son SaaS Blockchain Analytics and Investigations offrira des perspectives avancées pour soutenir les fonctions de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'enquête.

Homer Sun, directeur général d'Animoca Capital, a commenté : « Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir Lukka en tant qu'actionnaire stratégique. L'expertise de l'équipe en matière de gestion des données et d'analyse de la blockchain s'aligne parfaitement avec notre vision, et celle plus large du groupe, en ce qui concerne l'avenir de la propriété numérique et des technologies décentralisées. Notre investissement dans Lukka souligne notre confiance dans ses solutions de niveau institutionnel et nos objectifs communs de faciliter l'adoption à grande échelle de Web3 ».

Robert Materazzi, PDG de Lukka, a ajouté de son côté : « Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe visionnaire d'Animoca Brands, une entreprise à la pointe de l'innovation dans le domaine du Web3. Animoca Brands a investi dans des centaines d'entreprises Web3, dont beaucoup traitent des données parmi les plus complexes au monde ; l'équipe de Lukka est bien placée pour soutenir également ces entreprises avec nos solutions avancées de données d'entreprise. Ensemble, nous visons à innover continuellement de manière responsable, en relevant les défis commerciaux allant de l'évaluation des actifs cryptographiques aux enquêtes sur la chaîne avec des solutions de données fiables et auditées de manière indépendante. »

Malgré le faible niveau de connaissance de la crypto et de la blockchain dans les entreprises traditionnelles, ce partenariat souligne qu'il existe aujourd'hui des solutions techniques avancées, telles que celles proposées par Lukka, qui peuvent permettre à une entreprise de rester mature en matière de risque, conforme et prête pour l'audit. L'adoption des crypto-actifs est accélérée par la vision d'entreprises innovantes telles qu'Animoca Brands, et cela nécessite des données fiables. Lukka est en mission permanente pour fournir aux innovateurs des produits de données matures.

À propos d'Animoca Capital

Animoca Capital est un fonds d'actions de croissance qui se concentre sur les entreprises au stade intermédiaire ou avancé de leur dévelopement, qui exploitent les technologies et les applications de la blockchain. Le fonds est en partenariat avec Animoca Brands, un leader mondial et investisseur dans le Web3 et la blockchain. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.animoca-capital.com.

À propos d'Animoca Brands

Animoca Brands (ACN : 122 921 813), lauréate du prix Deloitte Tech Fast , entreprise du palmarès Fortune Crypto 40 et du palmarès Top 50 Blockchain Game Companies 2024 et l'une des entreprises à forte croissance de la région Asie-Pacifique en 2023 selon le Financial Times, est un leader du Web3 qui exploite la blockchain pour délivrer des droits de propriété numérique aux consommateurs du monde entier afin de contribuer à l'établissement d'un métaverse ouvert. La société développe et publie un large portefeuille de produits comprenant des jeux originaux tels que The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond, et Crazy Defense Heroes, ainsi que des produits utilisant des propriétés intellectuelles populaires issues du monde du sport et du divertissement, telles que The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ et Formula E. Elle possède de nombreuses filiales, dont The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn et Azarus. Animoca Brands est l'un des investisseurs les plus actifs dans le domaine du Web3, avec un portefeuille de plus de 540 investissements dans le Web3, directement ou par l'intermédiaire d'Animoca Ventures, dont Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games, et bien d'autres encore. Pour plus d'informations, consultez le site www.animocabrands.com ou suivez X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, et TikTok.

À propos de Lukka

Fondée en 2014, Lukka fournit des données d'entreprise et des solutions logicielles aux entreprises les plus exposées au risque dans le monde. En tant qu'équipe mondiale, dont le siège se trouve aux États-Unis, Lukka résout les cas d'utilisation en matière de finance, de risque, de conformité et de financement du commerce qui sont compliqués par les caractéristiques des données de la blockchain.

Les données et les logiciels de Lukka sont primés, audités de manière indépendante et créés pour dépasser les normes institutionnelles, telles que celles émises par l'AICPA, l'ISO, l'IOSCO et d'autres organisations de confiance, qui se concentrent sur la qualité des données, l'exactitude et l'exhaustivité des calculs financiers, et la gestion des risques opérationnels de la technologie. Lukka a obtenu les audits AICPA SOC 1 Type II et SOC 2 Type II, une certification ISO/IEC-27001, une évaluation de la cybersécurité NIST, et continue de mener l'industrie avec la meilleure gouvernance des risques technologiques.

Notre équipe internationale est impatiente de travailler en partenariat avec vous pour résoudre vos problèmes de données.

Contacts

Lukka

[email protected]

Animoca Capital

[email protected]

Animoca Brands

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2003376/Logo_Blue_2x_Logo.jpg