Mais de US$ 9 milhões concedidos a cientistas e engenheiros do ensino médio na Regeneron International Science and Engineering Fair 2024

Grace Sun, 16 anos, recebe o prêmio principal de US$ 75.000 por um novo tipo de transistor eletroquímico orgânico na maior competição pré-universitária de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) do mundo.

TARRYTOWN, N.Y. e WASHINGTON, 19 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) e a Society for Science (a Sociedade) anunciaram que Grace Sun, 16 anos, de Lexington, Kentucky, ganhou o prêmio principal de US$ 75.000, o George D. Yancopoulos Innovator Award, nomeado em homenagem ao pesquisador pioneiro de medicamentos e cofundador da Regeneron, copresidente do conselho, presidente e diretor científico, na Regeneron International Science and Engineering Fair – Regeneron ISEF (Feira Internacional de Ciência e Engenharia Regeneron – Regeneron ISEF) de 2024, a maior competição pré-universitária de ciências e engenharia do mundo. Outros prêmios principais foram para projetos de programação de cones de segunda ordem, filtragem de microplásticos e terapia multissensorial para demência.

Os principais vencedores foram homenageados durante duas cerimônias de premiação: os Prêmios Especiais em 16 de maio e a Cerimônia de Grandes Prêmios na manhã de 17 de maio. No total, mais de US$ 9 milhões foram concedidos aos finalistas com base na criatividade, inovação e profundidade da pesquisa científica de seus projetos. A competição contou com a participação de quase 2.000 jovens cientistas representando 49 estados dos EUA e quase 70 países, regiões e territórios em todas as partes do mundo.

Grace Sun, 16 anos, de Lexington, Kentucky, ganhou o primeiro lugar e recebeu o prêmio George D. Yancopoulos Innovator Award, no valor de US$ 75.000, por sua pesquisa sobre a construção de um transistor eletroquímico orgânico melhor, que ela espera que seja usado para desenvolver novos dispositivos eletrônicos que possam ajudar a detectar e tratar doenças graves como diabetes, epilepsia e falência de órgãos. Para superar os problemas que antes impediam que esses dispositivos funcionassem de forma eficaz dentro do corpo, Grace desenvolveu uma nova maneira de tratar quimicamente seus componentes orgânicos, o que melhorou muito seu desempenho em laboratório.

Michelle Wei, 17 anos, de San Jose, Califórnia, recebeu um dos dois Prêmios Regeneron para Jovens Cientistas no valor de US$ 50.000 por sua pesquisa para melhorar a velocidade e a eficiência de um tipo de software que é útil em muitos campos, como aprendizado de máquina, transporte e sistemas financeiros. A nova abordagem de Michelle envolveu a determinação de uma solução aproximada rápida para o problema de programação de cones de segunda ordem e, em seguida, a divisão do cone inicial em cones menores, o que permitiu que seu novo algoritmo superasse em muito as abordagens anteriores.

Krish Pai, 17 anos, de Del Mar, Califórnia, recebeu o segundo prêmio Regeneron Young Scientist Award de US$ 50.000 por sua pesquisa de aprendizado de máquina para identificar sequências genéticas microbianas que podem ser modificadas para biodegradar o plástico. Seu novo software, chamado Microby, escaneia bancos de dados de micro-organismos e determina quais deles podem ser geneticamente modificados para biodegradar plásticos. Em testes, ele identificou dois micro-organismos que podem ser modificados geneticamente para degradar plástico a um custo que ele acredita ser dez vezes menor do que a reciclagem tradicional.

"Parabéns aos vencedores da Regeneron International Science and Engineering Fair 2024," disse Maya Ajmera, presidente e CEO da Sociedade de Ciência e Editora Executiva da Science News. "Estou verdadeiramente inspirada pela engenhosidade e determinação demonstradas por esses alunos notáveis. Vindos de todo o mundo com origens e disciplinas acadêmicas diversas, esses alunos mostraram que é possível unir-se para enfrentar alguns dos desafios mais difíceis que nosso mundo enfrenta hoje, e eu não poderia estar mais orgulhosa."

A Regeneron ISEF oferece um palco global para os melhores e mais brilhantes jovens cientistas e engenheiros do mundo. Por meio dessa competição, a Regeneron e a Sociedade estão promovendo a próxima geração de líderes em STEM que estão pioneirando soluções para melhorar nosso mundo. Desde 2020, a Regeneron proporcionou experiências STEM para aproximadamente 2,4 milhões de alunos, a caminho de alcançar sua meta de 2,5 milhões até 2025.

