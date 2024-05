Más de USD 9 millones se otorgaron a científicos e ingenieros de secundaria en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron 2024

Grace Sun, de 16 años, recibe el premio máximo de 75.000 dólares por un nuevo tipo de transistor electroquímico orgánico en la competencia preuniversitaria de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) más grande del mundo.

TARRYTOWN, Nueva York y WASHINGTON, 20 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN) y Society for Science (the Society) anunciaron que Grace Sun, de 16 años, de Lexington, Kentucky, ganó el premio principal de 75.000 dólares, el Premio Innovador George D. Yancopoulos, nombrado así en honor al investigador pionero en medicamentos y cofundador de Regeneron, copresidente de la Junta, presidente y director científico, en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron 2024 (Regeneron ISEF), la competencia de ciencia e ingeniería preuniversitaria más grande del mundo. Otros premios importantes fueron para proyectos de programación de conos de segundo orden, filtración de microplásticos y terapia multisensorial para la demencia.

Felicitaciones a Krish Pai, Grace Sun y Michelle Wei, las principales ganadoras de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron 2024 en Los Ángeles, California (PRNewsfoto/Society for Science)

Los principales ganadores fueron honrados durante dos ceremonias de entrega de premios: los Premios Especiales el 16 de mayo y la Ceremonia de los Grandes Premios en la mañana del 17 de mayo. En total, se otorgaron más de 9 millones de dólares a los finalistas en función de la creatividad, la innovación y la profundidad de la investigación científica de sus proyectos. La competencia contó con casi 2.000 jóvenes científicos que representaban a 49 estados de Estados Unidos y casi 70 países, regiones y territorios de todo el mundo.

Grace Sun, de 16 años, de Lexington, Kentucky, ganó el primer lugar y recibió el Premio al Innovador George D. Yancopoulos de 75,000 dólares por su investigación sobre la construcción de un mejor transistor electroquímico orgánico que espera que se use para desarrollar nuevos dispositivos electrónicos que podrían ayudar a detectar y tratar enfermedades graves como la diabetes, la epilepsia y la insuficiencia orgánica. Para superar los problemas que anteriormente impedían que tales dispositivos funcionaran de manera efectiva dentro del cuerpo, Grace desarrolló una nueva forma de tratar químicamente sus componentes orgánicos, lo que mejoró en gran medida su rendimiento en el laboratorio.

Michelle Wei, de 17 años, de San José, California, recibió uno de los dos premios Científico Joven de Regeneron de 50.000 dólares por su investigación para mejorar la velocidad y eficiencia de un tipo de software que es útil en muchos campos, como el aprendizaje automático, el transporte y los sistemas financieros. El nuevo enfoque de Michelle consistió en determinar una solución aproximada rápida al problema de programación de conos de segundo orden y luego dividir el cono inicial en conos más pequeños, lo que permitió que su nuevo algoritmo superara en gran medida los enfoques anteriores.

Krish Pai, de 17 años, de Del Mar, California, recibió el segundo Premio Científico Joven de Regeneron de 50.000 dólares por su investigación de aprendizaje automático para identificar secuencias genéticas microbianas que pueden modificarse para biodegradar el plástico. Su nuevo software, llamado Microby, escanea bases de datos de microorganismos y determina cuáles se pueden cambiar genéticamente para biodegradar plásticos. En las pruebas, identificó dos microorganismos que pueden modificarse genéticamente para degradar el plástico a un costo que cree que sería diez veces menor que el reciclaje tradicional.

"Felicitaciones a los ganadores de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron 2024", dijo Maya Ajmera, presidenta y directora ejecutiva de la Society for Science y editora ejecutiva de Science News. "Realmente me inspira todo el ingenio y la determinación que han mostrado estos notables estudiantes. Estos estudiantes vienen de todo el mundo con diversos orígenes y disciplinas académicas, y han demostrado que es posible unirse una unidad para abordar algunos de los desafíos más difíciles que enfrenta nuestro mundo hoy en día, y no podría estar más orgullosa".

Regeneron ISEF proporciona un escenario global para los mejores y más brillantes jóvenes científicos e ingenieros del mundo. A través de esta competencia, Regeneron y Society están fomentando la próxima generación de líderes STEM que son pioneros en soluciones para mejorar nuestro mundo. Desde 2020, Regeneron ha proporcionado experiencias STEM a aproximadamente 2,4 millones de estudiantes, y está en camino de cumplir su meta de 2,5 millones para 2025.

