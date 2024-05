2024 年 Regeneron 國際科學與工程大獎賽頒發超過 900 萬美元獎金予高中科學家和工程師

16 歲的 Grace Sun 憑一種新型有機電化學晶體管,在全球最大規模的科學、科技、工程和數學 (STEM) 預科競賽中獲得 75,000 美元最高獎項。

紐約州塔里敦和華盛頓2024年5月20日 /美通社/ -- Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(納斯達克股票代碼:REGN)和科學促進協會 (Society for Science) 宣佈,肯塔基州列克星頓 16 歲學生 Grace Sun 在 2024 年 Regeneron 國際科學與工程大獎賽 (Regeneron ISEF) 中榮獲最高獎項——以著名藥物研究人員、Regeneron 共同創辦人、董事會聯席主席、總裁兼科學總監 George D. Yancopoulos 命名之 George D. Yancopoulos 創新者大獎,獎金為 75,000 美元。該大獎賽是全球最大規模的預科科學與工程競賽。其他最高獎項則頒發予研究二階錐規劃、微塑膠過濾以及針對癡呆症的多感官療法等項目。

最高獎項得主分別在兩場頒獎典禮上接受了嘉獎:5 月 16 日舉行的特別頒獎典禮及 5 月 17 日上午舉行的盛大頒獎典禮。根據參賽項目的創意、創新和科學探究深度,決賽選手共獲得超過 900 萬美元的獎金。近 2,000 名來自美國 49 個州和全球近 70 個國家和地區的年輕科學家相聚一堂,角逐比賽的最高榮譽。

恭賀 Krish Pai、Grace Sun 和 Michelle Wei----加州洛杉磯舉行的 2024 年 Regeneron 國際科學與工程博覽會上獲獎者

來自肯塔基州列克星頓現年 16 歲的 Grace Sun 勇奪桂冠,榮獲 75,000 美元的「George D. Yancopoulos 創新者獎」。她的研究項目聚焦於打造更優良的有機電化學晶體管,有望為新型電子裝置的開發鋪路,助力診斷和治療糖尿病、癲癇症和器官衰竭等嚴重疾病。Grace 開發了一種新型化學方法來處理有機成分,從而克服以往阻礙類器官裝置在體內有效運作的難題,並顯著提升了其在實驗室中的表現。

來自加州聖何塞現年 17 歲的 Michelle Wei 憑藉旨在提升軟件運行速度和效率的研究成果,榮獲了 Regeneron 兩項 50,000 美元青年科學家獎之一。該軟件在機器學習、交通運輸和金融系統等多個領域均發揮著重要作用。Michelle 的新方法包括迅速確定二階錐規劃問題的近似解,以及將初始錐體分割成更小的錐體。透過以上步驟,Michelle 的演算法較以往的方法有了顯著的提升。

來自加州德爾馬現年 17 歲的 Krish Pai 憑藉其利用機器學習識別可被改造成生物降解塑膠的微生物遺傳序列的研究成果,榮獲了第二項 50,000 美元的 Regeneron 青年科學家獎。 他名為「Microby」的新軟件,可掃描微生物數據庫,並找出哪些微生物能經過基因改造為生物降解塑膠。在測試中,他鑒定出兩種可透過基因改造形成可降解塑膠的微生物。據他估計,其成本將比傳統回收低十倍。

「祝賀 2024 年 Regeneron 國際科學與工程大獎賽的獲獎者」,科學界領袖學會暨《科學新聞》總裁兼行政總裁 Maya Ajmera 表示,「這些傑出學子所展現的創意和決心令我深受啟發。」來自全球各地、擁有不同背景和專業的這些學生,展現出眾志成城、團結協作可以解決當今世界最嚴峻挑戰的潛力。我為他們感到無比自豪。」

Regeneron ISEF 為全球最優秀和最具潛質的年輕科學家和工程師提供一個國際舞台。透過這場比賽,Regeneron 和學會正著力培養下一代 STEM 領袖,助力其開創改善我們世界的解決方案。自 2020 年以來,Regeneron 資助了大約 240 萬名學生參加 STEM 體驗活動,有望在 2025 年實現其資助 250 萬學生的目標。

