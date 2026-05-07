Mastercard et Yellow Card unissent leurs forces pour accélérer l'innovation des paiements par stablecoins dans la région EEMEA

Les deux entreprises exploreront des cas d'usage concrets, parmi lesquels le renforcement de la sécurité des paiements en actifs numériques grâce à Mastercard Crypto Credential.

NEW YORK, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Mastercard et Yellow Card, fournisseur agréé d'infrastructures de stablecoins actif principalement en Afrique et présent sur plusieurs marchés émergents, annoncent un partenariat stratégique destiné à accélérer l'innovation des paiements par stablecoins dans les régions d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique (EEMEA), avec une ambition de déploiement mondial.

Mastercard and Yellow Card Partner to Unlock Stablecoin Payment Innovation Across EEMEA

Cette collaboration se concentrera sur quatre domaines clés : les transferts de fonds transfrontaliers, le règlement interentreprises (B2B), les écosystèmes de fidélisation numérique et la gestion de trésorerie. Les deux partenaires travailleront main dans la main avec les banques, les institutions financières et les autorités de régulation pour développer des solutions de stablecoins sécurisées et conformes capables d'améliorer l'efficacité des paiements et de réduire les coûts pour les entreprises comme pour les consommateurs.

Cette alliance donnera lieu à la création de groupes de travail conjoints chargés d'identifier les cas d'usage les plus prometteurs et de concevoir des solutions interopérables pour les banques et institutions financières du réseau Mastercard jetant ainsi un pont entre la finance traditionnelle et les paiements adossés à la blockchain. Les premiers marchés ciblés sont le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis.

« Les marchés émergents offrent les plus belles opportunités d'innovation dans le domaine des paiements, mais y réussir suppose une fine connaissance du terrain et une véritable maîtrise des cadres réglementaires », déclare Christopher Maurice, CEO de Yellow Card. « Nous apportons des années d'expérience dans le développement d'infrastructures de stablecoins conformes, là où le système bancaire traditionnel montre ses limites. Le réseau mondial de Mastercard démultiplie nos capacités et nous permet de répondre aux besoins des entreprises et des particuliers qui cherchent des moyens plus simples et plus abordables de transférer de l'argent à l'international ».

« Les stablecoins représentent une option prometteuse et utile pour certains paiements, et nous sommes impatients d'explorer de nouveaux cas d'usage avec Yellow Card, en mettant l'expertise de Mastercard au service d'une expérience fluide et sécurisée. », souligne Mete Güney, Vice-président exécutif, Développement des marchés EEMEA chez Mastercard. « Ensemble, nous entendons faire franchir un nouveau cap à la finance numérique en optimisant le commerce transfrontalier, les règlements interentreprises et la sécurité des actifs numériques, au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème financier ».

Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de l'écosystème blockchain de Mastercard, en pleine expansion, et capitalise sur l'expérience reconnue de Yellow Card, l'un des principaux opérateurs agréés de stablecoins en Afrique. Il témoigne de l'engagement commun des deux entreprises en faveur d'une innovation utile dans les actifs numériques. Alors que les stablecoins bénéficient d'une clarté réglementaire croissante et d'une adoption institutionnelle grandissante sur les marchés émergents, cette collaboration place les deux partenaires en première ligne du déploiement de solutions de paiement numérique sécurisées et évolutives à la croisée de la finance traditionnelle et de la blockchain.

À propos de Mastercard

Mastercard soutient les économies et accompagne les populations dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Aux côtés de nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut s'épanouir. Nous offrons une large palette de moyens de paiement numériques, pour des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles à tous. Grâce à notre technologie, à notre culture de l'innovation et à la force de nos partenariats et de nos réseaux, nous proposons une gamme unique de produits et de services qui aident les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics à révéler tout leur potentiel.

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À propos de Yellow Card

Yellow Card figure parmi les principaux fournisseurs agréés d'infrastructures de stablecoins, avec une présence dans 20 pays africains et sur plusieurs marchés émergents stratégiques. De l'infrastructure de paiement par stablecoins aux systèmes de règlement en monnaie fiduciaire, en passant par les services de portefeuille et l'émission personnalisée de stablecoins locaux, Yellow Card propose une infrastructure modulaire complète qui permet aux entreprises de piloter les stablecoins, les paiements et les opérations sur les marchés émergents.

https://yellowcard.io/

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