Marlabs dá as boas-vindas a Arun Mukunda como Diretor de Receitas

Acelera o foco em dados, IA e engenharia de produtos digitais (DPE) em ciências biológicas, bancos e saúde

PISCATAWAY, Nova Jersey e BANGALORE, Índia, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Mantendo seus planos de crescimento, a empresa internacional de soluções digitais Marlabs LLC anunciou hoje a nomeação de Arun Mukunda como seu Diretor de Receita (CRO). Arun irá se unir à equipe de liderança executiva da empresa.

Como Diretor de Receitas, Arun irá liderar as funções de GTM da Marlabs, ao mesmo tempo em que irá gerar sólidos resultados iniciais e finais em toda a organização.

Líder de vendas talentoso, com quase 25 anos de experiência na expansão de negócios de engenharia de produtos digitais em todos os setores, Arun formou com sucesso equipes de alto desempenho que agregaram valor excepcional aos clientes nos setores de saúde, tecnologia e comunicações. Arun prospera ao permitir que as organizações explorem novos mercados e novos fluxos de receita. Sem medo de entrar nas trincheiras quando necessário, Arun acredita na formação de relacionamentos estratégicos e duradouros com os clientes.

"Com uma visão muito forte quanto a dados e IA, a Marlabs precisa de um líder de vendas que possa entender o que impulsiona o sucesso de clientes e parceiros. Descobri que Arun é extremamente prático quando se trata de administrar grandes organizações de vendas. Arun complementa nossa cultura com foco em pessoas e estou confiante de que, com sua liderança e histórico comprovado de obtenção de resultados, irá conduzir a Marlabs a uma órbita de crescimento acelerado", disse Thomas Collins, Diretor Executivo da Marlabs.

Falando sobre sua nomeação, Arun acrescentou: "Nos últimos meses, observei como a Marlabs vêm girando em torno de dados e IA. Estes são tempos verdadeiramente perturbadores, com potencial explosivo para setores como saúde, bancário e farmacêutico. Também considero a equipe de liderança da Marlabs extremamente concentrada no crescimento e me entusiasma imensamente fazer parte deste grupo. A enormidade dos logotipos e marcas que a Marlabs atende é impressionante e vejo uma oportunidade fenomenal de aprofundar nosso relacionamento com estes clientes. Estou na expectativa de abrir caminho para impulsionar uma parceria forte e orientada ao crescimento com nossos clientes para permitir que a Marlabs se torne seu parceiro preferido de dados e DPE em um futuro próximo."

Sobre a Marlabs: Marlabs concebe e desenvolve soluções digitais com dados no centro. Aproveitamos nossa profunda experiência em dados e tecnologia de ponta para capacitar as empresas com informações acionáveis e alcançar melhores resultados digitais.

A abordagem de dados em primeiro lugar da Marlabs se cruza com o desenvolvimento de aplicativos personalizados, IA e análises, engenharia de produtos digitais, serviços de consultoria, laboratórios digitais para incubação e prototipagem rápida de soluções e engenharia ágil, a fim de criar e expandir soluções digitais. Trabalhamos com empresas líderes em todo o mundo para tornar as operações mais eficientes, manter os clientes mais próximos, transformar dados em decisões, aumentar o desempenho de sistemas legados e aproveitar novas oportunidades em novos fluxos de receitas digitais.

A Marlabs tem sede em Nova Jersey, com escritórios nos EUA, Alemanha, Canadá, Brasil e Índia. Sua força de trabalho internacional com mais de 2.500 pessoas inclui especialistas altamente experientes em tecnologia, plataforma e setores das principais universidades técnicas do mundo.

