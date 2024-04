MEER DAN 18.000 GAMERS WERELDWIJD VERENIGEN ZICH OM MET VEGGIES ALS DE ULTIEME KRACHTPATSER UIT TE KOMEN IN TOPGAMES - KNORR LAAT ZIEN DAT GROENTEN ACHTERBLIJVEN

STREAMS MET WERELDBEROEMDE GAMER "NINJA" ZETTEN DE GAMECOMMUNITY IN VUUR EN VLAM

LONDEN, 8 april 2024 /PRNewswire/ -- De #ModTheVeg-beweging heeft de gamewereld stormenderhand veroverd met als doel veggies in videogames op een hoger niveau te tillen. Meer dan 18.000 gamers van over de hele wereld hebben de petitie ondertekend en de actie is nu echt van de grond gekomen.

Knorr's fight to power up veggies sees more than 18,000 support the movement

Op basis van de bevindingen van Knorr bleek dat veggies in veel wedstrijden een significante achterstand opliepen. In één spel geeft het kauwen op vlees bijvoorbeeld een boost van +15HP, maar kool kauwen levert niet meer dan +10HP op. In andere games is het verschil nog groter. Een biefstuk levert +552HP op terwijl een stevige bonenstoofpot in zijn kielzog ligt en slechts +61HP haalt. De bevindingen en presentaties van streamers wereldwijd hebben de gamegemeenschap aangezet om zich in te zetten voor groente-gelijkheid.

In een reeks opwindende twitch-streams werden bijna 1 miljoen kijkers geconfronteerd met de realiteit dat het overleven op veggies alleen een stuk moeilijker is in het spel. De streams lieten echter ook spannende mods zien die door gamers zijn gemaakt, waardoor veggies eindelijk de kracht krijgen die ze verdienen.

De gamegemeenschap ondersteunt de actie en geeft zijn mening in de commentaarvakken. Spelers spraken hun steun uit voor de actie en de aanjagers riepen uit: "we zijn allemaal voor veggies!". Een ander was het ermee eens dat "veggie superpowers geeft". Anderen konden niet wachten om veggie-specifieke mods in handen te krijgen en zeiden: "Ik ga deze mod als eerste spelen als ik vandaag thuiskom!". De overweldigende steun voor veggies was duidelijk toen opmerkingen als "we zijn dol op veggies <3" de chat vulden. Het toont het enthousiasme van de gemeenschap voor een meer inclusieve en lonende spelervaring en weerspiegelt ons dieet in de echte wereld.

De wereldberoemde streamer "Ninja" voegde hieraan toe: "Het was een geweldige ervaring om de mods aan mijn community te laten zien en te praten over de achterstand die groenten op dit moment hebben in gaming. Ik ben er zeker van dat #ModTheVeg ervoor zorgt dat er een omslag komt en de industrie aan het denken wordt gezet over waarom momenteel andere voedingsmiddelen meestal een winnende factor zijn. Ik ben zo blij dat mijn publiek meedeed en absoluut gek was op deze campagne met alle leuke uitdagingen die we hebben geïntroduceerd."

Niek de Rooij, directeur Global Brand van Knorr, toonde zich enthousiast over het succes van de actie:

"#ModTheVeg heeft onze verwachtingen overtroffen en we zijn ongelooflijk blij dat zoveel gamers over de hele wereld plezier hebben met hun mods en de petitie ondertekenen. Deze actie laat zien dat er een paradigmaverschuiving nodig is in zowel de manier waarop veggies in games worden getoond als in de uit balans geraakte eetcultuur die hierdoor wordt bevorderd."

Je kunt nog steeds meedoen aan de actie om het speelveld voor groenten gelijk te maken. Maak groenten de MVP (het meest waardevolle product) in je spelinventaris. Dit is niet zomaar een missie; het is een revolutie op het gebied van games om het onrecht tegen veggies recht te zetten. Doe mee door de mods te spelen en de petitie te ondertekenen, om er bij de gamewereld op aan te dringen groenten net zo spannend en belonend te maken als elk ander voedsel in hun games!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380543/Knorr.jpg