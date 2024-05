Mehr als 9 Millionen US-Dollar für Wissenschaftler und Ingenieure der High School bei der Regeneron International Science and Engineering Fair 2024 vergeben

Grace Sun, 16, erhält den mit 75.000 Dollar dotierten Top Award für eine neue Art von organischem elektrochemischem Transistor beim weltweit größten MINT-Wettbewerb (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) für Schülerinnen und Schüler.

TARRYTOWN, N.Y. und WASHINGTON, 19. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) und die Society for Science (die Gesellschaft) gaben bekannt, dass Grace Sun, 16, aus Lexington, Kentucky, den mit 75.000 Dollar dotierten George D. Yancopoulos Innovator Award gewonnen hat, der zu Ehren des bahnbrechenden Arzneimittelforschers und Regeneron-Mitbegründers, Vorstandsvorsitzenden, Präsidenten und Wissenschaftlichen Leiters benannt wurde, und zwar bei der Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2024, dem weltweit größten Wissenschafts- und Ingenieurwettbewerb für Schüler. Weitere Spitzenpreise gingen an Projekte zur Programmierung von Kegeln zweiter Ordnung, zur Filtration von Mikroplastik und zur multisensorischen Therapie von Demenzerkrankungen.

Die besten Gewinner wurden im Rahmen von zwei Preisverleihungen geehrt: die Sonderpreise am 16. Mai und die große Preisverleihung am Morgen des 17. Mai. Insgesamt wurden über 9 Millionen US-Dollar an die Finalisten vergeben, die sich durch Kreativität, Innovation und wissenschaftliche Tiefe ihrer Projekte auszeichneten. An dem Wettbewerb nahmen fast 2.000 junge Wissenschaftler aus 49 US-Bundesstaaten und fast 70 Ländern, Regionen und Gebieten in der ganzen Welt teil.

Grace Sun , 16, aus Lexington, Kentucky, belegte den ersten Platz und erhielt den mit 75.000 US-Dollar dotierten George D. Yancopoulos Innovator Award für ihre Forschungen zum Bau eines besseren organischen elektrochemischen Transistors, von dem sie hofft, dass er zur Entwicklung neuer elektronischer Geräte verwendet werden kann, die bei der Erkennung und Behandlung schwerer Krankheiten wie Diabetes, Epilepsie und Organversagen helfen könnten. Um die Probleme zu überwinden, die bisher ein effektives Funktionieren dieser Geräte im Körper verhinderten, entwickelte Grace eine neue Methode zur chemischen Behandlung ihrer organischen Bestandteile, die ihre Leistungsfähigkeit im Labor erheblich verbesserte.

Michelle Wei , 17, aus San Jose, Kalifornien, erhielt einen von zwei Regeneron Young Scientist Awards in Höhe von 50.000 Dollar für ihre Forschung zur Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz einer Art von Software, die in vielen Bereichen wie maschinelles Lernen, Verkehr und Finanzsysteme nützlich ist. Michelles neuer Ansatz bestand darin, eine schnelle Näherungslösung für das Kegelprogrammierungsproblem zweiter Ordnung zu finden und dann den ursprünglichen Kegel in kleinere Kegel aufzuteilen, wodurch ihr neuer Algorithmus frühere Ansätze deutlich übertreffen konnte.

Krish Pai , 17, aus Del Mar, Kalifornien, erhielt den zweiten Regeneron Young Scientist Award in Höhe von 50.000 Dollar für seine Forschung im Bereich des maschinellen Lernens zur Identifizierung mikrobieller Gensequenzen, die so verändert werden können, dass sie Plastik biologisch abbauen. Seine neue Software namens Microby durchsucht Datenbanken mit Mikroorganismen und ermittelt, welche Mikroorganismen genetisch verändert werden können, um Kunststoffe biologisch abzubauen. In Tests hat er zwei Mikroorganismen identifiziert, die gentechnisch so verändert werden können, dass sie Plastik zu Kosten abbauen, die seiner Meinung nach zehnmal niedriger sind als beim herkömmlichen Recycling.

„Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Regeneron International Science and Engineering Fair 2024", sagte Maya Ajmera, Vorsitzende und Geschäftsführerin der Society for Science und Herausgeberin von Science News. „Der Einfallsreichtum und die Entschlossenheit dieser bemerkenswerten Schüler haben mich wirklich inspiriert. Sie kommen aus der ganzen Welt, haben unterschiedliche Hintergründe und akademische Disziplinen und haben gezeigt, dass es möglich ist, sich zusammenzuschließen, um einige der schwierigsten Herausforderungen, denen sich unsere Welt heute gegenübersieht, zu bewältigen, und ich könnte nicht stolzer sein."

