Mastercard y Yellow Card firman una alianza para impulsar innovaciones en pagamentos con stablecoins en la región EEMEA

Ambas empresas explorarán casos de uso innovadores en el mundo real para pagos habilitados por stablecoins, incluido el fortalecimiento de la seguridad en pagos con activos digitales a través de Mastercard Crypto Credential

JOHANNESBURGO y NUEVA YORK, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mastercard y Yellow Card, proveedora licenciada de infraestructura de stablecoins que opera principalmente en África, con capacidades adicionales en mercados emergentes seleccionados, han anunciado una alianza estratégica para acelerar la innovación en pagos con stablecoins en Europa del Este, Oriente Medio y África (EEMEA), con planes de expansión global.

Mastercard and Yellow Card Partner to Unlock Stablecoin Payment Innovation Across EEMEA

La colaboración explorará aplicaciones innovadoras de pagos con stablecoins en cuatro verticales clave: remesas transfronterizas, liquidación B2B, ecosistemas de lealtad digital y gestión de tesorería. Ambas empresas trabajarán con bancos, instituciones financieras y organismos reguladores para implementar soluciones piloto de stablecoins seguras y en conformidad con la normativa, aumentando la eficiencia de los pagos y reduciendo costos para empresas y consumidores.

La alianza establecerá grupos de trabajo conjuntos para identificar casos de uso de alto impacto y crear soluciones interoperables para bancos e instituciones financieras dentro de la red de Mastercard, que conecten las finanzas tradicionales con los pagos basados en blockchain. Los mercados de enfoque inicial incluyen Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.

"Los mercados emergentes representan la mayor oportunidad para la innovación en pagos, pero el éxito requiere un profundo conocimiento local y una navegación regulatoria adecuada", afirmó Chris Maurice, CEO de Yellow Card. "Aportamos años de experiencia en la construcción de infraestructura de stablecoins conforme a la normativa, en lugares donde el sistema bancario tradicional deja a desear. La red global de Mastercard amplifica estas capacidades, permitiéndonos atender a empresas y consumidores que necesitan formas mejores y más accesibles de mover dinero a través de las fronteras", añadió el señor Maurice.

"Las stablecoins son una opción interesante y útil para algunos pagos, y esperamos trabajar en casos de uso adicionales con Yellow Card, a la vez que seguimos aprovechando la experiencia de Mastercard para hacer que las stablecoins sean fluidas y seguras. Juntos esperamos llevar las finanzas digitales a una nueva dimensión, desbloqueando nuevas eficiencias en el comercio transfronterizo, las liquidaciones entre empresas y la seguridad de los activos digitales, para generar un impacto positivo de amplio alcance en el ecosistema financiero", declaró Mete Güney, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Mercados, EEMEA, Mastercard.

La alianza se basa en el creciente ecosistema blockchain de Mastercard y en el historial comprobado de Yellow Card como uno de los principales operadores licenciados de stablecoins en África, reforzando el compromiso de ambas empresas con la innovación en activos digitales orientada a la utilidad. A medida que las stablecoins ganan claridad regulatoria y adopción institucional en los mercados emergentes, la colaboración posiciona a ambos socios a la vanguardia de soluciones de pago digital seguras y escalables que conectan las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain.

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente en la que todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pago digital, lo que hace que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su mayor potencial.

www.mastercard.com

Acerca de Yellow Card

Yellow Card es uno de los mayores proveedores licenciados de infraestructura basada en stablecoins, con presencia en 20 países africanos y en los principales mercados emergentes. Desde infraestructura de pagos con stablecoins hasta canales de liquidación en moneda fiduciaria, servicios de billetera digital y emisión personalizada de stablecoins locales, Yellow Card ofrece la infraestructura completa à-la-carte que las empresas necesitan para gerenciar stablecoins, pagos y operaciones en mercados emergentes.

https://yellowcard.io/

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FUENTE Yellow Card