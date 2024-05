M42 recibe la certificación Global Healthcare Accreditation por su excelencia en la experiencia del paciente en viajes médicos

PALM BEACH GARDENS, Florida, 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- M42 ha conseguido la certificación Global Healthcare Accreditation (GHA) por la Excelencia en la Experiencia del Paciente de Viajes Médicos de EE. UU. por su enfoque pionero. Con una puntuación global de un 91 %, esta certificación reafirma el compromiso de M42 de ofrecer una atención y un apoyo excepcionales a los pacientes internacionales a lo largo de todo su viaje.

M42 es conocida por sus elevadas normas éticas y su dedicación en ofrecer una atención compasiva y culturalmente sensible a personas de todas las culturas. El departamento de Servicios para Pacientes Internacionales (IPS, en inglés) de M42 ofrece apoyo personalizado a través de embajadores asignados que asisten a los pacientes internacionales y a sus acompañantes, garantizando un viaje sin problemas desde su primer contacto hasta su partida. El equipo de M42 IPS da prioridad al estricto cumplimiento de los puntos vitales de acceso de los pacientes para garantizar que sus servicios de viajes médicos no solo cumplen las expectativas de los pacientes internacionales, sino que las superan.

Desde su creación, M42 ha atraído a pacientes de países de todo el mundo, como Reino Unido, Estados Unidos, Kuwait, India y Arabia Saudí. M42 es líder en procedimientos médicos avanzados con instalaciones de vanguardia como Cleveland Clinic Abu Dhabi, Healthpoint, Moorfields e Imperial College London Diabetes Centre, entre otros. Desde ortopedia robótica hasta cirugía bariátrica, trasplantes, intervenciones cardíacas y fecundación in vitro, M42 marca la pauta de la atención médica de primer nivel en todo el mundo. M42 se une ahora a la élite de los proveedores sanitarios reconocidos a escala mundial al obtener la certificación de Experiencia del Paciente en Viajes Médicos de la GHA , lo que marca un hito importante en el avance del sector del turismo médico de la región.

La GHA se dedica a mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria en el sector del turismo médico. A través de servicios como la acreditación, la certificación, la estrategia, el desarrollo y la optimización de programas de viajes por motivos médicos y otras soluciones empresariales para ayudar a ampliar el crecimiento, GHA ayuda a los proveedores sanitarios a atraer y atender a pacientes de viajes por motivos médicos, mejorando en última instancia los resultados clínicos, la satisfacción de los pacientes y el rendimiento empresarial de la organización.

Hasan Jasem Al Nowais, director general y consejero delegado del Grupo M42, ha declarado: "M42 combina de forma única la tecnología sanitaria tradicional y la prestación de asistencia sanitaria para abordar la salud de forma holística, no solo la asistencia sanitaria. Estamos orgullosos de mantener este enfoque en toda nuestra red mundial de primera clase. Recibir la primera certificación Global Healthcare Accreditation de la región reafirma nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de quienes atendemos. Nuestra prioridad son las personas, no solo los pacientes, y esta certificación no solo reconoce nuestra dedicación a las personas a nuestro cuidado, sino que también refuerza la posición de los EAU como destino de primer orden para el turismo médico".

Los EAU se han convertido en un centro neurálgico del turismo médico y es un sector en rápido crecimiento. Según estadísticas recientes, se espera que el mercado del turismo médico crezca sustancialmente. Para 2027, se prevé que el mercado de turismo médico de los EAU alcance los 273 720 millones de dólares, mostrando un aumento significativo desde los 104 680 millones de dólares de 2019. En cuanto al número de turistas médicos internacionales, los EAU recibieron alrededor de medio millón de turistas médicos, de los cuales el 37 % procedía de Asia, el 31 % de la región del Golfo y el 15 % de Europa.

Renée-Marie Stephano, directora general de la GHA, ha declarado: "Damos nuestra más sinceras felicitaciones a M42 International Patient Services por haber obtenido el Certificado de Excelencia en la Experiencia del Paciente en Viajes Médicos de la GHA, la primera organización del Medio Oriente que obtiene este reconocimiento. Esta certificación ofrece a las organizaciones una oportunidad única de profundizar en sus prácticas globales e internacionales de servicio al paciente, teniendo un cambio positivo en la calidad, la seguridad y la experiencia general del paciente. La certificación de la GHA es también una poderosa herramienta para aumentar la visibilidad ante los pacientes y otros pagadores internacionales. Al dar prioridad a la excelencia operativa y a la atención centrada en el paciente, la Certificación de la GHA desempeña un papel fundamental para crear confianza en los pacientes. Elogiamos a M42 International Patient Services por su inquebrantable compromiso con la excelencia en el servicio y su firme apoyo a las necesidades únicas de los pacientes que viajan por motivos médicos".

La GHA examina más de 34 normas de calidad de los viajes por motivos médicos, con especial énfasis en 11 normas críticas, que abarcan todo el viaje del paciente, desde las actividades previas hasta la llegada, como el proceso de admisión del paciente y la coordinación de los preparativos del viaje, hasta el alta y el seguimiento posterior al tratamiento. Este riguroso proceso de encuesta de la GHA también incluyó pruebas de documentos de cumplimiento, encuestas in situ, seguimiento de los pacientes de principio a fin y entrevistas con pacientes dados de alta.

Acerca de Global Healthcare Accreditation (GHA):

En la GHA somos más que un organismo de acreditación: somos socios estratégicos comprometidos con mejorar la experiencia de los pacientes y las prácticas de la atención médica global. Nuestra experiencia, obtenida de las principales agencias de acreditación, pioneros de la atención sanitaria y ejecutivos de primer nivel del sector de los viajes médicos, garantiza soluciones a la medida para gobiernos, proveedores de atención sanitaria y otras partes interesadas del sector en todo el mundo.

Con la misión de elevar el nivel de la asistencia sanitaria en todo el mundo, salvamos las distancias en turismo médico, servicios sanitarios, hospitalidad y bienestar, fomentando la excelencia y la confianza en el viaje de cada paciente. Nuestro impacto se traduce en mayor volumen de pacientes, mayores índices de satisfacción y una mejora general de su estrategia empresarial.

Las organizaciones interesadas en ponerse en contacto con Global Healthcare Accreditation (GHA) pueden hacerlo en [email protected] | Tlf.: US 001.561.228.4014 | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