「今年 Regeneron ISEF 決賽選手的才智和潛力著實令人鼓舞,我衷心祝賀他們每一位取得的非凡成就」,Regeneron 聯席創辦人、董事會聯席主席、總裁兼科學總監 George D. Yancopoulos(醫學博士、哲學博士)表示,「像 ISEF 這樣的科學競賽對我自己的職業生涯產生了深遠的影響,也激發了我對抗擊疾病的熱情。我期待看到這些學生繼續突破科學技術的界限,為全人類創造積極和可持續的變化。」

競賽的其他頂級榮譽包括:

來自德州伍德蘭茲的 17 歲青少年 Justin Huang 和 Victoria Ou 憑研發一種利用超聲波去除水中微塑膠顆粒的新型過濾系統原型,榮獲 50,000 美元的 Gordon E. Moore 積極影響未來世代大獎 (Positive Outcomes for Future Generations)。在實驗室測試中,高頻聲波的聲學力能在單次過濾中去除懸浮於水中的微塑膠顆粒的比例介於 84% 至 94% 之間。學生現在正在努力擴大和優化他們的實驗系統。

來自香港的 17 歲學生 Ingrid Wai Hin Chan,憑藉其研發多感官療法治療認知障礙症患者的研究,獲得了 10,000 美元的 Craig R. Barrett 創新大獎 (Craig R. Barrett Award for Innovation)。她的混合治療應用程式將透過個人化、沉浸式虛擬實境環境,讓患者練習身體和認知技能。Ingrid 進行了一項為期八週的臨床研究,對象為六名患有認知障礙症的人士。研究發現,使用其原型機的患者,在認知功能的幾個方面均取得改善。她相信她的應用程式可以成為認知障礙症患者的有效方案,尤其適用於難以獲得親身專業治療服務的患者。

15 歲的 Tanishka Balaji Aglave 來自佛羅里達州瓦里科,憑藉其研究一種針對柑桔青腐病的天然替代療法,獲得了 10,000 美元的 H. Robert Horvitz 基礎研究獎 (H. Robert Horvitz Prize for Fundamental Research)。柑桔青腐病是一種威脅世界許多地方柑桔種植的疾病,目前僅能使用抗生素治療。Tanishka 將咖喱葉樹提取物註射到受柑桔青腐病感染的樹木樹幹中,並透過測試發現這種潛在方法可以有效且可持續地管理柑桔青腐病。

來自夏威夷檀香山現年 18 歲的 Maddux Alexander Springer 憑研究綠海龜主要死亡原因的纖維乳頭瘤病 (FP),獲得了 10,000 美元的 Peggy Scripps 科學交流獎 (Peggy ScrippsAward for Science Communication)。在夏威夷的卡尼奧赫灣,他研究的一些海龜患上了一種疾病,這種疾病會引發內外腫瘤,嚴重影響它們的日常生活。分析了海龜以綠藻為食的飲食習慣後,Maddux 推斷這種疾病、廢水、入侵性藻類和氨基酸精氨酸均對這些瀕危海洋生物構成嚴重威脅。

來自新澤西州哈肯薩克的 17 歲學生 Ria Kamat、德州休斯頓的 17 歲學生 Anna Oliva 以及麻省伍斯特的 18 歲學生 Shuhan Luo,榮獲 Dudley R. Herschbach SIYSS 獎。該獎項會資助決賽選手參加瑞典斯德哥爾摩諾貝爾獎頒獎週舉行的斯德哥爾摩國際青年科學研討會 (Stockholm International Youth Science Seminar)。

來自愛爾蘭基爾代爾克萊恩的 18 歲學生 Jack Shannon 和北卡羅來納州卡瑞 17 歲學生Nikhil Vemuri 獲得了歐盟年輕科學家大賽獎 (Contest for Young Scientists Award)。他們的項目將代表 Regeneron ISEF 參加今年 9 月在波蘭卡托維茨舉行的歐洲青年科學家大賽。

