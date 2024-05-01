Marlabs 祝賀 Arun Mukunda 擔任首席營收官

重點專注於生活科學、銀行和醫療保健中的數據、人工智能和數位產品工程 (DPE)

新澤西州皮斯卡特維和印度班加羅爾2024年5月1日 /美通社/ -- 全球數位解決方案公司Marlabs LLC為實施其業務增長計劃，今天宣佈委任 Arun Mukunda 為其首席營收官（CRO）。 Arun 將加入公司的執行領導團隊。

作為首席營收官，Arun 將領導 Marlabs 的 GTM 職能部門，推動整個公司實現強勁的營收和利潤業績。

Arun 是一位傑出的銷售領導者，在跨行業擴展數位產品工程業務方面擁有近 25 年經驗，成功建立高質高效團隊，給醫療保健、技術和通訊行業的客戶傳遞出色的價值。Arun 在幫助組織開拓新市場和新收入來源方面表現優異。 Arun 認為在建立長期戰略性客戶關係時，只要客戶有需要，就要無懼困難。

「Marlabs 在數據和人工智能方面制定了長遠宏大的計劃，因而它需要一位了解促使客戶和合作夥伴走向成功之原因的銷售領導者。我發現 Arun 在管理大型銷售公司方面有豐富的實戰經驗。Arun 完善了我們以人為中心的文化，我相信憑藉他的領導力和過往表現，他將帶領 Marlabs 進入加速增長的軌道。」Marlabs 的行政總裁 Thomas Collins 表示。

談到他的任命，Arun 補充道：「在過去的幾個月中，我一直在學習 Marlabs 是如何圍繞數據和人工智進行發展的。這是真正顛覆性的時代，醫療保健、銀行和製藥等行業無窮的潛力一觸即發。 我也發現 Marlabs 領導團隊非常專注於成長，成為這個集體的一員讓我非常興奮。 Marlabs 創建的商標和品牌覆蓋面極廣，這一點尤其令人印象深刻，我認為這是加深我們與客戶之間關係的絕佳機會。我期待為推動與我們的客戶共建以增長為導向的強大合作關係鋪平道路，使 Marlabs 在不久的將來成為他們首選的數據和 DPE 合作夥伴。」

關於 Marlabs： Marlabs 設計和開發以數據為中心的數位解決方案。我們利用自己深厚的數據專業知識和尖端技術，為企業提供可行的見解，並獲取更好的數位成果。

Marlabs 將數據放在首位的方法貫穿了公司業務的方方面面，諸如客製化應用程式開發、人工智慧與分析、數位產品工程、諮詢服務、快速解決方案培育和原型製作的數位實驗室、靈活的工程以及建置和擴展數位解決方案的敏捷工程。我們與世界各地的尖端公司合作，使營運更流暢、讓客戶關系更緊密、依照數據進行決策、提升舊式系統效能，以及抓住新機遇增加數位收入。

Marlabs 總部位於新澤西州，在美國、德國、加拿大、巴西和印度設有辦事處。其全球總員工量超過 2500 名，有來自於世界領先技術大學、經驗豐富的技術、平台和行業專家。

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SOURCE Marlabs