"El talento, la inteligencia y el potencial de los finalistas de Regeneron ISEF de este año es realmente inspirador, y felicito a cada uno por sus notables logros", dijo George D. Yancopoulos, MD, Ph.D., cofundador, copresidente de la Junta, presidente y director científico de Regeneron. "Las competiciones científicas como ISEF fueron fundamentales para dar forma a mi propia carrera y alimentar mi pasión por luchar contra las enfermedades. Espero ver a estos estudiantes continuar rebasando los límites de la ciencia y la tecnología para crear un cambio positivo y sostenible para toda la humanidad".

Otros de los máximos condecorados en la competencia incluyen:

Justin Huang y Victoria Ou, ambos de 17 años, de Woodlands, Texas, recibieron el Premio Gordon E. Moore por Resultados Positivos para las Generaciones Futuras de 50.000 dólares por su nuevo prototipo de sistema de filtración que utiliza ondas ultrasónicas para eliminar partículas de plástico microscópicas del agua. En las pruebas de laboratorio, la fuerza acústica de las ondas sonoras de alta frecuencia eliminó entre el 84 % y el 94 % de las partículas microplásticas suspendidas en una sola pasada. Los estudiantes ahora están trabajando para ampliar y afinar su sistema experimental.

Ingrid Wai Hin Chan, de 17 años, de Hong Kong, China, recibió el Premio Craig R. Barrett a la Innovación de 10.000 dólares por su investigación sobre el uso de una terapia multisensorial para pacientes con demencia. Su aplicación de terapia mixta permitiría a los pacientes practicar habilidades físicas y cognitivas a través de un entorno personalizado e inmersivo utilizando auriculares de realidad virtual. Ingrid hizo un estudio de ocho semanas con seis personas que viven con demencia y descubrió que la función cognitiva de los pacientes que usaron su prototipo mejoraron en varias áreas. Ella cree que su aplicación podría servir como una opción viable para los pacientes con demencia con acceso limitado a la terapia profesional presencial.

Tanishka Balaji Aglave, de 15 años, de Valrico, Florida, recibió el Premio H. Robert Horvitz de Investigación Fundamental de 10.000 dólares por su investigación sobre un tratamiento alternativo natural contra el enverdecimiento de los cítricos, una enfermedad que amenaza el cultivo de cítricos en muchas partes del mundo y actualmente solo se trata con antibióticos. Tanishka inyectó un extracto del árbol de hoja de curry en los troncos de los árboles infectados y descubrió a través de pruebas que este posible método podría controlar de manera efectiva y sostenible la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos.

Maddux Alexander Springer, de 18 años, de Honolulu, Hawái, recibió el Premio Peggy Scripps de Comunicación Científica de 10.000 dólares por su investigación sobre la fibropapilomatosis (FP), una enfermedad que es la principal causa de muerte en las tortugas marinas verdes. Algunas tortugas que estudió en la bahía de Kaneohe, Hawái, sufrieron una enfermedad que causa tumores internos y externos que inhiben su vida cotidiana. Después de analizar la dieta de algas verdes de las tortugas, Maddux concluyó que esta enfermedad, las aguas residuales, las algas invasoras y el aminoácido arginina representan un grave riesgo para estas criaturas marinas en peligro de extinción.

Ria Kamat, de 17 años, de Hackensack, Nueva Jersey; Anna Oliva, de 17 años, de Houston, TX; y Shuhan Luo, de 18 años, de Worcester, MA, recibieron el Premio Dudley R. Herschbach SIYSS, que otorga a los finalistas un viaje con todos los gastos pagados para asistir al Seminario Internacional de Ciencia Juvenil de Estocolmo durante la Semana del Nobel en Estocolmo, Suecia.

Jack Shannon, de 18 años, de Clane, Kildare, Irlanda, y Nikhil Vemuri, de 17 años, de Cary, Carolina del Norte, recibieron el Premio del Concurso de la UE para Jóvenes Científicos. Sus proyectos representarán a Regeneron ISEF en el Concurso de la UE para Jóvenes Científicos que se celebrará este mes de septiembre en Katowice, Polonia.