如欲了解最高獎項獲獎者資訊及下載視覺資料包,請瀏覽:https://www.societyforscience.org/isef-2024-media-kit。

2024 年Special Award ISEF 2024 入圍者的完整名單可瀏覽 https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-special-awards-winners。

除最高殊榮得主外,超過 450 位決賽選手憑著他們創新研究成果獲得獎項和獎金,當中包括「一等獎」得主,每位均獲得 5,000 美元獎金。

以下是 22 類從最殊榮得住選出的「一等獎」得主:

動物科學,由科學促進協會贊助

得獎者是來自夏威夷檀香山的 Maddux Alexander Springer

行為和社會科學,由科學促進協會 贊助

得獎者是來自加州聖何塞的 Andrew Y. Liang

生物化學,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自紐約花園城的 Amy Hong Xiao

生物醫學與健康科學,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自新澤西哈肯薩克的 Ria Kamat;中國上海的 Kevin Xuan Lei

生物醫學工程,由 Alfred E. Mann Charities 贊助

得獎者是來自加州都伯林的 Ayush Garg;加州帕羅奧圖的 Divij Motwani;俄勒岡州波特蘭的 Akash Ashish Pai

細胞和分子生物學,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自密西根州貝弗利山莊的 Lara 和 Maya Sarah Hammoud

化學,由科學促進協會贊助

得獎者是來自新墨西哥州阿爾伯克基的 Akilan Sankaran;俄勒岡州波特蘭的 Arjun Suresh Malpani 和 Siddharth Daniel D'costa

計算生物學與生物資訊學,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自紐約布朗克的 Kun-Hyung Roh

地球與環境科學,由 Google.org 贊助

得獎者是來自北卡羅來納州達勒姆的 Nikhil Vemuri;德州伍德蘭市的 Justin Yizhou Huang 和 Victoria Ou

嵌入式系統,由 HP 贊助

得獎者是來自加拿大安大略省威蘭的 Chloe Rae 和 Sophie Rose Filion

能源:可持續材料和設計,由 Siemens Energy 贊助

得獎者是來自加拿大安大略省漢米頓的 Alia Wahban

工程技術:靜力學與動力學,由 Howmet Aerospace Foundation 贊助

得獎者是來自日本東京的 Chiyo Nakatsuji;華盛頓州奧林匹亞的 Kevin Shen

環境工程,由 Jacobs 贊助

得獎者是來自加州聖地牙哥的 Krish Pai;愛爾蘭基爾代爾郡柯藍鎮的 Jack Shannon

材料科學,由 Howmet Aerospace Foundation 贊助

得獎者是來自肯塔基州列克星敦的 Grace Sun

數學,由 Akamai Foundation 贊助

得獎者來自德州休斯頓的 Anna Oliva

微生物學,由 Schattner Foundation 贊助

得獎者是來自加州爾灣的 Matthew Chang

物理與天文學,由 Richard F. Caris Charitable Trust II 贊助

得獎者是來自華盛頓州巴薩爾的 Harini Thiagarajan 和 Vishal Ranganath Yalla;麻省伍斯特的 Shuhan Luo

植物科學,由科學促進協會贊助

得獎者是來自加州弗雷斯諾的 Pauline Estrada;佛羅里達州多佛的 Tanishka Balaji Aglave

機械人和智能機械,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自斯洛伐克 Trenciansky kraj 的 Michal Lajciak、Dubnica nad Vahom;加拿大安大略省奧克維爾的 Anthony Efthimiadis

系統軟件,由 Microsoft 贊助

得獎者是來自加利福尼亞州聖何塞的 Michelle Wei

科技增強藝術,由科學促進協會贊助

得獎者是來自維珍尼亞亞歷山大的 Anant Khandelwal、Sritan Motati 和 Siddhant Sood

科學轉化醫學,由 Regeneron 贊助

得獎者是來自印第安納州西拉法葉的 Zheng-Chi Lee;中國香港的 Ingrid Wai Hin Chan

2024 年 ISEF 決賽入圍者的完整清單載列於:https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-full-awards。