"O talento, inteligência e potencial dos finalistas da Regeneron ISEF deste ano são verdadeiramente inspiradores, e parabenizo cada um por suas notáveis conquistas," disse George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., cofundador, copresidente do conselho, presidente e diretor científico da Regeneron. "Competições científicas como a ISEF foram fundamentais para moldar minha própria carreira e alimentar minha paixão por combater doenças. Estou ansioso para ver esses alunos continuarem a expandir os limites da ciência e tecnologia para criar mudanças positivas e sustentáveis para toda a humanidade."

Outros prêmios principais da competição incluem:

Justin Huang e Victoria Ou, ambos com 17 anos, de Woodlands, Texas, receberam o Prêmio Gordon E. Moore para Resultados Positivos para as Gerações Futuras de US$ 50.000 por seu novo sistema de filtragem protótipo que usa ondas ultrassônicas para remover partículas plásticas microscópicas da água. Em testes laboratoriais, a força acústica das ondas sonoras de alta frequência removeu entre 84% e 94% das partículas microplásticas suspensas em uma única passagem. Os estudantes agora estão trabalhando para ampliar e ajustar seu sistema experimental.

Ingrid Wai Hin Chan, 17 anos, de Hong Kong, China, recebeu o Prêmio Craig R. Barrett de Inovação no valor de $10.000 por sua pesquisa sobre o uso de uma terapia multissensorial para pacientes com demência. Seu aplicativo de terapia mista permitiria que os pacientes praticassem habilidades físicas e cognitivas por meio de um ambiente personalizado e imersivo usando óculos de realidade virtual. Ingrid conduziu um estudo de oito semanas com seis pessoas vivendo com demência e descobriu que a função cognitiva dos pacientes que usaram seu protótipo melhorou em várias áreas. Ela acredita que seu aplicativo poderia servir como uma opção viável para pacientes com demência com acesso limitado à terapia profissional presencial.

Tanishka Balaji Aglave, 15 anos, de Valrico, Flórida, recebeu o Prêmio H. Robert Horvitz para Pesquisa Fundamental de US$ 10.000 por sua investigação sobre um tratamento alternativo natural contra o greening dos citros, uma doença que ameaça a citricultura em muitas partes do mundo e atualmente é tratada apenas com antibióticos. Tanishka injetou os troncos de árvores infectadas com um extrato da árvore da folha de curry e descobriu, por meio de testes, que este método potencial poderia gerenciar eficaz e sustentavelmente a doença do greening dos citros.

Maddux Alexander Springer, 18 anos, de Honolulu, Havaí, recebeu o Prêmio Peggy Scripps para Comunicação Científica de $10.000 por sua pesquisa sobre fibropapilomatose (FP), uma doença que é a principal causa de morte em tartarugas-verdes. Algumas tartarugas que ele estudou na Baía de Kaneohe, Havaí, foram afetadas por uma doença que causa tumores internos e externos que inibem suas vidas cotidianas. Após analisar a dieta das tartarugas de algas verdes, Maddux concluiu que esta doença, águas residuais, algas invasoras e o aminoácido arginina representam um grave risco para essas criaturas marinhas em perigo.

Ria Kamat, 17, de Hackensack, Nova Jersey; Anna Oliva, 17, de Houston, Texas; e Shuhan Luo, 18 anos, de Worcester, MA, receberam o Prêmio Dudley R. Herschbach SIYSS, que proporciona aos finalistas uma viagem com todas as despesas pagas para participar do Seminário Internacional de Ciência Juvenil de Estocolmo durante a Semana do Nobel em Estocolmo, Suécia.

Jack Shannon, 18 anos, de Clane, Kildare, Irlanda, e Nikhil Vemuri, 17 anos, de Cary, Carolina do Norte, receberam o Prêmio EU Contest for Young Scientists. Seus projetos representarão a Regeneron ISEF no EU Contest for Young Scientists a ser realizado em setembro deste ano em Katowice, Polônia.

Para mais informações sobre os principais vencedores e acesso a ativos visuais, acesse: https://www.societyforscience.org/isef-2024-media-kit.