Para más información sobre los principales ganadores y el acceso a los activos visuales, visite: https://www.societyforscience.org/isef-2024-media-kit.

Puede encontrar la lista completa de finalistas del Premio Especial ISEF 2024 en https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-special-awards-winners.

Además de los ganadores de los principales premios, más de 450 finalistas recibieron premios y reconocimientos por su investigación innovadora, incluidos los ganadores del "Primer Premio", cada uno de los cuales recibió un premio de 5.000 dólares.

A continuación se enumeran los ganadores del primer premio para cada una de las 22 categorías, de las cuales se eligieron los premios principales:

Ciencias Animales, patrocinado por Society for Science

Maddux Alexander Springer, Honolulú, Hawái

Ciencias Sociales y del Comportamiento, patrocinado por la Society for Science

Andrew Y. Liang, San José, California

Bioquímica, patrocinado por Regeneron

Amy Hong Xiao, Garden City, Nueva York

Ciencias Biomédicas y de la Salud, patrocinado por Regeneron

Ria Kamat, Hackensack, Nueva Jersey; Kevin Xuan Lei, Shanghái, China

Ingeniería Biomédica, patrocinada por Alfred E. Mann Charities

Ayush Garg, Dublín, California; Divij Motwani, Palo Alto, California; Akash Ashish Pai, Portland, Oregón

Biología Celular y Molecular, patrocinado por Regeneron

Lara y Maya Sarah Hammoud, Beverly Hills, Michigan

Química, patrocinado por Society for Science

Akilan Sankaran, Albuquerque, Nuevo México; Arjun Suresh Malpani y Siddharth Daniel D'costa, Portland, Oregón

Biología Computacional y Bioinformática, patrocinado por Regeneron

Kun-Hyung Roh, Bronx, Nueva York

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, patrocinado por Google.org

Nikhil Vemuri, Durham, Carolina del Norte; Justin Yizhou Huang y Victoria Ou, The Woodlands, Texas

Sistemas integrados, patrocinado por HP

Chloe Rae y Sophie Rose Filion, Welland, Ontario, Canadá

Energía: materiales y diseño sostenibles, patrocinado por Siemens Energy

Alia Wahban, Hamilton, Ontario, Canadá

Tecnología de ingeniería: estática y dinámica, patrocinado por Howmet Aerospace Foundation

Chiyo Nakatsuji, Bunkyoku, Tokio, Japón; Kevin Shen, Olympia, Washington

Ingeniería ambiental, patrocinado por Jacobs

Krish Pai, San Diego, California; Jack Shannon, Clane, Kildare, Irlanda

Ciencia de los materiales, patrocinado por Howmet Aerospace Foundation

Grace Sun, Lexington, Kentucky

Matemáticas, patrocinado por la Fundación Akamai

Anna Oliva, Houston, Texas

Microbiología, patrocinado por la Fundación Schattner

Matthew Chang, Irvine, California

Física y Astronomía, patrocinado por Richard F. Caris Charitable Trust II

Harini Thiagarajan y Vishal Ranganath Yalla, Bothell, Washington; Shuhan Luo, Worcester, Massachusetts

Ciencias de las plantas, patrocinado por Society for Science

Pauline Estrada, Fresno, California; Tanishka Balaji Aglave, Dover, Florida

Robótica y máquinas inteligentes, patrocinado por Regeneron

Michal Lajciak, Dubnica nad Vahom, Trenciansky kraj, Eslovaquia; Anthony Efthimiadis, Oakville, Ontario, Canadá

Software de sistemas, patrocinado por Microsoft

Michelle Wei, San José, California

La tecnología mejora las artes, patrocinado por la Society for Science

Anant Khandelwal, Sritan Motati y Siddhant Sood, Alexandria, Virginia

Ciencia médica traslacional, patrocinado por Regeneron

Zheng-Chi Lee, West Lafayette, Indiana; Ingrid Wai Hin Chan, Hong Kong, China

La lista completa de todos los finalistas galardonados de ISEF 2024 está disponible aquí: https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-full-awards.

Vea toda la investigación de los finalistas aquí: https://projectboard.world/isef.

