Mastercard e Yellow Card firmam parceria para impulsionar a inovação em pagamentos com stablecoins na EEMEA

As duas empresas irão explorar casos de uso inovadores no mundo real para pagamentos com stablecoins, com ênfase no reforço da segurança em transações de ativos digitais utilizando o Mastercard Crypto Credential.

JOANESBURGO e NOVA YORK, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard e a Yellow Card anunciaram uma parceria estratégica para acelerar a inovação em stablecoins na região da EEMEA (Europa Oriental, Oriente Médio e África). Com planos de expansão global, a iniciativa une a rede da Mastercard à infraestrutura da Yellow Card, que já lidera o setor em mercados emergentes.

Mastercard and Yellow Card Partner to Unlock Stablecoin Payment Innovation Across EEMEA

O foco inicial da colaboração contempla quatro frentes principais: remessas transfronteiriças, liquidação B2B, ecossistemas de fidelidade digital e gestão de tesouraria. Trabalhando em sintonia com bancos e órgãos reguladores, as empresas implementarão projetos-piloto seguros e em conformidade, visando reduzir custos e aumentar a agilidade das transações para o mercado.

Para viabilizar essas soluções, grupos de trabalho conjuntos identificarão casos de uso de alto impacto e criarão sistemas interoperáveis dentro da rede Mastercard, conectando as finanças tradicionais aos pagamentos em blockchain. Gana, Quênia, Nigéria, África do Sul e Emirados Árabes Unidos serão os primeiros mercados a receber as operações.

"Os mercados emergentes representam a maior oportunidade para a inovação em pagamentos, mas o sucesso requer profundo conhecimento local e navegação regulatória", afirmou Chris Maurice, CEO da Yellow Card. "Nossa experiência em construir infraestrutura de stablecoins em regiões onde o sistema tradicional é limitado ganha uma escala sem precedentes com a rede global da Mastercard. Juntos, ofereceremos formas mais acessíveis de movimentar dinheiro entre fronteiras."

"As stablecoins são uma opção interessante e útil para certos tipos de pagamento, e esperamos trabalhar nesses novos casos de uso com a Yellow Card, continuando a aproveitar a experiência da Mastercard para tornar as stablecoins fluidas e seguras. Juntos, esperamos levar as finanças digitais a uma nova dimensão, desbloqueando novas eficiências no comércio transfronteiriço, nas liquidações entre empresas e na segurança de ativos digitais, para gerar um impacto positivo de amplo alcance em todo o ecossistema financeiro", declarou Mete Güney, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Mercados, EEMEA, Mastercard.

A parceria combina o crescente ecossistema blockchain da Mastercard e a expertise comprovada da Yellow Card como um dos principais operadores licenciados de stablecoins na África. Isso reforça o compromisso de ambas as empresas com a inovação em ativos digitais orientada à aplicabilidade real. À medida que as stablecoins ganham clareza regulatória e adoção institucional nos mercados emergentes, a colaboração posiciona ambos os parceiros na vanguarda de soluções de pagamento digital seguras e escaláveis que conectam as finanças tradicionais à tecnologia blockchain.

Sobre a Mastercard

A Mastercard impulsiona economias e capacita pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Juntamente com os nossos clientes, estamos construindo uma economia resiliente onde todos possam prosperar. Apoiamos uma vasta gama de opções de pagamento digital, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Aliamos nossa tecnologia e inovação com parcerias para oferecer um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a realizarem o seu maior potencial.

www.mastercard.com

Sobre a Yellow Card

A Yellow Card é atualmente uma das maiores provedoras licenciadas de infraestrutura baseada em stablecoins. Líder em infraestrutura de stablecoins em 20 países africanos, a Yellow Card simplifica a operação de empresas em mercados emergentes. Seu modelo on-demand entrega todas as ferramentas necessárias para operações em mercados emergentes, incluindo rails de liquidação, gestão de custódia e soluções customizadas de pagamento.

https://yellowcard.io/

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FONTE Yellow Card