在此處查看決賽入圍者的研究:https://projectboard.world/isef。

關於 Regeneron 國際科學與工程大獎賽

Regeneron 國際科學與工程大獎賽 (Regeneron ISEF) 係由科學促進協會舉辦超過 70 年的盛事,是全球規模最大、專為高中學生而設的科學比賽。透過組建由地方、地區和國家科學展覽會組成的全球網絡,鼓勵數以百萬計的學生探索科學的熱情。每年春天,晉級決賽的學生將有機會競逐總值約 900 萬美元的獎項和獎學金。

2019 年,Regeneron 成為「ISEF」的冠名贊助商,旨在表彰和嘉許全球最優秀及最具潛質的年輕人才,鼓勵他們投身 STEM 領域,為世界帶來正面影響。除此之外,Regeneron ISEF 還獲得贊助商的支持,當中包括 Akamai Foundation、Alfred E. Mann Charities、Aramco、加州理工學院、Google.org、Gordon and Betty Moore Foundation、Howmet Aerospace Foundation、HP、Jacobs、King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness and Creativity、Microsoft、國家地理學會、Richard F. Caris Charitable Trust II、Schmidt Futures and the Rhodes Trust 的 Rise 計劃、Schattner Foundation、Siemens Energy、Annenburg Foundation、Ballmer Group、博通基金會、Cesco Linguistic Services、Conrad N. Hilton Foundation、Edison International、Insaco、Oracle Academy、The Eli and Edythe Broad Foundation、The Ralph M. Parsons Foundation 及 US Army ROTC。許多人都是跨越不同產業的創業家。如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://www.societyforscience.org/isef/。

關於科學促進協會

科學促進協會是科學的倡導者,致力於提升大眾對科學的理解和認可,並強調科學在人類進步中扮演的重要角色。科學促進協會成立於 1921 年,以其屢獲殊榮的科普雜誌《科學新聞》(Science News) 和《科學新聞探索》(Science News Explores)、世界一流的學生科學研究比賽(包括「Regeneron 科學人才選拔賽」、「Regeneron 國際科學與工程大獎賽」 和「Thermo Fisher Scientific 青年發明家挑戰賽」)而聞名。科學促進協會致力於擴大參與性和公平性的外展計劃(旨在確保所有學生都有機會追求 STEM 領域的事業)。作為一個 501(c)(3) 非牟利會員組織,科學促進協會著力傳播、教育和啟發大眾。在 www.societyforscience.org 了解更多資訊,並在 Facebook、Twitter、Instagram 及 Snapchat (Society4Science) 追蹤我們。

關於 Regeneron

Regeneron(納斯達克股票代碼:REGN) 是全球領先的生物科技公司,致力於研發、開發和大規模商用用於治療嚴重疾病的突破性藥物,為患者帶來創新療法。Regeneron 由醫學科學家創辦及領導,憑藉我們獨特的能力,能持續地將科學研究成果轉化成治療方案,至今已研發出多種獲批使用的治療藥物,以及正在研發的產品候選名單。當中絕大部分均由我們實驗室自主研發。我們的藥物及研發品涵蓋眼疾、過敏及炎症性疾病、癌症、心血管及代謝疾病、神經系統疾病、血液疾病、傳染病及罕見病等範疇,旨在改善患者的生活質素。

Regeneron 堅信,作為負責任的企業公民是實現我們使命的關鍵。在兌現企業責任時,我們心懷三個目標:改善嚴重疾病患者的生活質素、培育誠信和卓越的文化、建構可持續發展的社區。Regeneron 很榮幸獲納入道瓊斯可持續世界指數 (Dow Jones Sustainability World Index) 及全美最「熱心社區」企業 50 強 (Civic 50) 名單。Regeneron 全年透過義工服務、專業知識義務貢獻及配額捐贈計劃,鼓勵和支援員工回饋社會。我們最重要的慈善承諾之一,是支持早期科學教育,當中包括「Regeneron 科學人才選拔賽」和「Regeneron 國際科學與工程大獎賽」(ISEF)。

如欲了解更多資訊,請瀏覽www.Regeneron.com 或在 LinkedIn、Instagram、Facebook 或 X 上追蹤 Regeneron。

