MAIS DE 18.000 JOGADORES DO MUNDO INTEIRO SE UNEM PARA FAZER DAS VERDURAS ALGO BEM PODEROSO NOS PRINCIPAIS JOGOS, CONFORME DESCOBERTAS DA KNORR SHOW VEG LAGGING

TRANSMISSÕES COM O JOGADOR MUNDIALMENTE FAMOSO "NINJA" DESPERTAM A COMUNIDADE DE JOGOS ELETRÔNICOS

LONDRES, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O movimento #ModTheVeg conquistou o mundo dos jogos eletrônicos, visando aumentar o nível de verduras nos videogames. Com mais de 18.000 jogadores de todo o mundo assinando a petição, o movimento realmente decolou.

Knorr's fight to power up veggies sees more than 18,000 support the movement

Com base nas descobertas da Knorr, foi descoberto de modo consistente que em muitos jogos as verduras ficaram significativamente para trás. Por exemplo, em um jogo, mastigar carne dá um aumento de +15 HP, enquanto mastigar repolho proporciona apenas +10 HP. Em outros jogos, a diferença é ainda maior. Um bife contribui com +552 HP, enquanto um farto prato de feijões fica para trás e chega a apenas +61 HP. As descobertas e a apresentação de 'streamers' de todo o mundo estimularam a comunidade de jogos a apoiá-los na busca pela igualdade das verduras.

Em uma série de transmissões digitais eletrizantes, quase 1 milhão de espectadores foram confrontados com a realidade de que é muito mais difícil sobreviver apenas com verduras no jogo. Contudo, as transmissões digitais também apresentaram modificações interessantes criadas por jogadores, dando finalmente às verduras o poder que merecem.

A comunidade de jogos eletrônicos apoiou o movimento, acessando as caixas de comentários para compartilhar suas ideias. Os jogadores expressaram seu apoio ao movimento de superalimentação, exclamando: 'Estamos todos aqui pelas verduras!', com outro concordando que 'as verduras dão superpoderes'. Enquanto outros mal podiam esperar para saber das modificações específicas para verduras, dizendo: "Vou jogar com esta atualização logo que chegar em casa hoje!" O apoio esmagador às verduras ficou evidente quando comentários como "nós amamos verduras <3" encheram o bate-papo. Isto mostra o entusiasmo da comunidade por uma experiência de jogo mais inclusiva e gratificante, refletindo nossa dieta no mundo real.

O 'streamer' mundialmente famoso "Ninja" acrescentou: "Foi uma ótima experiência mostrar as modificações à minha comunidade e falar sobre as desvantagens que os vegetais têm nos jogos atualmente. Tenho certeza de que #ModTheVeg chama a atenção e incentiva o setor a pensar muito mais na situação atual, em que outros alimentos geralmente são um fator vencedor. Estou bem feliz que meu público concordou e amou esta campanha com todos os desafios divertidos que fizemos."

O Diretor de Marca Global da Knorr, Niek de Rooij, expressou seu entusiasmo com o sucesso do movimento:

"#ModTheVeg superou nossas expectativas e estamos incrivelmente entusiasmados em ver tantos jogadores ao redor do mundo se divertindo com suas modificações e assinando a petição. Este movimento demonstra a necessidade de uma mudança de paradigma no modo como as verduras aparecem nos jogos e na cultura alimentar desequilibrada que promovem."

Você ainda pode aderir ao movimento para nivelar o campo de jogo para as verduras. Faça dos vegetais o MVP (produto mais valioso) de seu inventário de jogos. Esta não é apenas uma missão; é uma revolução nos jogos eletrônicos que visa corrigir a injustiça contra as verduras. Participe jogando com as modificações e assinando a petição, incentivando o mundo dos jogos a tornar as verduras tão empolgantes e gratificantes quanto outros alimentos em seus jogos eletrônicos!