A lista completa dos Finalistas do Prêmio Especial ISEF 2024 pode ser encontrada em https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-special-awards-winners.

Além dos vencedores do Top Award, mais de 450 finalistas receberam prêmios por suas pesquisas inovadoras, incluindo os vencedores do "First Award", que receberam um prêmio de US$ 5.000 cada.

A seguir, listamos os vencedores do First Award para cada uma das 22 categorias, entre as quais foram escolhidos os Top Awards:

Animal Sciences (Ciências animais), patrocinado pela Society for Science

Maddux Alexander Springer, Honolulu, Havaí

Behavioral and Social Sciences (Ciências sociais e comportamentais), patrocinado pela Society for Science

Andrew Y. Liang, San Jose, Califórnia

Biochemistry (Bioquímica), patrocinado pela Regeneron

Amy Hong Xiao, Garden City, Nova York

Biomedical and Health Sciences (Ciências Biomédicas e da Saúde), patrocinado pela Regeneron

Ria Kamat, Hackensack, Nova Jersey; Kevin Xuan Lei, Xangai, China

Biomedical Engineering (Engenharia Biomédica), patrocinado por Alfred E. Mann Charities

Ayush Garg, Dublin, Califórnia; Divij Motwani, Palo Alto, Califórnia; Akash Ashish Pai, Portland, Oregon

Cellular and Molecular Biology (Biologia Celular e Molecular), patrocinado pela Regeneron

Lara e Maya Sarah Hammoud, Beverly Hills, Michigan

Chemistry (Química), patrocinado pela Society for Science

Akilan Sankaran, Albuquerque, Novo México; Arjun Suresh Malpani e Siddharth Daniel D'costa, Portland, Oregon

Biology and Bioinformatics (Biologia Computacional e Bioinformática), patrocinado pela Regeneron

Kun-Hyung Roh, Bronx, Nova York

Earth and Environmental Sciences (Ciências da Terra e do Meio Ambiente), patrocinado pelo Google.org

Nikhil Vemuri, Durham, Carolina do Norte; Justin Yizhou Huang e Victoria Ou, The Woodlands, Texas

Embedded Systems (Sistemas incorporados), patrocinados pela HP

Chloe Rae e Sophie Rose Filion, Welland, Ontário, Canadá

Energy: Sustainable Materials and Design (Energia: Materiais e Design Sustentáveis), patrocinado pela Siemens Energy

Alia Wahban, Hamilton, Ontário, Canadá

Engineering Technology: Statics and Dynamics (Tecnologia de Engenharia: Estática e Dinâmica), patrocinado pela Howmet Aerospace Foundation

Chiyo Nakatsuji, Bunkyoku, Tóquio, Japão; Kevin Shen, Olympia, Washington

Environmental Engineering (Engenharia Ambiental), patrocinado por Jacobs

Krish Pai, San Diego, Califórnia; Jack Shannon, Clane, Kildare, Irlanda

Materials Science (Ciência de materiais), patrocinado pela Howmet Aerospace Foundation

Grace Sun, Lexington, Kentucky

Mathematics (Matemática), patrocinado pela Fundação Akamai

Anna Oliva, Houston, Texas

Microbiology (Microbiologia), patrocinado pela Fundação Schattner

Matthew Chang, Irvine, Califórnia

Physics and Astronomy (Física e Astronomia), patrocinado por Richard F. Caris Charitable Trust II

Harini Thiagarajan e Vishal Ranganath Yalla, Bothell, Washington; Shuhan Luo, Worcester, Massachusetts

Plant Sciences (Ciências Vegetais), patrocinado pela Society for Science

Pauline Estrada, Fresno, Califórnia; Tanishka Balaji Aglave, Dover, Flórida

Robotics and Intelligent Machines (Robótica e Máquinas Inteligentes), patrocinado pela Regeneron

Michal Lajciak, Dubnica nad Vahom, Trenciansky kraj, Eslováquia; Anthony Efthimiadis, Oakville, Ontário, Canadá

Systems Software (Software de Sistemas), patrocinado pela Microsoft

Michelle Wei, San Jose, Califórnia

Technology Enhances the Arts (A Tecnologia Melhora as Artes), patrocinado pela Society for Science

Anant Khandelwal, Sritan Motati e Siddhant Sood, Alexandria, Virgínia

Translational Medical Science (Ciência Médica Translacional), patrocinado pela Regeneron

Zheng-Chi Lee, West Lafayette, Indiana; Ingrid Wai Hin Chan, Hong Kong, China

A lista completa de todos os finalistas premiados da ISEF 2024 está disponível aqui: https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-full-awards.

