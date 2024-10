Mais de 5.000 jogadores participam do Festival Histórico de Voleibol no KISS, estabelecendo o recorde mundial do Guinness

BHUBANESWAR, Índia , 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O maior torneio de voleibol do mundo, com mais de 5.000 jogadores, foi inaugurado no Instituto de Ciências Sociais de Kalinga (KISS), Bhubaneswar, Índia, no dia 4 de outubro de 2024, pelo presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Dr. Ary S Graça. O festival entrou no Guinness World Records como o maior torneio de voleibol.

Organizado em colaboração com KIIT, KISS e FIVB, o Festival de Voleibol KISS marca um momento histórico no mundo dos esportes.

Jennifer Larson, Cônsul Geral dos Estados Unidos em Hyderabad; Fabio Azevedo, Diretor Geral da FIVB; Dr. Achyuta Samanta, Fundador do KIIT e do Kiss; Vice-Chanceler do KIIT, Prof. Saranjit Singh; Vice-Chanceler do Kiss, Prof. Deepak Behera; e Dr. Gaganendu Dash, Diretor Geral de Esportes do KIIT estavam presentes na ocasião.

O Dr. Graça dirigiu-se aos participantes de vários estados, expressando a esperança de que a missão da FIVB de servir a comunidade por meio do vôlei seja realizada através do KISS Volleyball Festival. Ele elogiou o Kiss como uma instituição rara e enfatizou que o vôlei poderia promover a paz em todo o mundo por meio dos valores da não-violência.

A conselheira geral dos EUA expressou sua gratidão, afirmando que eles estarão sempre presentes para apoiar esses eventos inspiradores.

O Dr. Samanta, em seu discurso, destacou que, além dos 5.000 atletas participantes, mais de 40.000 espectadores estavam se divertindo no festival. Ele expressou sua gratidão ao Dr. Graça, que visitou a Índia especificamente para inaugurar esse evento de vôlei no KISS.

Um memorando de entendimento foi assinado durante o evento entre o KISS e a FIVB para promover o crescimento do voleibol em Odisha e na Índia. O acordo tem como objetivo aproveitar a infraestrutura de vôlei do KISS para formar futuros jogadores. Além disso, o KIIT e o Kiss anunciaram o lançamento da bolsa de estudos "Samanta-Graça" para apoiar de 2 a 3 jogadores de vôlei de destaque de todo o mundo, dando-lhes a oportunidade de cursar graduação ou pós-graduação no KIIT e no KISS.