Regeneron ISEF bietet eine globale Bühne für die besten und klügsten jungen Wissenschaftler und Ingenieure der Welt. Mit diesem Wettbewerb fördern Regeneron und die Gesellschaft die nächste Generation von MINT-Führungskräften, die bahnbrechende Lösungen zur Verbesserung unserer Welt entwickeln. Seit 2020 hat Regeneron etwa 2,4 Millionen Schülerinnen und Schülern MINT-Erfahrungen vermittelt und ist auf dem besten Weg, sein Ziel von 2,5 Millionen bis 2025 zu erreichen.

„Das Talent, die Intelligenz und das Potenzial der diesjährigen ISEF-Finalisten von Regeneron sind wirklich inspirierend, und ich gratuliere allen zu ihren bemerkenswerten Leistungen", sagte George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., Mitbegründer, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Wissenschaftlicher Leiter von Regeneron. „Wissenschaftswettbewerbe wie die ISEF haben meine eigene Karriere entscheidend geprägt und meine Leidenschaft für die Bekämpfung von Krankheiten geschürt. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie diese Schülerinnen und Schüler weiterhin die Grenzen von Wissenschaft und Technologie erweitern, um positive und nachhaltige Veränderungen für die gesamte Menschheit zu schaffen."

Zu den weiteren Spitzenreitern des Wettbewerbs gehören:

Justin Huang und Victoria Ou , beide 17 Jahre alt, aus Woodlands, Texas, erhielten den mit 50.000 Dollar dotierten Gordon E. Moore Award for Positive Outcomes for Future Generations für ihren neuen Prototyp eines Filtersystems, das mit Hilfe von Ultraschallwellen mikroskopisch kleine Plastikpartikel aus dem Wasser entfernt. In Labortests wurden durch die akustische Kraft der hochfrequenten Schallwellen zwischen 84 % und 94 % der suspendierten Mikroplastikpartikel in einem einzigen Durchgang entfernt. Die Schüler arbeiten nun an der Vergrößerung und Feinabstimmung ihres Versuchssystems.

Ingrid Wai Hin Chan , 17, aus Hongkong, China, erhielt den mit 10.000 Dollar dotierten Craig R. Barrett Award for Innovation für ihre Forschungen zur Anwendung einer multisensorischen Therapie für Demenzpatienten. Ihre gemischte Therapie-App würde es Patienten ermöglichen, körperliche und kognitive Fähigkeiten in einer personalisierten, immersiven Umgebung mit Virtual-Reality-Headsets zu üben. Ingrid führte eine achtwöchige Studie mit sechs Demenzkranken durch und stellte fest, dass sich die kognitiven Funktionen der Patienten, die ihren Prototyp verwendeten, in mehreren Bereichen verbesserten. Sie glaubt, dass ihre App eine praktikable Option für Demenzkranke sein könnte, die nur begrenzt Zugang zu einer professionellen Therapie vor Ort haben.

Tanishka Balaji Aglave , 15, aus Valrico, Florida, erhielt den mit 10.000 Dollar dotierten H. Robert Horvitz Prize for Fundamental Research für ihre Untersuchung einer natürlichen alternativen Behandlung gegen Citrus Greening, eine Krankheit, die den Zitrusanbau in vielen Teilen der Welt bedroht und derzeit nur mit Antibiotika behandelt wird. Tanishka spritzte die Stämme infizierter Bäume mit einem Extrakt aus dem Curryblattbaum und fand in Tests heraus, dass diese potenzielle Methode die Citrus Greening-Krankheit wirksam und nachhaltig bekämpfen kann.

Maddux Alexander Springer , 18, aus Honolulu, Hawaii, erhielt den mit 10.000 Dollar dotierten Peggy Scripps Award for Science Communication für seine Forschung über Fibropapillomatose (FP), eine Krankheit, die die Haupttodesursache bei Grünen Meeresschildkröten ist. Einige Schildkröten, die er in der Bucht von Kaneohe, Hawaii, untersuchte, waren von einer Krankheit befallen, die innere und äußere Tumore verursacht, die ihr tägliches Leben beeinträchtigen. Nach einer Analyse der Grünalgen, von denen sich die Schildkröten ernähren, kam Maddux zu dem Schluss, dass diese Krankheit, Abwässer, invasive Algen und die Aminosäure Arginin eine ernste Gefahr für diese gefährdeten Meeresbewohner darstellen.

Ria Kamat , 17, aus Hackensack, New Jersey; Anna Oliva , 17, aus Houston, TX; und Shuhan Luo , 18, aus Worcester, MA, erhielten den Dudley R. Herschbach SIYSS Award, der den Finalisten eine bezahlte Reise zum Stockholm International Youth Science Seminar während der Nobelwoche in Stockholm, Schweden, ermöglicht.

