Marlabs begrüßt Arun Mukunda als Chief Revenue Officer

Beschleunigt Konzentration auf Daten, KI und Digital Product Engineering (DPE) in den Bereichen Biowissenschaften, Banken und Gesundheitswesen

PISCATAWAY, N.J. und BANGALORE, Indien, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Im Einklang mit seinen Wachstumsplänen gab das globale Unternehmen für digitale Lösungen Marlabs LLC heute die Ernennung von Arun Mukunda zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Arun wird dem Führungsteam des Unternehmens beitreten.

Als CRO wird Arun die GTM-Funktionen von Marlabs leiten und gleichzeitig für starke Umsatz- und Ergebniszahlen im gesamten Unternehmen sorgen.

Arun ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit fast 25 Jahren Erfahrung in der Skalierung von digitalen Produktentwicklungsgeschäften in verschiedenen Branchen. Er hat erfolgreich leistungsstarke Teams aufgebaut, die Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Kommunikation einen herausragenden Wert geliefert haben. Arun hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte und neuer Einnahmequellen zu unterstützen. Er scheut sich nicht, bei Bedarf in die Bresche zu springen und glaubt an den Aufbau strategischer und langfristiger Kundenbeziehungen.

„Mit einer sehr starken Vision rund um Daten und KI braucht Marlabs einen Vertriebsleiter, der versteht, was den Erfolg von Kunden und Partnern ausmacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Arun bei der Leitung großer Vertriebsorganisationen sehr praktisch veranlagt ist. Arun ergänzt unsere auf die Mitarbeiter ausgerichtete Kultur, und ich bin zuversichtlich, dass er Marlabs mit seinen Führungsqualitäten und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in eine Umlaufbahn beschleunigten Wachstums führen wird", sagte Thomas Collins, CEO Marlabs.

Zu seiner Ernennung fügte Arun hinzu: „In den letzten Monaten habe ich beobachtet, wie sich Marlabs auf Daten und KI konzentriert hat. Dies sind wahrhaft umwälzende Zeiten mit explosivem Potenzial für Branchen wie das Gesundheitswesen, das Bankwesen und die Pharmaindustrie. Ich finde auch, dass das Führungsteam von Marlabs sehr wachstumsorientiert ist, und es reizt mich ungemein, Teil dieses Clusters zu sein. Die schiere Größe der Logos und Marken, die Marlabs beliefert, ist beeindruckend, und ich sehe eine phänomenale Chance, unsere Beziehungen zu diesen Kunden zu vertiefen. Ich freue mich darauf, den Weg für eine starke, wachstumsorientierte Partnerschaft mit unseren Kunden zu ebnen, damit Marlabs in naher Zukunft ihr bevorzugter Daten- und DPE-Partner werden kann."

Informationen zu Marlabs : Marlabs entwirft und entwickelt digitale Lösungen, bei denen Daten im Mittelpunkt stehen. Wir nutzen unser umfassendes Daten-Know-how und unsere Spitzentechnologie, um Unternehmen mit verwertbaren Erkenntnissen zu versorgen und bessere digitale Ergebnisse zu erzielen.

Der datenorientierte Ansatz von Marlabs verbindet kundenspezifische Anwendungsentwicklung, künstliche Intelligenz und Analytik, digitale Produktentwicklung, Beratungsdienste, digitale Labore für die schnelle Entwicklung von Lösungen und Prototypen sowie agiles Engineering, um digitale Lösungen zu entwickeln und zu skalieren. Wir arbeiten mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um Abläufe schlanker zu gestalten, die Kundennähe zu verbessern, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, die Leistung bestehender Systeme zu steigern und neue Chancen in neuen digitalen Umsatzströmen zu nutzen.

Der Hauptsitz von Marlabs befindet sich in New Jersey, mit Niederlassungen in den USA, Deutschland, Kanada, Brasilien und Indien. Zu den mehr als 2500 Mitarbeitern weltweit gehören erfahrene Technologie-, Plattform- und Industriespezialisten von den weltweit führenden technischen Universitäten.

