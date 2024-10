Über 5.000 Spieler nehmen am historischen Volleyball-Festival am KISS teil und stellen Guinness-Weltrekord auf

BHUBANESWAR, Indien, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das weltgrößte Volleyballturnier mit über 5.000 Spielern wurde am 4. Oktober 2024 am Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), Bhubaneswar, Indien, vom Präsidenten des Internationalen Volleyballverbands (FIVB) Dr. Ary S Graça eröffnet. Das Festival ist im Guinness-Buch der Rekorde als das größte Volleyballturnier eingetragen.

Das in Zusammenarbeit mit KIIT, KISS und FIVB organisierte KISS-Volleyball-Festival markiert einen historischen Moment in der Sportwelt.

President of International Volleyball Federation (FIVB) Dr. Ary S Graça and US Consul General in Hyderabad Jennifer Larson along with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta inaugurating the KISS Volleyball Festival in Bhubaneswar, Odisha on October 4.

Jennifer Larson, US-Generalkonsulin in Hyderabad, Fabio Azevedo, Generaldirektor der FIVB, Dr. Achyuta Samanta, Gründer des KIIT und KISS, Prof. Saranjit Singh, Vizekanzler des KIIT, Prof. Deepak Behera, Vizekanzler des KISS und Dr. Gaganendu Dash, Generaldirektor für Sport am KIIT, waren bei der Veranstaltung anwesend.

Dr. Graça wandte sich an die Teilnehmer aus verschiedenen Staaten und äußerte die Hoffnung, dass die Mission der FIVB, der Gemeinschaft durch Volleyball zu dienen, durch das KISS Volleyball Festival verwirklicht wird. Er lobte das KISS als eine seltene Institution und betonte, dass Volleyball durch die Werte der Gewaltlosigkeit den Frieden weltweit fördern könne.

Die US-Generalkonsulin bedankte sich und sagte, dass sie jederzeit bereit sei, solche inspirierenden Veranstaltungen zu unterstützen.

Dr. Samanta hob in seiner Ansprache hervor, dass neben den 5.000 teilnehmenden Athleten auch über 40.000 Zuschauer das Festival genossen. Er bedankte sich bei Dr. Graça, der eigens nach Indien gereist war, um das Volleyballturnier am KISS zu eröffnen.

Während der Veranstaltung wurde eine Absichtserklärung zwischen KISS und FIVB unterzeichnet, um das Wachstum des Volleyballs in Odisha und Indien zu fördern. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Volleyball-Infrastruktur des KISS zu nutzen, um künftige Spieler zu fördern. Darüber hinaus kündigten das KIIT und KISS die Einführung des „Samanta-Graça"-Stipendiums an, mit dem 2–3 herausragende Volleyballspieler aus der ganzen Welt unterstützt werden sollen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Studium oder ein Aufbaustudium am KIIT und KISS zu absolvieren.