Acerca de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron

La Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Regeneron (Regeneron ISEF), un programa de Society for Science (Sociedad para la Ciencia) durante más de 70 años, es la competencia científica global más grande del mundo para estudiantes de secundaria. A través de una red global de ferias de ciencia locales, regionales y nacionales, se anima a millones de estudiantes a explorar su pasión por la investigación científica. Cada primavera, un grupo de estos estudiantes es seleccionado como finalistas y se les ofrece la oportunidad de competir por aproximadamente 9 millones de dólares en premios y becas.

En 2019, Regeneron se convirtió en el patrocinador principal de ISEF para ayudar a recompensar y celebrar a las mejores y más brillantes mentes jóvenes a nivel mundial y alentarlas a seguir carreras en STEM para tener un impacto positivo en el mundo. Regeneron ISEF cuenta con el apoyo de una comunidad de patrocinadores adicionales, entre los que se incluyen Akamai Foundation, Alfred E. Mann Charities, Aramco, Caltech, Google.org, Gordon and Betty Moore Foundation, Howmet Aerospace Foundation, HP, Jacobs, King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness and Creativity, Microsoft, National Geographic Society, Richard F. Caris Charitable Trust II, Rise, una iniciativa de Schmidt Futures and the Rhodes Trust, Schattner Foundation, Siemens Energy, Annenburg Foundation, Ballmer Group, Broadcom Foundation, Cesco Linguistic Services, Conrad N. Hilton Foundation, Edison International, Insaco, Oracle Academy, The Eli and Edythe Broad Foundation, The Ralph M. Parsons Foundation y US Army ROTC. Muchos son empresarios en una amplia gama de industrias. Obtenga más información en https://www.societyforscience.org/isef/.

Acerca de Society for Science

Society for Science es una defensora de la ciencia, dedicada a promover la comprensión y apreciación de la ciencia y el papel vital que desempeña en el avance humano. Establecida en 1921, Society for Science es mejor conocida por su periodismo galardonado a través de Science News y Science News Explores, sus competiciones de investigación científica de clase mundial para estudiantes, incluida la Regeneron Science Talent Search, la Regeneron International Science and Engineering Fair y el Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge, y su programa de divulgación y equidad que busca garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de seguir una carrera en STEM. Una organización de membresía 501(c)(3), Society for Science, se compromete a informar, educar e inspirar. Obtenga más información en www.societyforscience.org y síganos en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat (Society4Science).

Acerca de Regeneron

Regeneron (NASDAQ: REGN) es una empresa biotecnológica líder que inventa, desarrolla y comercializa medicamentos transformadores de vida para personas con enfermedades graves. Fundada y dirigida por médicos científicos, nuestra capacidad única para traducir de manera repetida y consistente la ciencia en medicina ha dado lugar a numerosos tratamientos aprobados y candidatos a productos en desarrollo, la mayoría de los cuales fueron cultivados en nuestros laboratorios. Nuestros medicamentos y productos están diseñados para ayudar a los pacientes con enfermedades oculares, enfermedades alérgicas e inflamatorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, enfermedades neurológicas, afecciones hematológicas, enfermedades infecciosas y enfermedades raras.

Regeneron cree que operar como un buen ciudadano corporativo es crucial para cumplir con nuestra misión. Abordamos la responsabilidad corporativa con tres objetivos en mente: mejorar la vida de las personas con enfermedades graves, fomentar una cultura de integridad y excelencia y construir comunidades sostenibles. Regeneron se enorgullece de ser incluida en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones y en la lista Civic 50 de las empresas más "orientadas a la comunidad" en Estados Unidos. A lo largo del año, Regeneron empodera y apoya a los empleados para que retribuyan a través de nuestros programas de voluntariado, pro bono y donaciones complementarias. Nuestros compromisos filantrópicos más importantes se encuentran en el área de la educación científica temprana, incluida la Regeneron Science Talent Search y la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF).

Para más información, visite www.Regeneron.com o siga a Regeneron en LinkedIn, Instagram, Facebook o X.

Más información sobre los principales ganadores y el acceso a los activos visuales, visite: https://www.societyforscience.org/isef-2024-media-kit.

Contactos con los medios

Joseph Brown, Regeneron

[email protected]

Gayle Kansagor, Society for Science

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416214/Regeneron_ISEF_2024_Winners_Photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2416197/Society_for_Science_Logo.jpg

FUENTE Society for Science