Jack Shannon , 18, aus Clane, Kildare, Irland, und Nikhil Vemuri , 17, aus Cary, North Carolina, erhielten den EU Contest for Young Scientists Award. Ihre Projekte werden Regeneron ISEF beim EU Contest for Young Scientists vertreten, der im September dieses Jahres in Kattowitz, Polen, stattfindet.

Weitere Informationen über die Top-Gewinner und Zugang zu Bildmaterial finden Sie unter https://www.societyforscience.org/isef-2024-media-kit .

Die vollständige Liste der Finalisten des Special Award ISEF 2024 ist unter https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-special-awards-winners zu finden.

Zusätzlich zu den Top-Award-Gewinnern wurden mehr als 450 Finalisten für ihre innovativen Forschungsarbeiten ausgezeichnet, darunter auch die Gewinner des „First Award", die jeweils einen Preis in Höhe von 5.000 Dollar erhielten.

Im Folgenden sind die Gewinner des ersten Preises für jede der 22 Kategorien aufgeführt, aus denen die Top Awards ausgewählt wurden:

Tierwissenschaften, gesponsert von der Gesellschaft für Wissenschaft

Maddux Alexander Springer, Honolulu, Hawaii

Verhaltens- und Sozialwissenschaften, gesponsert von der Society for Science

Andrew Y. Liang, San Jose, Kalifornien

Biochemie, gesponsert von Regeneron

Amy Hong Xiao, Garden City, New York

Biomedizinische und Gesundheitswissenschaften, gesponsert von Regeneron

Ria Kamat, Hackensack, New Jersey; Kevin Xuan Lei, Shanghai, China

Biomedizinische Technik, gesponsert von Alfred E. Mann Charities

Ayush Garg, Dublin, Kalifornien; Divij Motwani, Palo Alto, Kalifornien; Akash Ashish Pai, Portland, Oregon

Zellular- und Molekularbiologie, gesponsert von Regeneron

Lara und Maya Sarah Hammoud, Beverly Hills, Michigan

Chemie, gesponsert von der Society for Science

Akilan Sankaran, Albuquerque, New Mexico; Arjun Suresh Malpani und Siddharth Daniel D'costa, Portland, Oregon

Computergestützte Biologie und Bioinformatik, gesponsert von Regeneron

Kun-Hyung Roh, Bronx, New York

Erd- und Umweltwissenschaften, gesponsert von Google.org

Nikhil Vemuri, Durham, North Carolina; Justin Yizhou Huang und Victoria Ou, The Woodlands, Texas

Eingebettete Systeme, gesponsert von HP

Chloe Rae und Sophie Rose Filion, Welland, Ontario, Kanada

Energie: Nachhaltige Materialien und Design, gesponsert von Siemens Energy

Alia Wahban, Hamilton, Ontario, Kanada

Ingenieurtechnik: Statik und Dynamik, gesponsert von der Howmet Aerospace Foundation

Chiyo Nakatsuji, Bunkyoku, Tokio, Japan; Kevin Shen, Olympia, Washington

Umwelttechnik, gesponsert von Jacobs

Krish Pai, San Diego, Kalifornien; Jack Shannon, Clane, Kildare, Irland

Materialwissenschaft, gesponsert von der Howmet Aerospace Foundation

Grace Sun, Lexington, Kentucky

Mathematik, gesponsert von der Akamai Foundation

Anna Oliva, Houston, Texas

Mikrobiologie, gesponsert von der Schattner-Stiftung

Matthew Chang, Irvine, Kalifornien

Physik und Astronomie, gesponsert vom Richard F. Caris Charitable Trust II

Harini Thiagarajan und Vishal Ranganath Yalla, Bothell, Washington; Shuhan Luo, Worcester, Massachusetts

Pflanzenwissenschaften, gesponsert von der Society for Science

Pauline Estrada, Fresno, Kalifornien; Tanishka Balaji Aglave, Dover, Florida

Robotik und intelligente Maschinen, gesponsert von Regeneron

Michal Lajciak, Dubnica nad Vahom, Trenciansky kraj, Slowakei; Anthony Efthimiadis, Oakville, Ontario, Kanada

Systemsoftware, gesponsert von Microsoft

Michelle Wei, San Jose, Kalifornien

Technologie zur Bereicherung der Kunst, gesponsert von der Society for Science

Anant Khandelwal, Sritan Motati und Siddhant Sood, Alexandria, Virginia

Translationale medizinische Wissenschaft, gesponsert von Regeneron

Zheng-Chi Lee, West Lafayette, Indiana; Ingrid Wai Hin Chan, Hongkong, China

Die vollständige Liste aller preisgekrönten ISEF 2024-Finalisten finden Sie hier: https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-full-awards .