Veja todas as pesquisas dos finalistas aqui: https://projectboard.world/isef.

Sobre a Regeneron International Science and Engineering Fair

A Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF), um programa da Society for Science há mais de 70 anos, é a maior competição global de ciências para estudantes do ensino médio. Por meio de uma rede global de feiras de ciências locais, regionais e nacionais, milhões de estudantes são incentivados a explorar sua paixão pela pesquisa científica. A cada primavera, um grupo desses estudantes é selecionado como finalista e tem a oportunidade de concorrer a aproximadamente US$ 9 milhões em prêmios e bolsas de estudo.

Em 2019, a Regeneron se tornou a patrocinadora titular da ISEF para ajudar a recompensar e celebrar as melhores e mais brilhantes mentes jovens em todo o mundo e incentivá-las a seguir carreiras em STEM para impactar positivamente o mundo. A Regeneron ISEF é apoiada por uma comunidade de patrocinadores adicionais, incluindo a Akamai Foundation, Alfred E. Mann Charities, Aramco, Caltech, Google.org, Gordon and Betty Moore Foundation, Howmet Aerospace Foundation, HP, Jacobs, King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness and Creativity, Microsoft, National Geographic Society, Richard F. Caris Charitable Trust II, Rise, uma iniciativa da Schmidt Futures e da Rhodes Trust, Schattner Foundation, Siemens Energy, Annenburg Foundation, Ballmer Group, Broadcom Foundation, Cesco Linguistic Services, Conrad N. Hilton Foundation, Edison International, Insaco, Oracle Academy, The Eli and Edythe Broad Foundation, The Ralph M. Parsons Foundation e US Army ROTC. Muitos são empreendedores em uma ampla variedade de setores. Saiba mais em https://www.societyforscience.org/isef/.

Sobre a Society for Science

A Society for Science é uma defensora da ciência, dedicada a promover a compreensão e a valorização da ciência e o papel vital que ela desempenha no avanço humano. Fundada em 1921, a Society for Science é mais conhecida por seu jornalismo premiado através do Science News e Science News Explores, suas competições de pesquisa científica de classe mundial para estudantes, incluindo o Regeneron Science Talent Search, a Regeneron International Science and Engineering Fair e o Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge e sua programação de divulgação e equidade que busca garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de seguir uma carreira em STEM. Uma organização 501(c)(3) para membros, a Society for Science tem o compromisso de informar, educar e inspirar. Saiba mais em www.societyforscience.org e siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat (Society4Science).

Sobre a Regeneron

A Regeneron (NASDAQ: REGN) é uma empresa líder em biotecnologia que inventa, desenvolve e comercializa medicamentos que transformam a vida de pessoas com doenças graves. Fundada e liderada por médicos-cientistas, nossa capacidade única de traduzir repetidamente e de forma consistente a ciência em medicina levou a vários tratamentos aprovados e candidatos a produtos em desenvolvimento, a maioria dos quais foi criada em nossos laboratórios. Nossos medicamentos e linhas de produtos são projetados para ajudar pacientes com doenças oculares, doenças alérgicas e inflamatórias, câncer, doenças cardiovasculares e metabólicas, doenças neurológicas, doenças hematológicas, doenças infecciosas e doenças raras.

A Regeneron acredita que atuar como um bom cidadão corporativo é fundamental para cumprir nossa missão. Abordamos a responsabilidade corporativa com três objetivos em mente: melhorar a vida das pessoas com doenças graves, promover uma cultura de integridade e excelência e construir comunidades sustentáveis. A Regeneron tem orgulho de estar incluída no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones e na lista Civic 50 das empresas mais "voltadas para a comunidade" dos EUA. Ao longo do ano, a Regeneron capacita e apoia os funcionários a retribuir por meio de nossos programas de voluntariado, pro bono e de doações correspondentes. Nossos compromissos filantrópicos mais significativos estão na área de educação científica inicial, incluindo a Regeneron Science Talent Search e a Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF).

Para obter mais informações, acesse www.Regeneron.com ou siga a Regeneron no LinkedIn, Instagram, Facebook ou X.

