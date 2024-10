Plus de 5 000 joueurs participent au festival historique de volley-ball au KISS et établissent un record du monde Guinness

BHUBANESWAR, Inde, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand tournoi de volley-ball du monde, auquel participaient plus de 5 000 joueurs, a été inauguré au Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), à Bhubaneswar, en Inde, le 4 octobre 2024 par le président de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), le Dr Ary S. Graça. Le festival est entré dans le Guinness World Records pour le plus grand tournoi de volley-ball.

Organisé en collaboration avec le KIIT, le KISS et la FIVB, le festival de volley-ball du KISS marque un moment historique dans le monde du sport.

President of International Volleyball Federation (FIVB) Dr. Ary S Graça and US Consul General in Hyderabad Jennifer Larson along with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta inaugurating the KISS Volleyball Festival in Bhubaneswar, Odisha on October 4.

Jennifer Larson, consule générale des États-Unis à Hyderabad, Fabio Azevedo, directeur général de la FIVB, Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS, le Pr Saranjit Singh, vice-chancelier du KIIT, Deepak Behera, vice-chancelier du KISS, et Gaganendu Dash, directeur général des sports du KIIT, étaient présents pour l'occasion.

Le Dr Graça s'est adressé aux participants de différents états, exprimant l'espoir que la mission de la FIVB de servir la communauté par le biais du volleyball soit réalisée grâce au festival de volley-ball du KISS. Il a fait l'éloge du KISS en tant qu'institution rare, et a souligné que le volley-ball pouvait promouvoir la paix dans le monde grâce aux valeurs de la non-violence.

La Consule générale des États-Unis a exprimé sa gratitude, déclarant qu'ils étaient toujours présents pour soutenir des événements aussi inspirants.

Dans son discours, le Dr Samanta a souligné qu'aux côtés des 5 000 athlètes participants, plus de 40 000 spectateurs profitaient du festival. Il a exprimé sa gratitude au Dr Graça, qui s'est rendu en Inde spécialement pour inaugurer cet événement de volley-ball au KISS.

Lors de l'événement entre le KISS et la FIVB, un protocole d'accord a été signé afin de promouvoir la croissance du volley-ball dans l'État d'Odisha et en Inde. L'accord vise à tirer parti de l'infrastructure de volley-ball du KISS pour former de futurs joueurs. En outre, le KIIT et le KISS ont annoncé le lancement de la bourse « Samanta-Graça » destinée à soutenir 2 ou 3 joueurs de volley-ball exceptionnels du monde entier, en leur donnant la possibilité de poursuivre des études de premier ou de deuxième cycle au sein des institutions KIIT et KISS.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2525489/FIVB_KISS_Volleyball_Festival.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507512/4955922/KISS_Logo.jpg