Alle Forschungsarbeiten der Finalisten finden Sie hier: https://projectboard.world/isef .

Informationen zur Regeneron International Science and Engineering Fair

Die Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF), ein Programm der Society for Science seit über 70 Jahren, ist der weltweit größte Wissenschaftswettbewerb für Schüler und Schülerinnen. Durch ein globales Netz lokaler, regionaler und nationaler Wissenschaftsmessen werden Millionen von Schülerinnen und Schülern ermutigt, ihre Leidenschaft für wissenschaftliche Untersuchungen zu entdecken. Jedes Frühjahr wird eine Gruppe dieser Schülerinnen und Schüler als Finalisten ausgewählt und erhält die Möglichkeit, sich um Preise und Stipendien im Wert von rund 9 Millionen US-Dollar zu bewerben.

2019 wurde Regeneron Titelsponsor der ISEF, um die besten und klügsten jungen Köpfe weltweit auszuzeichnen und zu feiern und sie zu ermutigen, eine MINT-Karriere einzuschlagen, um die Welt positiv zu beeinflussen. Regeneron ISEF wird von einer Reihe weiterer Sponsoren unterstützt, darunter die Akamai Foundation, Alfred E. Mann Charities, Aramco, Caltech, Google.org, Gordon and Betty Moore Foundation, Howmet Aerospace Foundation, HP, Jacobs, King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness and Creativity, Microsoft, National Geographic Society, Richard F. Caris Charitable Trust II, Rise, eine Initiative von Schmidt Futures und dem Rhodes Trust, Schattner Foundation, Siemens Energy, Annenburg Foundation, Ballmer Group, Broadcom Foundation, Cesco Linguistic Services, Conrad N. Hilton Foundation, Edison International, Insaco, Oracle Academy, The Eli and Edythe Broad Foundation, The Ralph M. Parsons Foundation und US Army ROTC. Viele von ihnen sind Unternehmer in einer Vielzahl von Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.societyforscience.org/isef/ .

Informationen zur Society for Science

Die Society for Science setzt sich für die Wissenschaft ein, um das Verständnis und die Wertschätzung für die Wissenschaft und die wichtige Rolle, die sie für den menschlichen Fortschritt spielt, zu fördern. Die 1921 gegründete Society for Science ist vor allem für ihren preisgekrönten Wissenschaftsjournalismus (Science News und Science News Explores), ihre erstklassigen wissenschaftlichen Forschungswettbewerbe für Schülerinnen und Schüler, darunter die Regeneron Science Talent Search, die Regeneron International Science and Engineering Fair und die Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge, sowie für ihre Öffentlichkeits- und Gleichstellungsprogramme bekannt, die sicherstellen sollen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, eine Karriere im Bereich der MINT-Fächer zu verfolgen. Die Society for Science ist eine 501(c)(3)-Mitgliederorganisation, die sich für Information, Bildung und Inspiration einsetzt. Erfahren Sie mehr unter www.societyforscience.org und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat (Society4Science).

Informationen zu Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das lebensverändernde Medikamente für Menschen mit schweren Krankheiten erfindet, entwickelt und vermarktet. Unsere einzigartige Fähigkeit, wiederholt und konsequent Wissenschaft in Medizin umzusetzen, hat zu zahlreichen zugelassenen Behandlungen und Produktkandidaten in der Entwicklung geführt, von denen die meisten in unseren Labors entwickelt wurden. Unsere Medikamente und unsere Pipeline sind darauf ausgerichtet, Patienten mit Augenkrankheiten, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neurologischen Erkrankungen, hämatologischen Erkrankungen, Infektionskrankheiten und seltenen Krankheiten zu helfen.

Regeneron ist davon überzeugt, dass wir als gutes Unternehmen handeln müssen, um unsere Mission zu erfüllen. Wir verfolgen mit unserer unternehmerischen Verantwortung drei Ziele: das Leben von Menschen mit schweren Krankheiten zu verbessern, eine Kultur der Integrität und Exzellenz zu fördern und nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen. Regeneron ist stolz darauf, in den Dow Jones Sustainability World Index und in die Civic 50-Liste der gemeinschaftsorientiertesten Unternehmen in den USA aufgenommen worden zu sein. Das ganze Jahr über unterstützt Regeneron seine Mitarbeiter dabei, durch ehrenamtliches Engagement, Pro-Bono-Aktivitäten und entsprechende Spendenprogramme etwas zurückzugeben. Unsere bedeutendsten philanthropischen Engagements liegen im Bereich der frühen wissenschaftlichen Bildung, darunter die Regeneron Science Talent Search und die Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) .

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Regeneron.com oder folgen Sie Regeneron auf LinkedIn , Instagram , Facebook oder X .

