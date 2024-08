Lukka geselecteerd door Animoca Brands als leverancier van bedrijfsgegevensbeheer met strategische investering van Animoca Capital

NEW YORK, 1 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Lukka, de toonaangevende wereldwijde blockchain-dataprovider, kondigde vandaag aan dat Animoca Brands Lukka heeft gekozen als leverancier van bedrijfsgegevensbeheer. Animoca Capital, een groeikapitaalfonds dat zich richt op Web3-bedrijven in de midden- tot late fase van bedrijfsgroei en dat samenwerkt met Animoca Brands, heeft ook een strategische investering gedaan in Lukka.

Als onderdeel van de samenwerking zal Animoca Brands de Enterprise Data Management Software van Lukka gebruiken voor het afstemmen van de financiën en de rapportage van cryptomunten voor meerdere bedrijfsentiteiten wereldwijd.

De commerciële samenwerking tussen Animoca Brands en Lukka zal verbetering brengen in de capaciteiten van Animoca Brands voor het beheer en de analyse van blockchain-gegevens voor zijn uitgebreide portfolio van producten en investeringen. Lukka's Enterprise Data Management Software zal Animoca Brands voorzien van robuuste financiële tools voor het verwerken van complexe crypto-activadata, terwijl zijn Blockchain Analytics and Investigations SaaS geavanceerde inzichten zullen bieden ter ondersteuning van compliance, AML en onderzoeksfuncties.

Homer Sun, managing partner van Animoca Capital, licht toe: "We zijn erg blij dat we Lukka als strategische aandeelhouder kunnen helpen. De expertise van het team op het gebied van blockchaingegevensbeheer en -analyse sluit perfect aan bij onze visie en die van de bredere groep op de toekomst van digitaal eigendom en gedecentraliseerde technologieën. Onze investering in Lukka benadrukt ons vertrouwen in de institutionele oplossingen en onze gezamenlijke doelstellingen om Web3 op grote schaal in te voeren."

Robert Materazzi, CEO van Lukka, verklaart: "We zijn er trots op samen te werken met het visionaire team van Animoca Brands, een bedrijf dat voorop loopt op het gebied van Web3-innovatie. Animoca Brands heeft geïnvesteerd in honderden Web3-bedrijven, waarvan vele de meest complexe data ter wereld verwerken. Het Lukka-team is goed gepositioneerd om ook deze bedrijven te ondersteunen met onze geavanceerde enterprise data-oplossingen. Samen streven we naar voortdurende verantwoorde innovatie, waarbij we zakelijke uitdagingen aanpakken, variërend van waarderingen van cryptomiddelen tot on-chain onderzoeken, aan de hand van betrouwbare en onafhankelijk gecontroleerde dataoplossingen."

Ondanks het lage kennisniveau op het gebied van crypto en blockchain in traditionele bedrijven, laat deze samenwerking zien dat er tegenwoordig geavanceerde technische oplossingen zijn, zoals die van Lukka om een bedrijf risico-volwassen, compliant en audit-ready te houden. De adoptie van crypto-activa wordt versneld door de visie van innovatieve bedrijven zoals Animoca Brands, en dit vereist gegevens die kunnen worden vertrouwd. Lukka is op een non-stop missie om innovators te voorzien van volwassen dataproducten.

Over Animoca Capital

Animoca Capital is een groeikapitaalfonds dat zich richt op bedrijven in het midden- tot laatstadium die gebruikmaken van blockchaintechnologieën en -toepassingen. Het fonds werkt samen met Animoca Brands, een wereldwijde leider en investeerder in Web3 en blockchain. Ga voor meer informatie naar https://www.animoca-capital.com.

Over Animoca Brands

Animoca Brands (ACN: 122 921 813), een Deloitte Tech Fast winnaar, een Fortune Crypto 40 bedrijf, een van de Top 50 Blockchain Game Companies 2024, en een van de Financial Times High Growth Companies Asia-Pacific 2023, is een Web3 leider die blockchain gebruikt en digitale eigendomsrechten aan consumenten wereldwijd levert om de open metaverse te helpen vestigen. Het bedrijf ontwikkelt en publiceert een breed productenportfolio, waaronder originele spellen zoals The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond en Crazy Defense Heroes, naast producten die gebruikmaken van populaire intellectuele eigendommen uit de sport- en entertainmentwereld, zoals The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ en Formula E. Het heeft meerdere dochterondernemingen, waaronder The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn en Azarus. Animoca Brands is een van de meest actieve investeerders in Web3, met een portfolio van meer dan 540 Web3-investeringen, zowel rechtstreeks als via Animoca Ventures, waaronder Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar www.animocabrands.com of volg X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook en TikTok.

Over Lukka

Lukka is opgericht in 2014 en bedient de meest risicovolle bedrijven ter wereld met enterprise data- en softwareoplossingen. Lukka is een wereldwijd team met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten, dat oplossingen biedt voor financiële, risico-, compliance- en trade finance-gebruiksgevallen die worden bemoeilijkt door de kenmerken van blockchaingegevens.

Lukka's data- en softwareproducten zijn bekroond, onafhankelijk gecontroleerd en gemaakt om de institutionele standaarden te overtreffen. Voorbeelden hiervan zijn de standaarden van de AICPA, ISO, IOSCO en andere betrouwbare organisaties die zich richten op datakwaliteit, nauwkeurigheid en volledigheid van financiële berekeningen en het beheren van operationele technologierisico's. Lukka heeft AICPA SOC 1 type II en SOC 2 type II audits gehad en een ISO/IEC-27001 certificering ontvangen. Verder is het in het bezit van een NIST-cyberveiligheidsbeoordeling en blijft het de industrie leiden met vooraanstaand technologisch risicobeheer.

Ons wereldwijde team kijkt ernaar uit om met u samen te werken en uw datauitdagingen op te lossen.

